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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Запуск железнодорожного сообщения между Крымом и РФ расследуется по статье о незаконной переправке лиц через границу Украины, - прокуратура АРК

Запуск железнодорожного сообщения между Крымом и РФ расследуется по статье о незаконной переправке лиц через границу Украины, - прокуратура АРК

Прокуратура Автономной Республики Крым проведет следственные действия из-за запуска движения грузовых поездов по Керченскому мосту.

Об этом ведомство сообщило Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве уточнили, что Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту запуска железнодорожного сообщения между АР Крым и Россией по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

По информации прокуратуры, следственные действия направлены на установление обстоятельств запуска грузовых поездов через Керченский мост, установление членов экипажей указанных поездов, других лиц, причастных к организации грузовых перевозок, а также установление и допрос свидетелей данного происшествия.

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"По результатам проведения указанных следственных действий будет дана правовая оценка действиям причастных лиц", - сообщили в Прокуратуре АРК.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сказали Крым.Реалии, что обратятся в Прокуратуру АРК в связи с запуском грузовых поездов по Керченскому мосту.

Напомним, подконтрольные Кремлю власти Крыма объявили о запуске 30 июня грузовых поездов по Керченскому мосту. Российский глава Крыма Сергей Аксенов ожидает, что это будет способствовать снижению цен на продукты на полуострове. До этого по мосту ходили только пассажирские вагоны.

Ранее из-за пандемии коронавируса российский перевозчик отложил запуск девяти пассажирских поездов из России в оккупированный Крым.

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Автор: 

железная дорога (1412) Крым (26404) прокуратура (5015) россия (95615) Керченский мост (393)


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01.07.2020 01:16 Ответить
"По информации прокуратуры, следственные действия направлены на ... а также установление и допрос свидетелей данного происшествия"

Это серьёзная статья или перепечатка номера из Квартал-95? Или какая разница?
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01.07.2020 01:20 Ответить
Там по цьому мосту щодня тисячі людей їздять.
І - що? Будемо заводити тисячі кримінальних справ?
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01.07.2020 07:00 Ответить
Всіх "на карандаш", колись знадобиться.
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01.07.2020 07:47 Ответить
Так. Перетинати кордон України слід у визначених пунктах пропуску.
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01.07.2020 09:29 Ответить
 
 