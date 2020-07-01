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Латвия за пропаганду запретила семь телеканалов RT и призовет последовать примеру все страны ЕС

Латвия за пропаганду запретила семь телеканалов RT и призовет последовать примеру все страны ЕС

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение запретить трансляцию в Латвии семи телеканалов группы RT, которая раньше действовала под брендом Russia Today.

Как поясняет NEPLP, это было сделано, так как данные каналы "находятся под фактическим контролем и единоличным надзором" российского пропагандиста Дмитрия Киселева, который находится под санкциями ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DELFI.

Речь идет о телеканалах "RT", "RT HD", "RT Arabic", "RT Spanish", "RT Documentary HD", "RT Documentary", "RT TV". Согласно докладу спецслужб Латвии, они являются самыми влиятельными каналами ведущейся Россией пропаганды в странах Запада.

"Полученные нами доказательства очень серьезные, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе", - отметил председатель NPLP Ивар Аболиньш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партию Шария раскручивает РФ, цель - показать, что есть какая-то "антиукраинская Украина", - Бутусов

Автор: 

Латвия (1335) пропаганда (3676) россия (95615) Евросоюз (17135)


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Топ комментарии
+24
112, ньюз, зік, цвинтар.
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01.07.2020 01:00
+19
Ждем пьяной истерики от Машки Триппер.
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01.07.2020 00:59
+19
В Украине тоже надо запретить каналы мертветчука - 1+1, 112, ЗИК, ньюсван. И канал рабиновича
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01.07.2020 01:02
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01.07.2020 00:54 Ответить
Ждем пьяной истерики от Машки Триппер.
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01.07.2020 00:59 Ответить
Латвия за пропаганду запретила семь телеканалов RT и призовет последовать примеру все страны ЕС - Цензор.НЕТ 7319
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01.07.2020 06:19 Ответить
Наверное легче странам ЕС отказаться от чёрной икры,пушнины соболей и др товаров колониальных земель Московии.
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01.07.2020 00:59 Ответить
112, ньюз, зік, цвинтар.
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01.07.2020 01:00 Ответить
ты шо, это же тарговые партнеры.
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01.07.2020 01:14 Ответить
В Украине тоже надо запретить каналы мертветчука - 1+1, 112, ЗИК, ньюсван. И канал рабиновича
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01.07.2020 01:02 Ответить
перестань, это же тарговые партнеры.......
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01.07.2020 01:15 Ответить
112 канал на Т2(Зеонбуд) виключений..
чому досі там не виключений Зік (власник теж Козак),незрозуміло.
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01.07.2020 09:23 Ответить
Надо не только каналы запретить,а и самих мертвечуков с рабиновичами как биологический вид
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01.07.2020 10:25 Ответить
А агенти кремля в Україні-проти.
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01.07.2020 01:09 Ответить
ахенты кремля все сделали для процветания кремля в Украине.
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01.07.2020 01:16 Ответить
Душу й тіло положили за своє "Украв і на" офшор в Панаму.
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01.07.2020 01:29 Ответить
Ааааааааа, "русофобию затевают"!!!
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01.07.2020 01:20 Ответить
Нормальные страны отгораживаются, как могут, от этой заразы. А наши наоборот - "братьев" тащат в Украину, жить без русского пинка не могут.
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01.07.2020 01:25 Ответить
Латыши, наверное, про спутники и спутниковое телевидение никогда не слышали...
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01.07.2020 01:35 Ответить
Так может ты их просветишь? То-то они посмеются.
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01.07.2020 06:16 Ответить
Молодцы,конечно.Надо бы ещё признать сатанистскими сектами и запретить,как террористические организации.
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01.07.2020 03:37 Ответить
Молодці латиші!!!!
А в нас Рабиновичі,Кацмани і Мертвечуки є Піховшеками патякають на Україну гірше парашних каналів!
Жидокацапня служить Путіну!!!!
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01.07.2020 04:49 Ответить
ось ольгінський "юдофоб" і спалився ))

не латиші,а латвійці ))
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01.07.2020 09:24 Ответить
Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава предложил наказывать антифашистов и "черных расистов". Он раскритиковал представителей латышской молодежи, поддерживающих бунты в США и призвал наказывать агитаторов, распространяющих лозунг «черные жизни важны»,

Латвия за пропаганду запретила семь телеканалов RT и призовет последовать примеру все страны ЕС - Цензор.НЕТ 3616
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01.07.2020 08:10 Ответить
Не варто забувати..Латвія за пропаганду заборонила сім телеканалів RT і закликатиме наслідувати приклад усі країни ЄС - Цензор.НЕТ 5841Ось це імпотентне злодійкувате чмо,кум Порошенко ,"займався інформаційною боротьбою" у час війни кілька років...
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01.07.2020 09:28 Ответить
певно щось особисте?
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01.07.2020 10:28 Ответить
Россия все сильней само изолируется от цивилизованного мира. На парад никто не приехал, никто не захотел приветствовать марширующих бандитов, которые каждый день убивают украинцев, грузин, сирийцев, что-то где-то подрывают, кого-то отравляют. Каналы российского телевидения, несущие насилие, запрещают в цивилизованном мире, постоянно вводят новые санкции, прекращают торговлю. Лишняя страна, которой не должно быть места на политической карте мира.
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01.07.2020 09:42 Ответить
 
 