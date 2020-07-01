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Новости Агрессия России против Украины
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За неделю в районе проведения ООС ликвидированы 10 наемников РФ, еще 9 - ранены, - штаб

За неделю в районе проведения ООС ликвидированы 10 наемников РФ, еще 9 - ранены, - штаб

За неделю на Донбассе Вооруженные силы Украины уничтожили 10 наемников РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по подтвержденным данным, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили:
погибшими 10 человек; ранеными и травмированными - 9 человек.

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, проведения штурмовых действий или осуществления обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ , открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий"., - сказано в сообщении.

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За неделю в районе проведения ООС ликвидированы 10 наемников РФ, еще 9 - ранены, - штаб 01

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Топ комментарии
+19
хорошие новости! чем больше будет утилизировано российских оккупантов-тем чище и безопаснее будет планета Земля
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01.07.2020 07:40
+18
За неделю в районе проведения ООС ликвидированы 10 наемников РФ, еще 9 - ранены, - штаб - Цензор.НЕТ 4926
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01.07.2020 07:38
+17
Всегда приятно читать хорошие новости. Обнуляйте побольше этих уродов, делайте мир чище!
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01.07.2020 07:44
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01.07.2020 07:37 Ответить
За неделю в районе проведения ООС ликвидированы 10 наемников РФ, еще 9 - ранены, - штаб - Цензор.НЕТ 4926
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01.07.2020 07:38 Ответить
хорошие новости! чем больше будет утилизировано российских оккупантов-тем чище и безопаснее будет планета Земля
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01.07.2020 07:40 Ответить
Всегда приятно читать хорошие новости. Обнуляйте побольше этих уродов, делайте мир чище!
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01.07.2020 07:44 Ответить
Вже не зможуть проголосувати в Ростові
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01.07.2020 08:11 Ответить
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01.07.2020 07:46 Ответить
Ну и славненько.......😁
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01.07.2020 07:52 Ответить
Хорошо!... но, МАЛО.
Это на уровне потерь от обычных несчастных случаев и никак не повлияет ни на боеспособность войск оккупантов, ни на их моральный дух.
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01.07.2020 07:58 Ответить
Сделай много, только не с дивана! Молодцы хлопцы! Героям слава!
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01.07.2020 08:00 Ответить
Слава Унії!Смерть окупантам!
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01.07.2020 08:10 Ответить
Не розказуй свої сни на форумі-УКРи-це Унія,як UK,US.UKR,а не Нація,яка оновлюється тільки у війнах за свою Незалежність.В Америці-11-ть націй,в Англії-4-и.Не вірьте ніяким навязувачам своїх національних ідей типу "рашизм","семітизм","постполитизм","федералізм" Не шукайте визначень нації "етно-культурна","політично-правова","громадянська".Якою є нація,стає відомо після перемоги на обох фронтах-зовнішньому- з вошами і в тилу- з гнидами.
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01.07.2020 08:48 Ответить
https://www.rbc.ua/ukr/news/voyna-vodu-rossiya-napast-ukrainu-zasuhi-1593530895.html Росія може почати військову операцію для подачі води у Крим | РБК-Україна
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01.07.2020 08:10 Ответить
Дивно, що головный "разводун", загубвся, разом з iдеэю подальшого розведення! Совпадэенiэ? Нэ думаю!
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01.07.2020 08:14 Ответить
По словам Наева, первоочередная задача операции ОС состоит в том, чтобы прекратить безнаказанные обстрелы позиций украинских военных и гибель украинских солдат и мирных жителей. Выполнена эта задача? Не гибнут наши военные каждый день? Я думаю, что никакой "операции" нет. Так, кидают косточку что там где-то и кто-то из террористов погиб, про "адекватный ответ". Почему тогда "адекватный ответ" никак не мешает продолжать обстрелы из дня в день?
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01.07.2020 08:18 Ответить
Сам подумай, якщо маєш мізки. Може збагнеш, коли орда піде в наступ.
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01.07.2020 09:28 Ответить
кто-нибудь может объяснить без патриотической трескотни, за счет чего у одной из сторон могут иметься преимущества, позволяющие наносить противнику многократно большие потери...Без обид, но я не вижу предпосылок для этого. Одинаково древнее вооружение, управление, тактика, подготовка и пр. Одинаковый **********, раздолбайство, зашоренность, отсутствие мотивации и старый совковый догматизм. Да и само течение конфликта, по большому счету предусматривает лишь случайные потери.
Нет, я конечно хотел бы видеть украинскую армию другой, мощной и современной, но вкладываемые в нее средства не позволяют ей таковой стать.
лишь 550 млн долларов в год на закупку ВСЕГО вооружения...да пара Ф-35 стоит гораздо больше...
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01.07.2020 08:30 Ответить
А вам нічого не говорить скорочення армії, причому,найбоєздатніших її частин, погіршення харчування військовослужбовців ?
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01.07.2020 09:35 Ответить
Преимущество в точности артиллерии. Причём всю войну.
Наши скажем попадают в пятак вдвое меньше. Простая математика даёт потери у врага в 4 раза больше.
У нас мотивированное войско. У врага в значительной степени сброд наёмников
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01.07.2020 09:36 Ответить
точность артиллерии...этого можно достичь или более качественной материальной частью(чего нет). Или более качественными системами наведения(чего тоже нет). Или более качественными снарядами(чего и в помине нет).
Нет, ну можно пяткой себя в грудь ударить и сказать - что у нас лучше. Просто реальность она грустнее.
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01.07.2020 12:34 Ответить
За тиждень у районі проведення ООС ліквідовано 10 найманців РФ, ще 9 - поранено, - штаб - Цензор.НЕТ 5247
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01.07.2020 17:17 Ответить
 
 