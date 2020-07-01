Латвия за пропаганду запретила семь телеканалов RT и призовет последовать примеру все страны ЕС

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение запретить трансляцию в Латвии семи телеканалов группы RT, которая раньше действовала под брендом Russia Today.

Как поясняет NEPLP, это было сделано, так как данные каналы "находятся под фактическим контролем и единоличным надзором" российского пропагандиста Дмитрия Киселева, который находится под санкциями ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DELFI.

Речь идет о телеканалах "RT", "RT HD", "RT Arabic", "RT Spanish", "RT Documentary HD", "RT Documentary", "RT TV". Согласно докладу спецслужб Латвии, они являются самыми влиятельными каналами ведущейся Россией пропаганды в странах Запада.

"Полученные нами доказательства очень серьезные, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе", - отметил председатель NPLP Ивар Аболиньш.

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