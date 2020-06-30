Законопроект об инвестиционных нянях уже готов к внесению в Верховную Раду, – замглавы ОП Ковалив
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив на заседании Национального совета реформ представила законопроект о поддержке и стимулирования инвестиций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
По словам замглавы ОП, законопроект уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальным инвестиционным советом, и он готов к вынесению на рассмотрение Верховной Рады.
Ковалив отметила, что основой документа стала идея, которую президент Украины Владимир Зеленский назвал "инвестиционными нянями". В проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает EUR30 млн и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Эти инвесторы получат прямой договор с правительством.
"Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что у них будут не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности", - рассказала Ковалив.
Кроме того, эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.
"Эти инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов", - подчеркнула замглавы Офиса Президента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-------------------------------------------------------------------------------------------------
https://zn.ua/POLITICS/v-amerike-osudili-politicheski-motivirovannye-dela-protiv-poroshenko-358222_.html Дело против пятого президента Украины Петра Порошенко портит имидж страны на международной арене и может стоить поддержки западных партнеров, признает премьер-министр Денис Шмыгаль.
- https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%8B Ты была паинькой, Леночка, вовремя ложилась https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 в кроватку, не плакала?
- Да, мамочка, в среду https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 и https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83 пятницу https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%83_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 у меня спала няня.
- Следует говорить со мной спала няня, - поправляет https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B5 её https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%B0 отец .
- https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 С https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%8B тобой , папочка, https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B5 она спала в https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3 четверг ...
Во всяких там Нигерях и Ганнах именно так вопросы и решаются - через доверенных лиц местного королька, предоставляющих "инветорам" по желанию все от транспорта до проститок и наркоты.
https://youtu.be/nvzD3EOrm6g
Ялынкович тихо завидует.
"жизнь по-понятиям" на 10 лет..
а может ЙОлку уже в этом году в Ростове ставить будете
в компании своих учителей Говнюковича и АзИрова..
Коломойский-няня у Мертвечука
Мертвечек-няня у Ахметки
Ахметка -няня Пинчука
и тд и тп
а заведующая этого детсада-Ермак-Мудак