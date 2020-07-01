Глава Чечни Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ, в Кремле сказали, что конституция не предусматривает
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил избрать Владимира Путина пожизненным президентом России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, он заявил об этом во время совещания с чиновниками по голосованию по "путинским" поправкам к Конституции.
"Я всегда говорил, мы должны избирать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим. Сегодняшняя Чеченская республика – такого никогда у нас в истории не было, поэтому мы сегодня живем в правовом государстве в Российской Федерации. Мы граждане этой великой страны", – заявил он.
Кадыров отметил, что любая из поправок к Конституции не вносится просто ради изменений – это делается "ради усиления государственной позиции, чтобы сохранить государство и Конституцию". Глава Чечни не уточнил, что одна из поправок касается обнуления президентских сроков Путина и позволит ему и дальше избираться президентом, если он будет выигрывать выборы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на предложение Кадырова заметил, что пост "пожизненного президента" не предусмотрен Конституцией России.
Напомним, в России и оккупированном ею Крыму с 25 июня по 1 июля проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. Одна из поправок коснется обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года. Он находится у власти в России с 2000 года.
Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина, россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как "языка государствообразующего народа", добавить в Конституцию упоминание бога и запретить "умалять подвиг защитников Отечества" – всего 206 поправок и уточнений.
Закон о внесении в Конституцию России нескольких десятков поправок уже одобрен Госдумой и Советом Федерации, подписан Путиным и одобрен Конституционным судом России.
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Висновок з цього дуже простий - не може бути хорошого монарха для всіх. Все рівно знайдуться сили, для яких цей монарх - поганий. А єдиний спосіб змінити монарха у країні з абсолютною монархією - гепнути того монарха
Для Європи така форма правління є непритаманною. Влада королів, басилевсів, князів, конунгів була традиційно обмежена народним зібранням (віче, альтинг тощо). L'absolutisme, як знаємо з історії, закінчувався або поверненням до обмеженої (конституційної/парламентської) монархії, або силовим знищенням (Франція, Російська імперія...)
На сьогодні в Європі лишилася одна така держава - Ватікан, але то взагалі специфічний випадок.
Ось і відмінність від того ж французького монархізму. Там поступово відбувався процес "абсолютного розбещення абсолютною владою", апофеозом розбещення став Людовик ХІV, якому знесло дах від власної величі... а потім Людовику XVI теж знесло (але вже в прямому фізичному значенні).
На кацапщині лютий деспотизм був із самого початку. Цитуємо "Історію України" Ореста Субтельного:
"Зокрема, старовинний Новгород на півночі був утягнутий в торговельну спілку, засновану на узбережжі Балтійського моря північнонімецькими містами, яку згодом стали називати Ганзою. В той час як у Києві торгівля занепадала, Новгород процвітав, дедалі виразніше орієнтуючись на Північну Європу. Як і багато інших купецьких міст, Новгород розвинув республіканську форму правління, в якій домінувала купецька еліта, а не князь чи бояри. Іншим прикладом місцевого розмежування був Північний Схід. На неозорих малозалюднених «землях за лісами», у країні, що стала колискою великоросів, молодші члени династії Рюриковичів заснували Ростовське, Суздальське, Володимирське та Московське князівства. Північно-східні князі утвердилися в цих землях, що спочатку належали фіннам, ще до появи тут основної маси східнослов'янських поселенців, і, можливо, саме тому вони могли легко диктувати новоприбульцям свої умови. Яскравим прикладом абсолютистських тенденцій, що посилювалися серед північно-східних князів, було правління Андрія Боголюбського із Суздаля. Невдоволений зростаючою опозицією з боку суздальської знаті, він переніс свій двір до Володимира, де не було сильної аристократії, яка б стояла йому на заваді. А в 1169 р. Андрій Боголюбський зруйнував Київ, у якому вбачав суперника своєї нової столиці. Невгамовне прагнення абсолютної влади успадкували нащадки Андрія Боголюбського, правителі Москви".
Питання таке: для Рамзанки Дирова отак відсмоктати (ще й кафірові) - це вже фатальний харам, що прирікає на вічні борошна в Джаханнам, чи ще https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%85 макрух ат-танзіх ?
В когось є https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BA%D0%BC хукм з цього приводу?
Был же у них там хазарский каганат со столицей около нынешней Махачкалы
Фуйло буде сидіти до скону.
Некто Тимченко(опять украинский след!) даже подрядился построить аэродром на Соловках...и смотрим по гуглу, почти построил. Это глушь неимоверная и...аэродром!
Далее смотрим, под Соловецким монастырем проходят многочисленные катакомбы, аналоги лабиринтов. Кстати вспоминаем лабиринт царя Миноса с его быком.
Для чего Обнуляну нужны лабиринты Соловков??? Может приглядется....