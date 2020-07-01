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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы и гранатометы, ранены двое украинских воинов, - штаб

Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы и гранатометы, ранены двое украинских воинов, - штаб

30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Невельское агрессор применил минометы 120-мм калибра, выпустив при этом 18 мин. Возле Водяного и Авдеевки оккупанты вели огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку от Песков противник задействовал ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Запрещенные минскими договоренностями минометы 120-мм калибра захватчики использовали и на подступах к Новотошковскому, Новозвановке, Луганскому и Зайцево, находящиеся в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Также, вблизи этих населенных пунктов, преимущественно в вечернее время, оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, вражеская провокация из станковых противотанковых гранатометов была зафиксирована рядом с Хутором Вольный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За выходные 26-27 июня ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 80 взрывов

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, им предоставлена надлежащая помощь врачей. Состояние здоровья пострадавших воинов удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Как отметили в штабе, такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. По данным разведки 30 июня украинские защитники ранили троих захватчиков. По уточненным данным разведчиков, в период с 24 по 26 июня у противника было еще двое погибших.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. 

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы и гранатометы, ранены двое украинских воинов, - штаб 01
Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы и гранатометы, ранены двое украинских воинов, - штаб 02

обстрел (27259) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Швидкого та повного одужання хлопцям. Дякуємо Вам за вашу боротьбу з ворогом України та бережи Вас Боже!

Нехай згинуть усі вороги України!
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01.07.2020 07:28 Ответить
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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01.07.2020 07:31 Ответить
Найшвидшого одужання хлопцям.......
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01.07.2020 07:48 Ответить
пораненим - найскорішого одужання і повного відновлення !
нашим Воїнам тихої днини, а ваті і іхтамнетам - пекла кожної години !!!

Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети і гранатомети, поранено двох українських воїнів, - штаб - Цензор.НЕТ 415
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01.07.2020 08:49 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани! Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети і гранатомети, поранено двох українських воїнів, - штаб - Цензор.НЕТ 5634
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01.07.2020 09:11 Ответить
Хвилинка якісної русофобії:https://www.youtube.com/watch?time_continue=182&v=lhus7mXSWtw&feature=emb_title тиц
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01.07.2020 11:25 Ответить
 
 