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Первое дело о кнопкодавстве в суд еще не передано, - в ГБР опровергли заявление Стефанчука

Первое дело о кнопкодавстве в суд еще не передано, - в ГБР опровергли заявление Стефанчука

Расследование в рамках уголовного производства по факту неличного голосования народного депутата из группы "Доверие", мажоритарщика из Закарпатья Владислава Поляка на пленарном заседании Верховной Рады в феврале этого года продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт движения "ЧЕСНО".

"Несколько представителей Движения "ЧЕСНО" имеют статус свидетелей в производстве, и никаких сообщений о завершении досудебного расследования и передачи дела в суд они не получали. Более того, до сих пор не было ни одного публичного сообщения от правоохранителей об объявлении депутату подозрения в совершении преступления (учитывая общественный резонанс дела такое сообщение, по нашему мнению, должно было быть), а без этого производства в суд попасть не могло", - отмечается в сообщении.

Движение обратилось в Государственное бюро расследований с просьбой разъяснить, на каком этапе сейчас находится уголовное производство. Следователь ГБР, который занимается этим делом, информацию о передаче его в суд опроверг.

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"По состоянию на данный момент уголовное производство находится на стадии досудебного расследования", - сообщил он.

Напомним, 16 января вступил в силу закон № 404-IX о штрафах для нардепов за неперсональное голосование. Он вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата.

21 февраля стало известно, что внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к законопроекту о рынке земли.

27 июня первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире программы "Субботнее интервью" на "Радио Свобода" заявил, что уголовное производство по факту возможного неличного голосования нардепа уже находится на стадии судебного разбирательства.

Автор: 

кнопкодавство (102) ГБР (2991) ЧЕСНО (101) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
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Как вы уже достали со своим враньём. Хоть договоритесь врать одинаково.
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01.07.2020 00:02
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Это Типа Всех под Суд, - когда давят кнопки и ничего не думают, и думать то и нечем , да и некому.Поставьте робота , ему и платить не нужно и давить будит Исправно , а если сломается то и переголосовать можно.
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30.06.2020 23:44 Ответить
Как вы уже достали со своим враньём. Хоть договоритесь врать одинаково.
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01.07.2020 00:02 Ответить
логика могла бы быть совсем простая - кнопкодавство - изгонять из Рады того, ВМЕСТО которого проголосовали с лишением мандата. убиты были бы две сосны: 1) уменьшилось бы кол-во депутатов 2) ну и решился бы вопрос с "кнопкодавством". вот так
p.s. а если же изгоняемый возражает -> подаёт в суд -> повесить кнопкодава.
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01.07.2020 00:28 Ответить
Славік Поляк не кнопкодавив-він тільки продавлював найбільше поправок по земельному закону,який зелені із шоколадними таки прийняли.Продавлюати і кнопкодавити-це прецендент для усіх.Тому-ніхто не сяде.
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01.07.2020 03:13 Ответить
Да нет выгонять не нужно..сразам пятерик влупить и отправить вместо випхаты березу карельскую рубить и...тишина
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01.07.2020 04:10 Ответить
Кнопкодавить, систематически не ходить на заседания и воровать в особо крупных - это вам не в парк без маски сходить, никто не заинтересуется.
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01.07.2020 06:29 Ответить
Брехня на брехне. Опять же тут вопрос: это что-то меняет? Крысы, выпившие спирт и съевшие тысячи вагонов зерна будут отловлены? Нет. Этот цирк для неокрепших зеленых мозгов(ну или того, что там на их месте), которым нужно шоу. Но даже шоу у них получается сделанным совершенно по-дебильному.
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01.07.2020 07:18 Ответить
Дезентерія хвороба заразна.Вона прийшла у владу застосовуючи тотальну брехню.
Зараз закінчилась стадія облуди населення про нові обличчя, про хлопчика який хотів зробити людям щастя і не зміг, бо не має клепки у голові.
Зараз маски скинуто......нові обличчя це просто грим на прокремлівському оскалі.
Зелені чоловічки вже у Києві при чому у стані недоторканних.Війна з московською ордою іде вже у глибокому тилу. Спирається ворог на національну обрізану меншину, зайдів, для яких не існує країни, рідної мови, а їх релігія дозволяє обманювати гоїв.
І ця війна іде на багатьох напрямках, знищується правоохоронна система, деморалізується армія, самоізолюєтся держава Україна,
Пандемію роздмухують , використовуючи ЗМІ які належать ворогу..........
Хіба це нормально коли у країні, яка знаходиться у стані війни, працюють ЗМІ ворога , у ВР діє осередок ворога. А правова машина загострена на знищення патріотів, національної свідомості.
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01.07.2020 09:43 Ответить
Що, знову "зелені" збрехали? То їх візитна карточка. Без брехні вони не можуть прожити і дня. Брехня для них, як повітря.
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01.07.2020 12:26 Ответить
.. и тут не выдержал = сбрехнул как всегда..((
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01.07.2020 13:21 Ответить
 
 