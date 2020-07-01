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Новости
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Общие расходы на дороги в этом году 150 млрд, доля НАДУ - 25-30%, - президент ассоциации

Общие расходы на дороги в этом году 150 млрд, доля НАДУ - 25-30%, - президент ассоциации

Общий объем финансирования дорожных работ в Украине в 2020 году составляет около 150 млрд грн, из которых доля компаний-членов Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ) - 25-30%.

Об этом в интервью "ФАКТАМ ICTV" рассказал президент НАДУ Николай Березовский, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине дорожное строительство финансируется из многих источников - есть проекты Министерства инфраструктуры, на которые приходится 5% Дорожного фонда. Дорожные субвенции в размере 22 млрд грн местным бюджетам. Более 11 млрд грн средств самих местных бюджетов на содержание и развитие дорожной инфраструктуры. 5-6 млрд грн. кредитных средств международных финансовых организаций. Обладминистрации получили право привлекать целевые кредиты под госгарантии на сумму около 20 млрд грн. Если все учесть, то получится сумма около 150 млрд грн. Соответственно, доля компаний-членов НАДУ в целом "дорожном котле" не более 25-30%. Крупнейшие национальные компании почти не участвуют в проектах за средства местных бюджетов - там работают в основном небольшие местные компании. Кредиты ЕБРР практически полностью уходят зарубежным подрядчикам. Учитывайте также, что работы по многим тендерам растягиваются на два года - подрядчики в текущем году получают только часть финансирования. Рынок раздроблен между очень большим количеством компаний", - отметил Березовский.

По словам президента НАДУ, "все разговоры о монополизме - это спекуляции".

"Членов НАДУ объединяет только стремление установить в Украине единые, прозрачные правила игры, максимально приближенные к европейским стандартам. Признаюсь, процесс создания НАДУ длился очень долго - все учредители ассоциации - давние конкуренты, у всех есть элемент недоверия друг к другу. А вдруг кто-то создает структуру под себя, под свои интересы? Как бизнес мы заинтересованы, чтобы в Украине работала цивилизованная модель рынка дорожных работ. Мы предлагаем провести дерегуляцию, убрать рудименты советской системы ценообразования, ограничить возможности тендерных троллей, внедрить единую, эффективную систему предварительной квалификации участников тендеров, выстроить механизм защиты отечественного производителя", - рассказал Березовский.

Он также опроверг слухи о том, что крупнейшие национальные компании не справляются с объемом заказов.

"В среднем среди членов НАДУ даже в пиковый сезон недозагрузки производственных мощностей предприятий около 50%. Многие говорят - мы могли бы вдвое больший объем работ выполнять. Проблемы существуют, но это не проблемы подрядчиков. На рынке в пиковый сезон наблюдается дефицит качественных материалов для строительства оснований и производства асфальтобетона, дефицит логистических мощностей "Укрзализныци". Но практически по всем объектам, которые ведут компании-члены ассоциации, работы выполняются по графику. По многим объектам подрядчики работают в две смены. Но фейки просто потоком льются от одной группы авторов. Большие национальные компании приняли для себя решение не поддаваться на шантаж псевдоантикоррупционеров. Никому ничего не платить. И вот реакция", - отметил Березовский.

На прошлой неделе руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков подвел первые итоги проекта "Большая стройка", инициированного президентом Владимиром Зеленским. По состоянию на конец июня дорожные работы ведутся на 3252 км дорог, 650 км автотрасс в этом году уже отремонтированы.

Автор: 

ассоциация (973) дороги (2512) ремонт (1180) строительство (1997) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+4
ты за год уже так разгрёб, шо в бюджете чёрная дыра, и экономика в глубокой жопе.
Загальні витрати на дороги цього року - 150 млрд грн, частка НАДУ - 25-30%, - президент асоціації - Цензор.НЕТ 268
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01.07.2020 09:39
+1
Так багато написано про фінансування доріг, а по факту маємо погані дороги і велику кількість дурнів.
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01.07.2020 09:08
+1
Нарешті у країни з'явився шанс отримати нормальні дороги
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01.07.2020 09:09
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Важна доля Зеленского и К. Вот что реально важно.
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01.07.2020 09:05 Ответить
Рынок не раздроблен,а у....н ...
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01.07.2020 09:07 Ответить
Доля НАДУ это - откат , что ли . .?? Ну 30 % это ещё - по Божески . Видать , не всю ещё совесть потеряли . .
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01.07.2020 09:07 Ответить
Так багато написано про фінансування доріг, а по факту маємо погані дороги і велику кількість дурнів.
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01.07.2020 09:08 Ответить
це тому, що по факту нам ще багато доведеться розгрібати після мародерів
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01.07.2020 09:10 Ответить
ты за год уже так разгрёб, шо в бюджете чёрная дыра, и экономика в глубокой жопе.
Загальні витрати на дороги цього року - 150 млрд грн, частка НАДУ - 25-30%, - президент асоціації - Цензор.НЕТ 268
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01.07.2020 09:39 Ответить
Нарешті у країни з'явився шанс отримати нормальні дороги
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01.07.2020 09:09 Ответить
огласите пжлста размер всех долях....и на сами дороги ничего не останется
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01.07.2020 09:20 Ответить
И жалких 34ярда 2019 при соєвому баризі)))
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01.07.2020 09:23 Ответить
при реалізації горючки на дороги країни, ідуть відчислення банком...зробіть так само з продажем добутих надр ( руда. нафта. газ. золото і т.д.) і хай банк відчисляє на рахунок кожного жителя країни його крівні гроші...ось вам перший крок в подоланні бідності в країні
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01.07.2020 09:27 Ответить
с нуля можно построить 5600 км дорог, если 1 км стоит 1 млн $
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01.07.2020 09:39 Ответить
Нормальні дороги зараз будуються по всій країні Наразі, за рік одне з небагатьох досягнень Зєлі....
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01.07.2020 10:06 Ответить
"Украл, выпил, в тюрьму"?
УСТАРЕЛО!
Устраиваешься в обладминистрацию, берёшь иностранный кредит под государственные гарантии и благополучно увольняешься!
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01.07.2020 10:16 Ответить
что интересно я вообше нигде не вижу что б эти дороги в этом году делались...

зато бабки вкрадуть зелени гниды
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02.07.2020 18:41 Ответить
 
 