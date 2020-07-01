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Море возле танкера Delfi в Одессе чистое, нет никаких нефтепродуктов, - спикер Одесской ОГА Соколов

Море возле танкера Delfi в Одессе чистое, нет никаких нефтепродуктов, - спикер Одесской ОГА Соколов

Госэкоинспекция каждый день забирает пробы морской воды у танкера Delfi, который затонул в районе пляжа "Дельфин" в Одессе.

Об этом в эфире Громадського радіо заявил представитель Одесской ОГА Денис Соколов, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается Delfi, Госэкослужба ежедневно делает заборы воды вблизи затонувшего танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов, и мы пытаемся максимально мотивировать судовладельца, чтобы он наконец убрал затонувший танкер с побережья", - говорит Соколов.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К эвакуации танкера Delfi от берегов Одессы в любой момент готов бесплатно подключиться частный флот, - бизнесмен Ставницер

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Также читайте: В Одессе ограничили доступ на пляж из-за утечки топлива с танкера Delfi

Автор: 

ОГА (2392) Одесса (7890) Одесская область (3577) танкер (146)


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Топ комментарии
+2
Так хто бреше?
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01.07.2020 00:12
+2
Та канєшно нічого немає, навпаки збагачилось біорізномаїття, все цвіте і пахне. Скільки?
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01.07.2020 00:53
+1
Вчора дивилась фото з висоти. Навколо танкера пляма з нафтопродуктів, а зовсім поруч пляж переповнений людьми. Люди плавають в морі в декількох метрах від плями. Я такого ще ніколи не бачила, гребаний капець.
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01.07.2020 01:19
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Так хто бреше?
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01.07.2020 00:12 Ответить
Соколову нужно не пестеть в эфир, а селфи делать всей семьёй, нырять с него, видосики.
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01.07.2020 00:22 Ответить
значит забирать не будут -**@ная влада
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01.07.2020 00:41 Ответить
Та канєшно нічого немає, навпаки збагачилось біорізномаїття, все цвіте і пахне. Скільки?
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01.07.2020 00:53 Ответить
А ПРИ ЧЕМ ОДЕССКАЯ ОГА К танкеру ? Есть для этого МЕСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
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01.07.2020 01:04 Ответить
Вчора дивилась фото з висоти. Навколо танкера пляма з нафтопродуктів, а зовсім поруч пляж переповнений людьми. Люди плавають в морі в декількох метрах від плями. Я такого ще ніколи не бачила, гребаний капець.
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01.07.2020 01:19 Ответить
Труха не даст сбрэхать.
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01.07.2020 01:31 Ответить
Все смыло? Или прикопали?
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01.07.2020 01:59 Ответить
у этой калоши уже нет хозяина! отдайте его на разборку метала а шо останеца бульдозеристу который выташит остатки на берег. Там металла.....ух...не один десяток бухарей на дурку закроют!
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01.07.2020 04:21 Ответить
Для того, чтобы калошу сдвинуть с места, надо заварить все дыры, дождаться прилива, нанимать мощные буксиры и потом думать куда его тянуть - он никому не нужен.
Так что лучше открыть там кафе для дайверов.
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01.07.2020 13:21 Ответить
 
 