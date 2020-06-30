Первое дело о кнопкодавстве в суд еще не передано, - в ГБР опровергли заявление Стефанчука
Расследование в рамках уголовного производства по факту неличного голосования народного депутата из группы "Доверие", мажоритарщика из Закарпатья Владислава Поляка на пленарном заседании Верховной Рады в феврале этого года продолжается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт движения "ЧЕСНО".
"Несколько представителей Движения "ЧЕСНО" имеют статус свидетелей в производстве, и никаких сообщений о завершении досудебного расследования и передачи дела в суд они не получали. Более того, до сих пор не было ни одного публичного сообщения от правоохранителей об объявлении депутату подозрения в совершении преступления (учитывая общественный резонанс дела такое сообщение, по нашему мнению, должно было быть), а без этого производства в суд попасть не могло", - отмечается в сообщении.
Движение обратилось в Государственное бюро расследований с просьбой разъяснить, на каком этапе сейчас находится уголовное производство. Следователь ГБР, который занимается этим делом, информацию о передаче его в суд опроверг.
"По состоянию на данный момент уголовное производство находится на стадии досудебного расследования", - сообщил он.
Напомним, 16 января вступил в силу закон № 404-IX о штрафах для нардепов за неперсональное голосование. Он вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата.
21 февраля стало известно, что внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к законопроекту о рынке земли.
27 июня первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире программы "Субботнее интервью" на "Радио Свобода" заявил, что уголовное производство по факту возможного неличного голосования нардепа уже находится на стадии судебного разбирательства.
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p.s. а если же изгоняемый возражает -> подаёт в суд -> повесить кнопкодава.
Зараз закінчилась стадія облуди населення про нові обличчя, про хлопчика який хотів зробити людям щастя і не зміг, бо не має клепки у голові.
Зараз маски скинуто......нові обличчя це просто грим на прокремлівському оскалі.
Зелені чоловічки вже у Києві при чому у стані недоторканних.Війна з московською ордою іде вже у глибокому тилу. Спирається ворог на національну обрізану меншину, зайдів, для яких не існує країни, рідної мови, а їх релігія дозволяє обманювати гоїв.
І ця війна іде на багатьох напрямках, знищується правоохоронна система, деморалізується армія, самоізолюєтся держава Україна,
Пандемію роздмухують , використовуючи ЗМІ які належать ворогу..........
Хіба це нормально коли у країні, яка знаходиться у стані війни, працюють ЗМІ ворога , у ВР діє осередок ворога. А правова машина загострена на знищення патріотів, національної свідомості.