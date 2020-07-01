У США есть доказательства, что ГРУ России перечисляло деньги талибам, вероятно, за убийства американских военных, - NYT
Власти США перехватили данные о том, что Главное разведывательное управление России перечисляло деньги на счета, связанные с талибами в Афганистане.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
The New York Times называет это одним из доказательств того, что российская военная разведка тайно предлагала боевикам, связанным с "Талибаном", вознаграждение за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе военных США.
Эти данные подтверждают показания бизнесменов, арестованных в Афганистане, подозреваемых в сотрудничестве с ГРУ России и талибами, отмечает NYT.
Напомним, 26 июня New York Times сообщила со ссылкой на источники в американской разведке, что подразделение российской военной разведки предлагало боевикам вознаграждение за убийство военных США и других стран, входящих в коалицию в Афганистане. Позже газета Washington Post сообщила, что в результате "заговора" боевиков "Талибана" с Россией в Афганистане погибло несколько военнослужащих американской армии.
Официально Белый дом, лично президент США Дональд Трамп и российский МИД отрицают существование подобного сговора.
Члены Конгресса США от обеих партий требуют больше информации от Белого дома и разведструктур страны о возможном заказе со стороны ГРУ ГШ России нападений и убийств американских военных в Афганистане.
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Американцы и коалиция были там при поддержке ООН
Так что это всегда выбор, а у каждого выбора есть последствия. Поэтому если едешь оккупировать чужую страну, то стоит быть готовым, что в ответ будут стрелять
"США нанесли бомбово-ракетные удары по объектам талибов и базам организации "Аль-Каида", возглавляемой Усамой бен Ладеном, в 8 городах Афганистана "
С другой стороны, когда совок воевал в Афганистане американцы тоже финансировали талибов, снабжали их оружием, чтоб они убивали советских граждан... Хотя совок и тогда действовал против решений ООН и международного сообщества, как террористы...
И то что помогали только оружием - это лож. Деньги перечислялись, в том числе, и через Пакистан... Финансовые средства операции "Циклон" поступали и непосредственно Альянсу Семи.
Так что не стоит упрощать...
кацапия пусть уже мылит попку... будут жестко драть
Афганцы убивали русских на деньги США и наоборот.
Но самое страшное то, что в определённый период времени афганцы убивали на деньги США и украинцев.
Время было такое... Был ссср, а мы были советскими гражданами.
Они оба хороши.
Одни убивают быстро, а другие медленно.
ты фильм "Офицеры" видел, так то фильм не об патриотизме а военных действиях совка в других странах. Туркменистан, Китай, Испания
Только Штаты способны вывести их на чистую воду. Все остальные, напав на след кремля , ограничиваются тем, что грозят пальчиком.
гру используют наемников для достижения своих целей, ведь всегда можно откреститься от улик, объясняя прямые доказательства русофобией.
а трампампам пока в унисон с машей захеровой кричит "вывсеврети!".