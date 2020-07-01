Море возле танкера Delfi в Одессе чистое, нет никаких нефтепродуктов, - спикер Одесской ОГА Соколов

Госэкоинспекция каждый день забирает пробы морской воды у танкера Delfi, который затонул в районе пляжа "Дельфин" в Одессе.

Об этом в эфире Громадського радіо заявил представитель Одесской ОГА Денис Соколов, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается Delfi, Госэкослужба ежедневно делает заборы воды вблизи затонувшего танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов, и мы пытаемся максимально мотивировать судовладельца, чтобы он наконец убрал затонувший танкер с побережья", - говорит Соколов.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

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Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

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