У США есть доказательства, что ГРУ России перечисляло деньги талибам, вероятно, за убийства американских военных, - NYT

Власти США перехватили данные о том, что Главное разведывательное управление России перечисляло деньги на счета, связанные с талибами в Афганистане.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

The New York Times называет это одним из доказательств того, что российская военная разведка тайно предлагала боевикам, связанным с "Талибаном", вознаграждение за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе военных США.

Эти данные подтверждают показания бизнесменов, арестованных в Афганистане, подозреваемых в сотрудничестве с ГРУ России и талибами, отмечает NYT.

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Напомним, 26 июня New York Times сообщила со ссылкой на источники в американской разведке, что подразделение российской военной разведки предлагало боевикам вознаграждение за убийство военных США и других стран, входящих в коалицию в Афганистане. Позже газета Washington Post сообщила, что в результате "заговора" боевиков "Талибана" с Россией в Афганистане погибло несколько военнослужащих американской армии.

Официально Белый дом, лично президент США Дональд Трамп и российский МИД отрицают существование подобного сговора.

Члены Конгресса США от обеих партий требуют больше информации от Белого дома и разведструктур страны о возможном заказе со стороны ГРУ ГШ России нападений и убийств американских военных в Афганистане.