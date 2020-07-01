За неделю в районе проведения ООС ликвидированы 10 наемников РФ, еще 9 - ранены, - штаб
За неделю на Донбассе Вооруженные силы Украины уничтожили 10 наемников РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, по подтвержденным данным, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили:
погибшими 10 человек; ранеными и травмированными - 9 человек.
"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, проведения штурмовых действий или осуществления обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ , открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий"., - сказано в сообщении.
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Это на уровне потерь от обычных несчастных случаев и никак не повлияет ни на боеспособность войск оккупантов, ни на их моральный дух.
Нет, я конечно хотел бы видеть украинскую армию другой, мощной и современной, но вкладываемые в нее средства не позволяют ей таковой стать.
лишь 550 млн долларов в год на закупку ВСЕГО вооружения...да пара Ф-35 стоит гораздо больше...
Наши скажем попадают в пятак вдвое меньше. Простая математика даёт потери у врага в 4 раза больше.
У нас мотивированное войско. У врага в значительной степени сброд наёмников
Нет, ну можно пяткой себя в грудь ударить и сказать - что у нас лучше. Просто реальность она грустнее.