Первое дело о кнопкодавстве в суд еще не передано, - в ГБР опровергли заявление Стефанчука

Расследование в рамках уголовного производства по факту неличного голосования народного депутата из группы "Доверие", мажоритарщика из Закарпатья Владислава Поляка на пленарном заседании Верховной Рады в феврале этого года продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт движения "ЧЕСНО".

"Несколько представителей Движения "ЧЕСНО" имеют статус свидетелей в производстве, и никаких сообщений о завершении досудебного расследования и передачи дела в суд они не получали. Более того, до сих пор не было ни одного публичного сообщения от правоохранителей об объявлении депутату подозрения в совершении преступления (учитывая общественный резонанс дела такое сообщение, по нашему мнению, должно было быть), а без этого производства в суд попасть не могло", - отмечается в сообщении.

Движение обратилось в Государственное бюро расследований с просьбой разъяснить, на каком этапе сейчас находится уголовное производство. Следователь ГБР, который занимается этим делом, информацию о передаче его в суд опроверг.

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"По состоянию на данный момент уголовное производство находится на стадии досудебного расследования", - сообщил он.

Напомним, 16 января вступил в силу закон № 404-IX о штрафах для нардепов за неперсональное голосование. Он вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата.

21 февраля стало известно, что внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к законопроекту о рынке земли.

27 июня первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире программы "Субботнее интервью" на "Радио Свобода" заявил, что уголовное производство по факту возможного неличного голосования нардепа уже находится на стадии судебного разбирательства.