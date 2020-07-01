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Прожиточный минимум в Украине для трудоспособных граждан увеличили до 2197 грн: на сколько вырастут пенсии и соцвыплаты на детей

Прожиточный минимум в Украине для трудоспособных граждан увеличили до 2197 грн: на сколько вырастут пенсии и соцвыплаты на детей

С 1 июля 2020 года в Украине повышается уровень прожиточного минимума, а это означает, что увеличится и сумма ряда социальных выплат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Прожиточный минимум с 1 июля.

Последний раз прожиточный минимум в Украине увеличивали 1 декабря 2019 года - до 2027 грн. С 1 июля этот показатель вырастет на 91 грн и составит 2118 грн. Следующее увеличение прожиточного минимума запланировано на 1 декабря - до 2189 грн.

С 1 июля для трудоспособных лиц прожиточный минимум составит 2197 грн, то есть он увеличится на 95 грн. Для лиц, утративших трудоспособность - 1712 грн (был 1638 грн).

Соцвыплаты для детей c 1 июля

Для одиноких родителей: на детей до 6 лет - с 1779 грн до 1859 грн; на детей от 6 лет до 18 лет - с 2 218 грн до 2 318 грн. Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство: для детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля - 4647,5 грн; для детей от 6 лет до 18 лет: с 1 июля - 5795 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышать прожиточный минимум планируют в два этапа, - "слуга народа" Арахамия

Для детей с инвалидностью: до 6 лет - 6226,5 грн; от 6 до 18 лет - 7 763 грн.

Минимальная пенсия в Украине с 1 июля

Также с 1 июля в Украине вырастет и размер минимальной пенсии – она составит 1712 грн (на 74 грн больше).

Напомним, что последний раз пенсию повышали 1 декабря 2019 года - до 1638 грн. Также с 1 июля вырастет и надбавка пенсионерам за стаж - ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год (до июля это было 16,38 грн, а с 1 июля - 17,12 грн).

пенсия (2161) прожиточный минимум (181)


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Топ комментарии
+10
дайте тем депутатам этот прожиточный минимум- и пусть, только на него проживут ОДИН МЕСЯЦ
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01.07.2020 07:56
+8
Це перемога, да зебилы ?
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01.07.2020 07:58
+7


Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2197 грн: на скільки збільшаться пенсії та соцвиплати на дітей - Цензор.НЕТ 8983
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01.07.2020 08:52
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Правила форума Совет форумчан
дайте тем депутатам этот прожиточный минимум- и пусть, только на него проживут ОДИН МЕСЯЦ
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01.07.2020 07:56 Ответить
Жесть, на килограмм мяса увеличили, и то не дотягивает, надкусанный !!!
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01.07.2020 07:57 Ответить
Це перемога, да зебилы ?
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01.07.2020 07:58 Ответить
Переможнайа.
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01.07.2020 08:00 Ответить
Не важно, за то бубочка дал им подержаться за конец.
Эпохи его бедности.
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01.07.2020 08:17 Ответить


Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2197 грн: на скільки збільшаться пенсії та соцвиплати на дітей - Цензор.НЕТ 8983
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01.07.2020 08:52 Ответить
Прожиточный минимум в Украине для трудоспособных граждан увеличили до 2197 грн: на сколько увеличатся пенсии и соцвыплаты на детей - Цензор.НЕТ 2197
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01.07.2020 08:02 Ответить
А ще цей народ символічно одягнений у Зелену сорочку🐸
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01.07.2020 08:35 Ответить
Прожиточный минимум в Украине для трудоспособных граждан увеличили до 2197 грн:





А пенсія мінімальна ..1712 ..!
*Бобёр ..видихай * (кац)
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01.07.2020 08:06 Ответить
За це ти і голосував!
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01.07.2020 08:31 Ответить
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01.07.2020 09:41 Ответить
ми всі памятаємо, як старався обісрати попередників. кушай тепер у наступників, якщо не лізе - посоли
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01.07.2020 10:33 Ответить
зебиленок, хавай, ты за клоуна картинки постил гомосячьи
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01.07.2020 10:59 Ответить
Вот так и живём, одни считают, а другим и считать нечего через пару дней из этой суммы прожиточно-минимальной. Скоты вы панове считатели.
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01.07.2020 08:14 Ответить
Головне, що це зробив сонцесяйний Зе!
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01.07.2020 08:32 Ответить
Вони зробили це разом з Порошенко, Януковичем, Ющенко, Кучмою та й Кравчуком теж. Жотен палець об палець не вдарив для зміни соціально-економічних відносин.
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01.07.2020 09:38 Ответить
Так это стратегия зедебилов.Третьякова вам же рассказала ,кого надо стерилизовать и как бороться с бедностью.Вот примерно так !
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01.07.2020 08:21 Ответить
Зеленович это тот же янукович, а увеличение прожиточного минимума, это еще не конец епохи бідності, но пакращення вашого життя уже сьогодні на цельных 90 грн
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01.07.2020 08:39 Ответить
По моїм розрахункам добавлять лише 34 грн! До цього мені не індексували пенсію, бо я працюючий пенсіонер.
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01.07.2020 08:41 Ответить
А ти не працюй, тоді будеш знати як воно жити на 1638 гра.
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01.07.2020 08:50 Ответить
У мене не мінімальна пенсія!
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01.07.2020 09:01 Ответить
В наших реаліях працюючий це не завжди отримуючий зарплату, тому що підприємство стоїть,але при перерахунку це не враховується
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01.07.2020 09:06 Ответить
Я отримую зарплату, але вона вже менше середньої по Києву. На перерахунку її враховують кожні два роки, але це мізерна сума.
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01.07.2020 09:10 Ответить
То,что вас при Пэти обобрали на 50%,то не считается,да?
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01.07.2020 10:30 Ответить
Петя повышал, а ворует твой клоун и его тупая стая зеленых обезьян
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01.07.2020 17:12 Ответить
(I)
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01.07.2020 17:15 Ответить
полностью отупел, зебиленок??? Писать разучился??? Вы там все такие дауны?
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01.07.2020 17:19 Ответить
А який стаж буде у тих хто шастає на сезонні роботи до Польщі?
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01.07.2020 08:40 Ответить
Будуть овни працювати тут чи там, різниця вийде гривень в 500 на місяць.
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01.07.2020 09:32 Ответить
Мінус 500 гривень відчутно для пенсії.
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01.07.2020 09:37 Ответить
Зате може закласти базу доки працює щоб потім зменшити витрати.
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01.07.2020 09:40 Ответить
Якщо офіційно пропрацюють десять або більше років то, зможуть отримувати польську пенсію.
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01.07.2020 09:33 Ответить
Ключове слово ЯКЩО.
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01.07.2020 09:34 Ответить
Класс!!!
Инвалидам до 18 лет-7763 грв., а после 18 лет-1712 грв.
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01.07.2020 08:47 Ответить
Головне, що це зробив Зе, за якого проголосували 73%.
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01.07.2020 08:48 Ответить
Ой, а за Порошенко все було на впаки?
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01.07.2020 09:31 Ответить
Бубочка декларирует миллионы, а народу дали копейки...…..

Вот и вся сущность ЗЕленой власти.
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01.07.2020 09:10 Ответить
Так і за Порошенко магазини Рошен не скоротчувалися.
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01.07.2020 09:29 Ответить
А пепа миллиарды и вас это никак не смущает,в этом суть ваших извилин.
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01.07.2020 10:32 Ответить
давай пруфы в студию о миллиардах!!!

Что зебиленок, защищаешь своего тупого клоуна?
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01.07.2020 10:50 Ответить
Я себя защищаю от таких как вы.Зайдёшь на форбс и посмотришь.
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01.07.2020 10:59 Ответить
сдулся, ЗЕбобик???

Еще раз, как для тупого ЗЕбила прошу:

пруфы в студию, что Порох НАВОРОВАЛ миллиарды.

Или закройся, поклонник клоунов.
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01.07.2020 11:03 Ответить
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+Forbes+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B2+%24750+%D0%BC%D0%BB%D0%BD&url=https://www.forbes.ru/news/283987-ukrainskii-forbes-otsenil-sostoyanie-poroshenko-v-750-mln
В начале марта президент Украины выбыл из рейтинга миллиардеров, составляемого американским Forbes

Украинский журнал Forbes в пятницу опубликовал свой ежегодный рейтинг самых богатых людей Украины, в котором состояние президента Украины Петра Порошенко было оценено в $750 млн.
27.03.2015 13:09



Потом тупое,заходишь сюда
https://www.forbes.com/real-time-billionaires./#6a57768a511d

$ 1.4 ярда
1.4-0.75=0.65 ярда =650 лимонов $




Потом берёшь калькулятор
25 гр*650 лимонов$= 16 258 000 000 ярдов гр.


В пту арифметику не преподают ?
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01.07.2020 11:31 Ответить
еще раз, тупарье зебильное, пруфы не о состоянии УСПЕШНОГО БИЗНЕСМЕНА, а о том, что украл.
Вам, ТУПЫМ ЗЕБИЛАМ, все надо объяснять по пять раз.
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01.07.2020 12:00 Ответить
Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2197 грн: на скільки зростуть пенсії та соцвиплати на дітей - Цензор.НЕТ 8797 https://censor.net/user/217218

давай пруфы в студию о миллиардах!!!

Что зебиленок, защищаешь своего тупого клоуна?ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Я где-то писал о воровстве?
Успешный президент-бизнесмен,неожиданно как-то,в одной из беднейших стран европы.
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01.07.2020 12:04 Ответить
ты тупой???
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01.07.2020 17:21 Ответить
Ты наверное тоже трускавецкую академию заканчивал??? ТУПИЗНОЙ ТАК И ПРЕТ!
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01.07.2020 12:01 Ответить
Жесть
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01.07.2020 09:23 Ответить
73 евро, даже на билет на паром Таллин-Хнльсинки не хватит, что б с-атся подальше.
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01.07.2020 09:25 Ответить
Барин добрий. Барин піклується про холопів.
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01.07.2020 09:28 Ответить
завидуйте крым и донбас
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01.07.2020 09:30 Ответить
Какое отношение эти цифры, блин, вообще имеют к реальности... 2197 грн...
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01.07.2020 09:32 Ответить
Порох краще турбувався про народ. За його правління пенсія з 120$ збільшилась до 60$.
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01.07.2020 09:38 Ответить
Та що правда !: При свинарчуках було краще?
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01.07.2020 09:42 Ответить
Иди, радуйся своим клоунам, картиночник хренов. Ума написать нет, картинки постишь?
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01.07.2020 12:04 Ответить
А Порох пЄнсію баксами платив?
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01.07.2020 09:47 Ответить
Объясню популярно,когда всё в стране подорожало на 300%,то пенсию подняли на 50%.
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01.07.2020 10:40 Ответить
зебил, тебе это клоун рассказал?
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01.07.2020 12:02 Ответить
Порохоотсос в будку,которую построил пэтя.
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01.07.2020 12:05 Ответить
что, эебиленок, не нравится???

Привыкай, скоро пи*деть будем
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01.07.2020 17:11 Ответить
Так вы кроме 3.14стеть ничего не можете.
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01.07.2020 17:14 Ответить
все сказал? Иди теперь поцелуй в опу своего клоуна и возрадуйся.
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01.07.2020 17:22 Ответить
Той хто ніхера не робив все життя буде отримувати пенсію на 400 грн меньше за вчительку яка промотала 40 років нерви та отримує пенсію в 2100 гр... Оце бляха справЄдлівость в нашій країні....
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01.07.2020 09:45 Ответить
Вы не совсем понимаете,что такое соц.пенсия.30 лет стажа,это ни нихера .
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01.07.2020 10:46 Ответить
пусть завидуют крым и донбас
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01.07.2020 10:24 Ответить
Почему детям три прожиточных минимума, а пенсионерам один???????? Люди работали! Платили налоги! Согласна что детям надо, а старикам не надо лекарства, кушать, одеваться, я уже не говорю о том, что дети коммуналку не платят, в отличии от пенсионеров.)))) Пусть им, детям, по 5795, молодым и здоровым, между прочим, но почему у моей мамы, медика, 36 лет стажа, пенсия 2100 ????????!!!!!!!!!!!!! Кто-нибудь в этой стране, в руководстве совесть или мозги имеет в башке?????? Сволочи! Негодяи!!!! Шоб вы так жили и ваши семь поколений вперёд!
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01.07.2020 10:27 Ответить
Так они ещё с работающего пенсионера (1700),по минималке ,1000гр налога отбирают.
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01.07.2020 10:36 Ответить
В УКРАИНЕ 44% НИЩИХ (ЮНИСЕФ)
https://www.youtube.com/watch?v=-wQ8p1tHeTU
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01.07.2020 10:57 Ответить
 
 