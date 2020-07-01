COVID-19: за сутки в мире умерли более 5 тыс. человек. Общее число жертв превысило 514 тыс., инфицированных - 10,59 млн.

По состоянию на утро 1 июля в мире зарегистрировали 174 264 заражения COVID-19 за сутки, свыше 10,59 млн случаев инфицирования COVID-19, выздоровели более 5,79 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 10 591 079 случаев инфицирования и 514 021 смерть из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 130 122 (+ 764 за сутки), заболевших - 2 727 853 (+ 46 042 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 408 485 инфицированных (+ 37 997 за сутки) и 59 656 (+ 1 271 за сутки) летальных случая.

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Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 647 849 человек (+ 6 693 за сутки), количество смертей - 9 320 (+ 154 за сутки).

В Индии 585 792 заболевших (+ 18 256 за сутки) и 17 410 летальных случаев (+ 506 за сутки).

В Великобритании – 312 654 заболевших (+ 689 за сутки), умерли 43 730 пациентов (+ 155).

В Испании зарегистрировали 296 351 (+ 301 за сутки) пациентов, умерли 28 355 (+9).

Напомним, по состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19. За сутки - 706 новых случаев. 12 человек умерли от болезни.