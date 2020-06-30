Украинцы, вернувшиеся из стран "красной" зоны, могут досрочно прекращать обсервацию при негативном результате ПЦР-теста, - Украэрорух

Двухнедельную обсервацию или самоизоляцию после возвращения из стран "красной" зоны Минздрава могут прекратить те, кто пройдет в Украине анализ на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и получит отрицательный результат.

Это правило действует как для иностранцев, так и для граждан Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Украэроруха".

"Такая же справка, полученная в зарубежных медицинских учреждениях, не освобождает от обсервации и самоизоляции при возвращении в Украину", - говорится в сообщении.

На госпредприятии напоминают, что на 14-дневную обсервацию или домашнюю самоизоляцию под контролем мобильного приложения "Дій вдома" направляются иностранцы и граждане Украины, которые прибыли из страны с широким распространением COVID-19. Также на карантин направляются граждане таких стран, если они не докажут, что последние 14 дней находились на территории стран с "зеленый список".

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Освобождаются от прохождения карантина даже те лица, которые прибыли из стран "красного списка", но следуют по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток.

Не смогут пересечь государственную границу иностранцы и лица без гражданства (кроме иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и беженцев) без наличия страхового полиса, покрывающего расходы на лечение от COVID-19 и обсервацию и действующего весь срок пребывания в Украине. Наличие полиса является обязательным условием для прибытия граждан как из "красной", так и из "зеленой" зоны. Полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины (ассистанс).

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