COVID-19: за сутки в мире умерли более 5 тыс. человек. Общее число жертв превысило 514 тыс., инфицированных - 10,59 млн.
По состоянию на утро 1 июля в мире зарегистрировали 174 264 заражения COVID-19 за сутки, свыше 10,59 млн случаев инфицирования COVID-19, выздоровели более 5,79 млн человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 10 591 079 случаев инфицирования и 514 021 смерть из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 130 122 (+ 764 за сутки), заболевших - 2 727 853 (+ 46 042 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 408 485 инфицированных (+ 37 997 за сутки) и 59 656 (+ 1 271 за сутки) летальных случая.
Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 647 849 человек (+ 6 693 за сутки), количество смертей - 9 320 (+ 154 за сутки).
В Индии 585 792 заболевших (+ 18 256 за сутки) и 17 410 летальных случаев (+ 506 за сутки).
В Великобритании – 312 654 заболевших (+ 689 за сутки), умерли 43 730 пациентов (+ 155).
В Испании зарегистрировали 296 351 (+ 301 за сутки) пациентов, умерли 28 355 (+9).
Напомним, по состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19. За сутки - 706 новых случаев. 12 человек умерли от болезни.
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90% ( 464586 из 513925 ) жертв приходится всего на 21 страну
USA, Brazil, UK, Italy, France, Spain, Mexico, India, Iran, Belgium, Peru,
Russia, Germany, Canada, Netherlands, Chile, Sweden, Turkey, China, Ecuador, Pakistan
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )
с показателем "смертность" = ~ 10,0 % для этих стран .
Украина среди 36 стран
с показателем "смертность" = ~ 9,5 %
99% ( 508664 из 513925 ) жертв находится в 65 странах
с показателем "смертность" = ~ 9,1 %
4,5,6 загинувших на добу третій місяць ?
День Обнулення сьогодні -значить статистику більше не стримує фактор наближення голосування......
подивимось завтра.....
застосуйте до цієї білоруської статистики "шведську смертність" 11,9 відсотка(не міфічні 0.6) ,і зрозумієте,що в Білорусі у розрахунку на 1 млн населення загинуло у 20 разів більше людей від Ковід,ніж в Україні..
эпидемия (пандемия) как процесс
определяется (состоит) из нескольких составляющих (факторов, частей) .
эпидемия (пандемия) в "чистом виде" ,
то есть в естественной природной среде ,
определяется двумями основными факторами (частями)
= ТРЭНДОМ и = СЛУЧАЙНОСТЬЮ .
когда случайность накладывается на трэнд возникают погрешности
в конкретное время в конкретных величинах (цифрах) .
это прОцесс естественный, природный,
БОЛЕЕ ТОГО - НЕИЗБЕЖНЫЙ, (обязательный) !
подавляющее большинство журналюгав, коментаторов и тем более ботов
НЕспособны постичь сие природное явление своей чепухой .
пандемия covid-19 ПО ВСЕМ ИМЕЮЩИМСЯ ПРИЗНАКАМ
не-и-ме-ет естественного природного происхождения , а потому
НЕ-ЯВ-ЛЯ-ЕТ-СЯ естественным природным процессом
Новый штамм открыли в США.