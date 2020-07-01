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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине за сутки выявили 72 новых случая COVID-19, всего - 3784, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

На Ривненщине за сутки выявили 72 новых случая COVID-19, всего - 3784, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 30 июня, подтвердили 72 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 30 июня на Ривненщине подтверждены 30 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 30 июня на Ривненщине подтверждены 42 новых случая заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 4 до 79 лет.

Всего в области зарегистрированы 3784 случая заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 70 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 1806 человек.

В работе лабораторий области остаются 180 образцов.

На Ривненщине за сутки выявили 72 новых случая COVID-19, всего - 3784, - ОГА 01
На Ривненщине за сутки выявили 72 новых случая COVID-19, всего - 3784, - ОГА 02
На Ривненщине за сутки выявили 72 новых случая COVID-19, всего - 3784, - ОГА 03
На Ривненщине за сутки выявили 72 новых случая COVID-19, всего - 3784, - ОГА 04

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1235)


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01.07.2020 08:30 Ответить
В людних місцях.
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01.07.2020 08:35 Ответить
На Ривненщине за сутки выявили 72 новых случая COVID-19, всего - 3784, - ОГА - Цензор.НЕТ 2844
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01.07.2020 08:32 Ответить
Обидва гидкi...
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01.07.2020 08:47 Ответить
Я из Ривного. Спрашиваю у продавцов на рынке, есть ли у них кто-то, из родни, кто умер или хотя бы заболел коронавирусом?... а из знакомых? а из знакомых знакомых? Максимум что было, в соседней деревне слышали, кто-то заболел.
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01.07.2020 09:36 Ответить
 
 