На Ривненщине за сутки выявили 72 новых случая COVID-19, всего - 3784, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 30 июня, подтвердили 72 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 30 июня на Ривненщине подтверждены 30 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 30 июня на Ривненщине подтверждены 42 новых случая заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 4 до 79 лет.

Всего в области зарегистрированы 3784 случая заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 70 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 1806 человек.

В работе лабораторий области остаются 180 образцов.







