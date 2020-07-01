Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы и гранатометы, ранены двое украинских воинов, - штаб

30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Невельское агрессор применил минометы 120-мм калибра, выпустив при этом 18 мин. Возле Водяного и Авдеевки оккупанты вели огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку от Песков противник задействовал ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Запрещенные минскими договоренностями минометы 120-мм калибра захватчики использовали и на подступах к Новотошковскому, Новозвановке, Луганскому и Зайцево, находящиеся в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Также, вблизи этих населенных пунктов, преимущественно в вечернее время, оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, вражеская провокация из станковых противотанковых гранатометов была зафиксирована рядом с Хутором Вольный.

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"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, им предоставлена надлежащая помощь врачей. Состояние здоровья пострадавших воинов удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Как отметили в штабе, такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. По данным разведки 30 июня украинские защитники ранили троих захватчиков. По уточненным данным разведчиков, в период с 24 по 26 июня у противника было еще двое погибших.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.



