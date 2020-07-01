Глава Чечни Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ, в Кремле сказали, что конституция не предусматривает

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил избрать Владимира Путина пожизненным президентом России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, он заявил об этом во время совещания с чиновниками по голосованию по "путинским" поправкам к Конституции.

"Я всегда говорил, мы должны избирать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим. Сегодняшняя Чеченская республика – такого никогда у нас в истории не было, поэтому мы сегодня живем в правовом государстве в Российской Федерации. Мы граждане этой великой страны", – заявил он.

Кадыров отметил, что любая из поправок к Конституции не вносится просто ради изменений – это делается "ради усиления государственной позиции, чтобы сохранить государство и Конституцию". Глава Чечни не уточнил, что одна из поправок касается обнуления президентских сроков Путина и позволит ему и дальше избираться президентом, если он будет выигрывать выборы.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на предложение Кадырова заметил, что пост "пожизненного президента" не предусмотрен Конституцией России.

Напомним, в России и оккупированном ею Крыму с 25 июня по 1 июля проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. Одна из поправок коснется обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года. Он находится у власти в России с 2000 года.

Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина, россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как "языка государствообразующего народа", добавить в Конституцию упоминание бога и запретить "умалять подвиг защитников Отечества" – всего 206 поправок и уточнений.

Закон о внесении в Конституцию России нескольких десятков поправок уже одобрен Госдумой и Советом Федерации, подписан Путиным и одобрен Конституционным судом России.

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