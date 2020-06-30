Украинцы, вернувшиеся из стран "красной" зоны, могут досрочно прекращать обсервацию при негативном результате ПЦР-теста, - Украэрорух
Двухнедельную обсервацию или самоизоляцию после возвращения из стран "красной" зоны Минздрава могут прекратить те, кто пройдет в Украине анализ на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и получит отрицательный результат.
Это правило действует как для иностранцев, так и для граждан Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Украэроруха".
"Такая же справка, полученная в зарубежных медицинских учреждениях, не освобождает от обсервации и самоизоляции при возвращении в Украину", - говорится в сообщении.
На госпредприятии напоминают, что на 14-дневную обсервацию или домашнюю самоизоляцию под контролем мобильного приложения "Дій вдома" направляются иностранцы и граждане Украины, которые прибыли из страны с широким распространением COVID-19. Также на карантин направляются граждане таких стран, если они не докажут, что последние 14 дней находились на территории стран с "зеленый список".
Освобождаются от прохождения карантина даже те лица, которые прибыли из стран "красного списка", но следуют по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток.
Не смогут пересечь государственную границу иностранцы и лица без гражданства (кроме иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и беженцев) без наличия страхового полиса, покрывающего расходы на лечение от COVID-19 и обсервацию и действующего весь срок пребывания в Украине. Наличие полиса является обязательным условием для прибытия граждан как из "красной", так и из "зеленой" зоны. Полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины (ассистанс).
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При этом тесты, сделанные за границей не прокатывают.
Бабло нужно украинским барыгам...
думаю тисячі 3-4..
Сделанный в любой лаборатории или медицинском учреждении имеющий лицензию МОЗ.
Результаты принимаются на любом языке.
http://www.gov.me/naslovna/mjere_i_preporuke/?fbclid=IwAR2vjkHY5vFlHA9AEaGetbFYItm0C9s7ZBTV0ghhevm_GntdaMwaOjtsX7M
При подготовке к тесту ПЦР необходимо В течение 2-4 часов до сдачи воздержаться от еды и питья, а также за сутки до исследования нужно исключить употребление алкоголя и жирной пищи.
Где можно сделать тест:
Adonis
Тест ПЦР - 1580 грн в клинике + 490 грн консультация врача, или 1830 грн анализ без консультации врача с оформлением всех документов.
Есть услуга вызова медсестры на дом.
Результат в течении 3 дней.
Телефон (044) 364-1-997
Diла
Тест ПЦР - 1800 грн. вместе с выездом медсестры на дом.
Результат 24-48 часов для Киева.
Результаты из других городов могут занимать до 78 часов Телефон (044) 364 49 91 - Киев
0 (800) 217 887 - всеукраинские номера
Мед Лаб - медична лабораторія
Тест ПЦР - 2200 грн.
Результат в течении 2 дней - при необходимости, если сдать анализ утром, вечером будет результат и утром можно забрать на бланке.
Телефон 0 (800) 30-87-78
Universum clinic
Тест ПЦР - выезд на дом - 2300 грн., тест в клинике 1800 грн.
Результат в течении 3 дней.
Телефон (044) 599-54-05
ДНК-лабораторией Тест ПЦР - 700 грн.в лаборатории Результат в течении 1 дня, если сдать до 9 утра.
Телефон ((044) 453-64-84
https://www.dnk-lab.com.ua/ru/ptsr-analiz-na-covid-19-v-dnk-laboratorii-otvechaem-na-osnovnye-voprosy/
Коронавирус (SARS-CoV-2), антитела IgA 600 грн.
Коронавирус (SARS-CoV-2), антитела IgG 600 грн.
Коронавирус (SARS-CoV-2), антитела IgM
или все сразу ?
сколько не листал сайты МОЗ и проч., нигде внятного ответа нет.
Быть может, форумчане более осведомленные?
Выполняются КАЧЕСТВЕННЫЕ и ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ТЕСТЫ:
"Тест на антитела к коронавирусу полуколичественно обнаруживает антитела IgG и IgM. В отличие от качественного теста на антитела к коронавирусу полуколичественный метод позволяет наблюдать уровень этих антител, то есть их снижение, а также их увеличение. Высокий уровень IgG и низкий уровень IgM могут указывать на инфекцию, в то время как высокий уровень IgM и низкий уровень IgG могут указывать на то, что инфекция может сохраняться.Полуколичественный тест на антитела к коронавирусу - что это?
Тест выявляет антитела IgG и IgM в крови пациента. Антитела IgM появляются первыми, даже в течение нескольких дней после заражения. Их определение должно быть сделано через 7 дней, а в случае антител IgG - через 10-14 дней. Тем не менее, следует помнить, что этот период может быть гораздо дольше, что связано с так называемым серологическое окно, которое представляет собой период между попаданием вируса в организм и выработкой антител иммунной системой.
По данным через неделю после заражения, 40% пациентов имеют антитела IgM и IgG. Однако через 15 дней после заражения антитела обнаруживаются у 94,4% субъектов, а в случае антител IgG - у 79,8% пациентов. Чувствительность и специфичность тестов оцениваются в более чем 90 - 95%"
ЦЕ ЯК !?
приїхав,заразив і попрямував далі ?
і хто відповість за МОЖЛИВУ смерть..
я б казав повісити того,хто написав подібну "інструкцію".НАвіть дебілів треба карати....
А чего уж мелочиться - нужен обязательный платный тест для всех поголовно. Зелохи должны платить!