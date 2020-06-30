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Новости Агрессия России против Украины
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Капитан ВСУ будет отвечать в суде за смерть двоих и ранения четверых подчиненных во время стрельб на Киевщине в 2017 году, - военная прокуратура

Капитан ВСУ будет отвечать в суде за смерть двоих и ранения четверых подчиненных во время стрельб на Киевщине в 2017 году, - военная прокуратура

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины совместно с Территориальным управлением ГБР в Киеве 30 июня направила в суд обвинительный акт в отношении военного должностного лица - старшего руководителя стрельб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Следствие установило, что 4 августа 2017 года во время проведения учебных стрельб на территории одного из военных полигонов, расположенного в Киевской области, "старший руководитель стрельб не убедился в отсутствии препятствий для стрельбы, а также во время стрельбы должным образом не следил за строгим соблюдением мер безопасности и порядка выполнение огневых задач по курсу подготовки артиллерии".

Капитан ВСУ не дождался доклада, что военнослужащие покинули командно-наблюдательный пункт, и дал разрешение минометному расчету на выстрел из миномета калибра 120 мм. Мина попала в наблюдательный пункт и разорвалась. В результате двое военнослужащих погибли на месте, четверо получили тяжелые телесные повреждения.

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"Органом предварительного расследования действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт в соответствии с требованиями ст. 291 УПК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу. Напомним, что санкция ч. 3 ст. 425 УК Украины предусматривает для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет", - отмечается в сообщении.

Напомним, 4 августа 2017 года на территории военного полигона, расположенного в с. Девички Бориспольского района Киевской области, проводились тактические учения с боевой стрельбой и тренировки по управлению огнем бригадной артиллерийской группы. В ходе проведения учений военнослужащие произвели выстрел из 120-мм миномета. В результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы различной степени тяжести.

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины открыла уголовное производство по факту взрыва на территории военного полигона в Киевской области.

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Автор: 

стрельба (3256) Военная прокуратура (933) полигон (338)


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Топ комментарии
+7
В Кремлі сидить, ****** називають.
Ти не знав?
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30.06.2020 23:40
+6
А когда найдут виновных за Иловайск, Дебальцево.
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30.06.2020 23:34
+5
Цікаво, а бубочка від армії відкосив, чи дійсно хворий?
Просто якщо відкосив- це означає що він брехун і злочинець- адже давати хабара це теж злочин.
А якщо справді хворий... Чи може він виконувати свої обов'язки?
І на що саме бубочка хворіє?
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30.06.2020 23:51
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Опять зелебобы прессуют патриотов... На Майдан! Всем - по рошенке и сиську Таньки Черновол можно потрогать.
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30.06.2020 23:29 Ответить
У зебилов опять обострение На этот раз на фоне катастрофического падения рейтингов.
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30.06.2020 23:32 Ответить
А когда найдут виновных за Иловайск, Дебальцево.
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30.06.2020 23:34 Ответить
Це той самий капітан!
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30.06.2020 23:38 Ответить
В Кремлі сидить, ****** називають.
Ти не знав?
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30.06.2020 23:40 Ответить
А чего их искать. Главный виновный из военных - Хомчак. Главнокомандующий нынче. Ну и добробатовские недокомандиры, типа Березы.
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30.06.2020 23:41 Ответить
В зеленой плесени такое не случается... они в армии не служат и от повесток убегают и прячутся по 4 раза... пока армия на них не плюнет... а зря, ловить и пополнять дисбаты нужно...
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30.06.2020 23:42 Ответить
Цікаво, а бубочка від армії відкосив, чи дійсно хворий?
Просто якщо відкосив- це означає що він брехун і злочинець- адже давати хабара це теж злочин.
А якщо справді хворий... Чи може він виконувати свої обов'язки?
І на що саме бубочка хворіє?
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30.06.2020 23:51 Ответить
Коли прийде час обирати йому запобіжний захід, тоді побачимо - на що хворіє.
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01.07.2020 00:12 Ответить
Єнурєз?
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01.07.2020 07:59 Ответить
а генералов виноватых в смертях под иловайском тоже посадят?
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01.07.2020 00:01 Ответить
Много натяжек и не состыковок - всех жалко....
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01.07.2020 08:46 Ответить
 
 