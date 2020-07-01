Паводок на западе Украины: подтопленными остаются 12 населенных пунктов, разрушены 202 км дорог, - ГСЧС

На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Остается подтопленными 12 (было 349) населенных пунктов в Черновицкой (8), Львовской (2) и Тернопольской (2) областях. Подтоплено 114 (было 14 тыс. 456) домов (Тернопольская (102), Черновицкая (12)); 1 (было 18) объект социальной и бытовой сферы в Черновицкой области, затоплены 453 (было 7 тыс. 225) подвала (Ивано-Франковская (395), Черновицкая (36), Тернопольская (17), Львовская (5); 433 приусадебные участки (было 22 тыс. 182) (Тернопольская (198), Черновицкая (171), Ивано-Франковская (62) и Львовская (2); разрушены 202,5 км автодорог (было 278) (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4), Львовская (0,08); 95 мостов (было 95) в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1); повреждено 549 км автодорог (было 653) и 212 мостов (было 265) Ивано-Франковская (507 км дорог и 198 мостов), Черновицкая (40,9 км дорог и 14 мостов) и Львовская (0,2 км автодорог)", - говорится в сообщении.

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Силами ГСЧС спасены, эвакуированы (отселены) с начала работ – 2523 человека, в сутки откачано около 36 тыс. м куб. воды (с начала работ – более 266,5 тыс. м куб), расчищено 1 км автодорог (с начала работ – около 14 км), 80 м русла рек (с начала работ – около 4 км), доставлено для населения 60 кг продуктов питания (с начала работ – около 10 т).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 618 человек и 255 единиц техники, из них от ГСЧС 445 человек личного состава и 190 единиц техники (из них 2 вертолета).

Всего на территории областей погибли – 3 человека (Ивано-Франковская область).