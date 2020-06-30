Россия в очередной раз нарушила международное право, запустив грузовые поезда по Керченскому мосту, - замглавы МИД Джапарова

Запуск грузового железнодорожного сообщения через Керченский мост является противоправным, Украина будет просить Арбитражный суд, который ведет большое дело против РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, рассмотреть и вопрос законности строительства этого моста.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Джапаровой, запуск российской оккупационной администрацией грузового железнодорожного сообщения через так называемый крымский мост является противоправным, собственно, как и сам мост является незаконной постройкой. "Он был построен вопреки Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Не было получено согласия Украины как прибрежного государства на его строительство. Отсутствует экологическая оценка его строительства", - подчеркнула чиновница, комментируя сообщение о запуске 30 июня оккупантами грузовых поездов через Керченский мост

"Открытие железнодорожного сообщения через Керченский мост - очередной факт нарушения Россией международного права и законодательства Украины. Будем просить Арбитражный суд, который рассматривает нашу большую дело против Российской Федерации о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву, рассмотреть также вопрос законности строительства и продолжение работ по функционированию этого моста. По нашему мнению, эти действия лишь обостряют спор, о чем будет проинформирован суд", - отметила первый заместитель главы МИД Украины.

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Джапарова подчеркнула, что на всех этапах противоправного строительства Россией моста украинская сторона обеспечивала надлежащее реагирование. В частности, речь идет о направлении российской стороне нот протеста, распространение соответствующих санкций на юридических и физических лиц, причастных к строительству.

Как отметила Джапарова, свою санкционную политику Украина координировала с международными партнерами. Как результат, в июле 2019 г. Совет ЕС ввел санкции против шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в августе 2019 г. также обновило списки физических и юридических лиц, которым запрещается посещать Соединенные Штаты и вести бизнес с американскими компаниями или гражданами. В августе 2019 г. санкции в отношении шести компаний, причастных к строительству Керченского моста, ввело правительство Великобритании.

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