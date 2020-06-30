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Законопроект об инвестиционных нянях уже готов к внесению в Верховную Раду, – замглавы ОП Ковалив

Законопроект об инвестиционных нянях уже готов к внесению в Верховную Раду, – замглавы ОП Ковалив

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив на заседании Национального совета реформ представила законопроект о поддержке и стимулирования инвестиций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам замглавы ОП, законопроект уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальным инвестиционным советом, и он готов к вынесению на рассмотрение Верховной Рады.

Ковалив отметила, что основой документа стала идея, которую президент Украины Владимир Зеленский назвал "инвестиционными нянями". В проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает EUR30 млн и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Эти инвесторы получат прямой договор с правительством.

"Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что у них будут не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности", - рассказала Ковалив.

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Кроме того, эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

"Эти инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов", - подчеркнула замглавы Офиса Президента.

Читайте также: Нацсовет реформ под председательством Зеленского рассмотрел концепцию реформирования таможни

Автор: 

Национальный совет реформ (58) Ковалив Юлия (53) инвестняня (14)


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Топ комментарии
+25
Законопроект об инвестиционных нянях уже готов к внесению в Верховную Раду, – замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 2128
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30.06.2020 23:09
+24
Законопроект об инвестиционных нянях уже готов к внесению в Верховную Раду, – замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 154
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30.06.2020 23:14
+17
Законопроект об корабельных соснах уже готов к внесению в Верховную Раду.
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30.06.2020 23:13
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Законопроект об инвестиционных нянях уже готов к внесению в Верховную Раду, – замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 2128
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30.06.2020 23:09 Ответить
Всё гораздо проще: Смотрящие
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30.06.2020 23:11 Ответить
Няня- да, няня-да.
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01.07.2020 00:06 Ответить
Законопроєкт про інвестиційних нянь вже готовий до внесення до Верховної Ради, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 5579
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01.07.2020 01:20 Ответить
Какой ненормальный будет вкладывать в экономику страны, где во время кризиса не уменьшают, а увеличивают налоги?
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30.06.2020 23:11 Ответить
Зебилы, уберите свою вонючие зеленые лапы от бизнеса вообще и IT в частности, нанимайте себе нянь в Трускавце.
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30.06.2020 23:11 Ответить
Законопроект об инвестиционных нянях уже готов к внесению в Верховную Раду, – замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 154
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30.06.2020 23:14 Ответить
Слава богу,хоть,свыней не тронули.Ох уж эти винницкие малдаване...
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01.07.2020 00:03 Ответить
Да кто-же такую свыню тронет? Она кого угодно сама сожрет.

Законопроєкт про інвестиційних нянь вже готовий до внесення до Верховної Ради, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 8301
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01.07.2020 00:44 Ответить
Законопроект об инвестиционных нянях уже готов к внесению в Верховную Раду, – замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 3860
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30.06.2020 23:12 Ответить
Законопроект об корабельных соснах уже готов к внесению в Верховную Раду.
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30.06.2020 23:13 Ответить
На согласовании у Айкокса
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30.06.2020 23:33 Ответить
поддуть бы его
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30.06.2020 23:34 Ответить
Не понимаю, на хрена эти няни. Это как у нерадивого предпринимателя стоят везде камеры для контроля рабочего процесса в офисе. Затем надо садить еще одного смотрящего за смотрящими, потом опять. Армия чиновников опять вырастит, а нам их кормить. Не проще ли пересадить 80% судей с полной конфискацией у них, их семей, бывших жен, нынешних любовников и кумовей. Оставшиеся 20% будут грызть ментов, налоговиков, сбушников, прокуроров, чиновников что бы их не раскулачили.
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30.06.2020 23:16 Ответить
А няни умеют пользоваться паяльниками и/или утюгами?
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30.06.2020 23:16 Ответить
Думаю, что инвесторы с 30+ млн. евро вполне обойдутся своими, давно проверенными менеджерами и юристами. Няни нужны недееспособным дебилам.
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30.06.2020 23:17 Ответить
Вот. В Украине официально создаётся институт решал.
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30.06.2020 23:18 Ответить
Законопроект об инвестиционных нянях уже готов к внесению в Верховную Раду, – замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 5260
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30.06.2020 23:20 Ответить
Пусть Ахметке с Беней няню предложат. А ответ, чтобы в прямом эфире транслировали.
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30.06.2020 23:21 Ответить
Им вся Украина няня.
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30.06.2020 23:34 Ответить
Ребятки, меняйте азировско-кролячий налоговый кодекс. Иначе ваши бла бла бла не проймут ни одного инвестора и не поможет даже сказ о "налоговых льготах".
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30.06.2020 23:26 Ответить
Молодая динамично развивающаяся компания возьмьот в аренду степлер.
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30.06.2020 23:26 Ответить
Сосну возьмет. Корабельную. За обе щеки
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30.06.2020 23:35 Ответить
Зеленский ты лучше гони этого порохоботского премьера на хрен.
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https://zn.ua/POLITICS/v-amerike-osudili-politicheski-motivirovannye-dela-protiv-poroshenko-358222_.html Дело против пятого президента Украины Петра Порошенко портит имидж страны на международной арене и может стоить поддержки западных партнеров, признает премьер-министр Денис Шмыгаль.
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30.06.2020 23:27 Ответить
))) Амедов, чучело ты! Шмыгаль правду сказал, реально Зеля - попадет под санкции, если Пороха завтра "закроют". А возможно и звиздюлей отхватит!
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30.06.2020 23:34 Ответить
Сам ты чучело, Зеленский еще год назад должен был это дерьмо закрыть, а не ждать непонятно чего, не пойму, Зеленский президент или тряпка, долго он будет терпеть этого пороха.
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30.06.2020 23:38 Ответить
Ага. Закрыть. Сейчас дело в суде развалится. Хотя такие как ты согласны на дефолт, лишь бы Петю по беспределу закрыли. Но это уже было. С Тюлькой. Почему вы так любите топтаться по одним граблям? Они вас все время по яйцам бьют и все время в одно место. Яйца лишние у вас есть?
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30.06.2020 23:44 Ответить
так Петя , Беня....-грабли
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01.07.2020 01:13 Ответить
Чуркобес, не звени рогами. Опущенного клоуна Бени уже предупредили США, что Моника с шоблой попадет под санкции.
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01.07.2020 08:34 Ответить
Для одних Закон , а для других Беззаконие.И под попадают средний бизнес , на котором все держится в Развитых Странах.И вот так всегда , - Для мерседеса Правил нет , а для Запорожца и правила и Штрафы.
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30.06.2020 23:29 Ответить
Хорошая няня - баба, как корабельная сосна!!! Баба-да, баба-да!!!
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30.06.2020 23:31 Ответить
Німецькі інвестори ж уже чітко сказали: нам не потрібно ніяких нянь, просто зробіть нормальні суди. І все.
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30.06.2020 23:32 Ответить
Якийсь дебільний закон.»Якщо інвестор вкладе 30міл.$ і створить 150 робочих місць,то йому держава гарантує десятиліття процвітання і стабільності».А що буде для інвестора,який вкладе мільйон гривень і дасть роботу трьом людям?Йому держава стабільність і захист не гарантує?
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30.06.2020 23:35 Ответить
Это, наверное, кризис идей. А звучит громко и глупо. Это чтобы взятки шли непосредственно Сурикову, т.е. Зеленскому.
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30.06.2020 23:38 Ответить
УЗАКОНЕННЫЕ СМОТРЯЩИЕ.
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30.06.2020 23:40 Ответить
Вернувшись после поездки к https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 родителям , мать спрашивает дочурку:
- https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%8B Ты была паинькой, Леночка, вовремя ложилась https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 в кроватку, не плакала?
- Да, мамочка, в среду https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 и https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83 пятницу https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%83_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 у меня спала няня.
- Следует говорить со мной спала няня, - поправляет https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B5 её https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%B0 отец .
- https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 С https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%8B тобой , папочка, https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B5 она спала в https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3 четверг ...
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30.06.2020 23:41 Ответить
блин.. какие няни???, вы увеличьте мощность эллинии или нормы потребления воды или газа_ вас так изнасилуют, что вы лучши в молдавии свечной заводик откроете))))
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30.06.2020 23:41 Ответить
Овощч й не здогадувався, що смотрящіх можна узаконити...
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30.06.2020 23:43 Ответить
Законопроєкт про інвестиційних нянь вже готовий до внесення до Верховної Ради, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 2710
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30.06.2020 23:46 Ответить
...из Днепропетровска, где много диких ЛОХов, на которых я сделал свой первый миллион.
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30.06.2020 23:51 Ответить
Хм во всем цивилизованном мире это называется коорупционные решалова только у нас почемуто инвестиционные няни!
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30.06.2020 23:47 Ответить
Не во всем.
Во всяких там Нигерях и Ганнах именно так вопросы и решаются - через доверенных лиц местного королька, предоставляющих "инветорам" по желанию все от транспорта до проститок и наркоты.
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01.07.2020 00:11 Ответить
Переименование Администрации Президента в ОХВИС - вот максимально успешная "реформа" ЗЕ-нарика за ГОД!
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30.06.2020 23:49 Ответить
ясли и няни, чем не прикольно? голосовали по приколу, вот и живёте по приколу.
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30.06.2020 23:54 Ответить
Законопроєкт про інвестиційних нянь вже готовий до внесення до Верховної Ради, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 9715
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30.06.2020 23:55 Ответить
"зеленский и квартал-95 просят денег у коломойского":

https://youtu.be/nvzD3EOrm6g

Законопроєкт про інвестиційних нянь вже готовий до внесення до Верховної Ради, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 4932
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01.07.2020 00:01 Ответить
Законопроєкт про інвестиційних нянь вже готовий до внесення до Верховної Ради, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 3409
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30.06.2020 23:59 Ответить
Законопроєкт про інвестиційних нянь вже готовий до внесення до Верховної Ради, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 3621
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01.07.2020 00:00 Ответить
Так , навіть хряк до такого не додумався .
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01.07.2020 06:42 Ответить
Закон о решалах и смотрящих.

Ялынкович тихо завидует.
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01.07.2020 00:08 Ответить
Обкраденій країні не потрібні ніякі няні. Чітке законодавство. А звідкіля у тебе гешефт і як ти його законно придбав? Все.
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01.07.2020 00:36 Ответить
значит я работай как раб ( без прав , зарплаты, )а они заведит наворовоные деньги с офворов ( мои же украденые) и договор вкусный стряпоют, а мне потом и убытки отработуй. или на общих условиях или зеля яйца не лижи -когда делать нечего
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01.07.2020 01:07 Ответить
хотят узаконить
"жизнь по-понятиям" на 10 лет..
а может ЙОлку уже в этом году в Ростове ставить будете
в компании своих учителей Говнюковича и АзИрова..
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01.07.2020 02:16 Ответить
не совсем Детский сад..
Коломойский-няня у Мертвечука
Мертвечек-няня у Ахметки
Ахметка -няня Пинчука
и тд и тп
а заведующая этого детсада-Ермак-Мудак
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01.07.2020 02:37 Ответить
Как дети:Заражу няню, няня - папу, папа - маму, мама - нашего учителя по географии. Я на него давно зуб имею!
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01.07.2020 04:16 Ответить
Таке враження , що 14 місяців країною правлять пацієнти псих.лікарні .
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01.07.2020 06:41 Ответить
Даёшь реестр инвестиционных нянь. Мендель, Клитина и другие с сайта порнохабера Яременка
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01.07.2020 07:03 Ответить
От таких нянь любой инвестор обсерется на первой минуте.
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01.07.2020 07:24 Ответить
няня буде відробляти як сосна?
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01.07.2020 09:11 Ответить
 
 