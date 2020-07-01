За неделю в районе проведения ООС ликвидированы 10 наемников РФ, еще 9 - ранены, - штаб

За неделю на Донбассе Вооруженные силы Украины уничтожили 10 наемников РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по подтвержденным данным, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили:

погибшими 10 человек; ранеными и травмированными - 9 человек.

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, проведения штурмовых действий или осуществления обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ , открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий"., - сказано в сообщении.

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