Прожиточный минимум в Украине для трудоспособных граждан увеличили до 2197 грн: на сколько вырастут пенсии и соцвыплаты на детей

С 1 июля 2020 года в Украине повышается уровень прожиточного минимума, а это означает, что увеличится и сумма ряда социальных выплат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Прожиточный минимум с 1 июля.

Последний раз прожиточный минимум в Украине увеличивали 1 декабря 2019 года - до 2027 грн. С 1 июля этот показатель вырастет на 91 грн и составит 2118 грн. Следующее увеличение прожиточного минимума запланировано на 1 декабря - до 2189 грн.

С 1 июля для трудоспособных лиц прожиточный минимум составит 2197 грн, то есть он увеличится на 95 грн. Для лиц, утративших трудоспособность - 1712 грн (был 1638 грн).

Соцвыплаты для детей c 1 июля

Для одиноких родителей: на детей до 6 лет - с 1779 грн до 1859 грн; на детей от 6 лет до 18 лет - с 2 218 грн до 2 318 грн. Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство: для детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля - 4647,5 грн; для детей от 6 лет до 18 лет: с 1 июля - 5795 грн.

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Для детей с инвалидностью: до 6 лет - 6226,5 грн; от 6 до 18 лет - 7 763 грн.

Минимальная пенсия в Украине с 1 июля

Также с 1 июля в Украине вырастет и размер минимальной пенсии – она составит 1712 грн (на 74 грн больше).

Напомним, что последний раз пенсию повышали 1 декабря 2019 года - до 1638 грн. Также с 1 июля вырастет и надбавка пенсионерам за стаж - ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год (до июля это было 16,38 грн, а с 1 июля - 17,12 грн).



