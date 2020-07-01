Прожиточный минимум в Украине для трудоспособных граждан увеличили до 2197 грн: на сколько вырастут пенсии и соцвыплаты на детей
С 1 июля 2020 года в Украине повышается уровень прожиточного минимума, а это означает, что увеличится и сумма ряда социальных выплат.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Прожиточный минимум с 1 июля.
Последний раз прожиточный минимум в Украине увеличивали 1 декабря 2019 года - до 2027 грн. С 1 июля этот показатель вырастет на 91 грн и составит 2118 грн. Следующее увеличение прожиточного минимума запланировано на 1 декабря - до 2189 грн.
С 1 июля для трудоспособных лиц прожиточный минимум составит 2197 грн, то есть он увеличится на 95 грн. Для лиц, утративших трудоспособность - 1712 грн (был 1638 грн).
Соцвыплаты для детей c 1 июля
Для одиноких родителей: на детей до 6 лет - с 1779 грн до 1859 грн; на детей от 6 лет до 18 лет - с 2 218 грн до 2 318 грн. Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство: для детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля - 4647,5 грн; для детей от 6 лет до 18 лет: с 1 июля - 5795 грн.
Для детей с инвалидностью: до 6 лет - 6226,5 грн; от 6 до 18 лет - 7 763 грн.
Минимальная пенсия в Украине с 1 июля
Также с 1 июля в Украине вырастет и размер минимальной пенсии – она составит 1712 грн (на 74 грн больше).
Напомним, что последний раз пенсию повышали 1 декабря 2019 года - до 1638 грн. Также с 1 июля вырастет и надбавка пенсионерам за стаж - ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год (до июля это было 16,38 грн, а с 1 июля - 17,12 грн).
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Эпохи его бедности.
А пенсія мінімальна ..1712 ..!
*Бобёр ..видихай * (кац)
Инвалидам до 18 лет-7763 грв., а после 18 лет-1712 грв.
Вот и вся сущность ЗЕленой власти.
Что зебиленок, защищаешь своего тупого клоуна?
Еще раз, как для тупого ЗЕбила прошу:
пруфы в студию, что Порох НАВОРОВАЛ миллиарды.
Или закройся, поклонник клоунов.
В начале марта президент Украины выбыл из рейтинга миллиардеров, составляемого американским Forbes
Украинский журнал Forbes в пятницу опубликовал свой ежегодный рейтинг самых богатых людей Украины, в котором состояние президента Украины Петра Порошенко было оценено в $750 млн.
27.03.2015 13:09
Потом тупое,заходишь сюда
https://www.forbes.com/real-time-billionaires./#6a57768a511d
$ 1.4 ярда
1.4-0.75=0.65 ярда =650 лимонов $
Потом берёшь калькулятор
25 гр*650 лимонов$= 16 258 000 000 ярдов гр.
В пту арифметику не преподают ?
Вам, ТУПЫМ ЗЕБИЛАМ, все надо объяснять по пять раз.
давай пруфы в студию о миллиардах!!!
Что зебиленок, защищаешь своего тупого клоуна?ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Я где-то писал о воровстве?
Успешный президент-бизнесмен,неожиданно как-то,в одной из беднейших стран европы.
Привыкай, скоро пи*деть будем
https://www.youtube.com/watch?v=-wQ8p1tHeTU