Россия в очередной раз нарушила международное право, запустив грузовые поезда по Керченскому мосту, - замглавы МИД Джапарова
Запуск грузового железнодорожного сообщения через Керченский мост является противоправным, Украина будет просить Арбитражный суд, который ведет большое дело против РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, рассмотреть и вопрос законности строительства этого моста.
Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Джапаровой, запуск российской оккупационной администрацией грузового железнодорожного сообщения через так называемый крымский мост является противоправным, собственно, как и сам мост является незаконной постройкой. "Он был построен вопреки Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Не было получено согласия Украины как прибрежного государства на его строительство. Отсутствует экологическая оценка его строительства", - подчеркнула чиновница, комментируя сообщение о запуске 30 июня оккупантами грузовых поездов через Керченский мост
"Открытие железнодорожного сообщения через Керченский мост - очередной факт нарушения Россией международного права и законодательства Украины. Будем просить Арбитражный суд, который рассматривает нашу большую дело против Российской Федерации о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву, рассмотреть также вопрос законности строительства и продолжение работ по функционированию этого моста. По нашему мнению, эти действия лишь обостряют спор, о чем будет проинформирован суд", - отметила первый заместитель главы МИД Украины.
Джапарова подчеркнула, что на всех этапах противоправного строительства Россией моста украинская сторона обеспечивала надлежащее реагирование. В частности, речь идет о направлении российской стороне нот протеста, распространение соответствующих санкций на юридических и физических лиц, причастных к строительству.
Как отметила Джапарова, свою санкционную политику Украина координировала с международными партнерами. Как результат, в июле 2019 г. Совет ЕС ввел санкции против шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в августе 2019 г. также обновило списки физических и юридических лиц, которым запрещается посещать Соединенные Штаты и вести бизнес с американскими компаниями или гражданами. В августе 2019 г. санкции в отношении шести компаний, причастных к строительству Керченского моста, ввело правительство Великобритании.
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с иной стороны власть Киева как бы и не хотела ссориться с Москвой угождала ей России во многом начиная с тупого с голоса ночью правки в день голосования Конституции Украины что у нас а давайте не ОБЛАСТЬ КРЫМСКАЯ А АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА и это после того что уже случилось в Крыму захват власти самозванец Президент Крыма Мешков разгон заговорщиков Беркутом и СБУ... при Кучме... однако 1996 год наступаем на те же грабли...
(откройте википедию)
1:1 як кацапи на всіх ресурсах після сьогоднішньої новини. Кричи голосніше, може якісь хробаки ї почують тебе.
А теперь этими жалобами только дупу подтереть можно.
Я думаю - она врет. Типичная зеленая лживая потаскуха. Каждый патриот знает - моста нет и быть не может! Сотни экспертов не могут ошибаться.
Таким образом, не остается никаких сомнений в законности правового оформления передачи Крымского полуострова из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году.
Взамен Крыма от Украины в Российскую Федерацию тогда же (протокол Президиума ЦК КПСС № 49 от 25 января 1954 г.) передали Таганрог и приграничные к нему земли, ПО ТЕРРИТОРИИ РАВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОЛУОСТРОВА.
И взамен засушливой солончаковатой степи, без воды, без какого-либо намека на орошение, без электричества и энергоресурсов, РОССИЯ ПОЛУЧИЛА БОГАТЫЕ, ОСВОЕННЫЕ ЧЕРНОЗЕМНЫЕ РАЙОНЫ УКРАИНЫ, о чем Президент России Путин сегодня почему-то умалчивает.
Ложь.
Что где, какие районы, в каких границах, адреса населённых пунктов, реки, горы, озёра, номера приказов, свидетельства участников, вообще всё, что там у вас есть на эту тему. Здаётся мне Вы соврамши. Если бы такой факт имел место быть, Украина бы кричала со всех трибун о вопиющем безобразии. Но нет. Ни кричит. Значит, что? Правильно. Нельзя вам верить.
Войну выиграло другое государство, с другой символикой, с другой идеологией, с другим общественным строем, с другими границами…
Может ли Россия считаться наследницей Советского Союза? Именно Россия в лице ее руководителей была основной движущей силой развала того государства, которое победило в Великой Отечественной войне. Именно Россия руками Ельцина уничтожала тот самый Советский Союз. Она с тех пор успела проиграть много войн, но это не отрезвляет, а опьяняет еще сильней.
Бело-сине-красный флаг - это флаг армии Власова. Можно сколько угодно говорить, что у него до того была история. Бело-сине-красные шевроны были на рукавах офицеров Власова, что уничтожали советские деревни, утюжили танками солдат в окопах. Не будем их принижать, эти части храбро сражались, но на стороне Гитлера. Они это делали под бело-сине-красным флагом и под георгиевской лентой, культ которых был введен лично Власовым и Шкуро. Культ георгиевских ленточек, напоминающих по расцветке надкрылья колорадского жука, поддерживался в армии Власова, но был совершенно не знаком Советской армии. Сочетание двух этих символов - ленты и триколора - придает символам победы удивительный, ничем не отбиваемый власовский аспект.