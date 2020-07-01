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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 143 новых случая COVID-19, всего 5 578 инфицированных и 146 умерших, - горсовет

За сутки на Львовщине выявили 143 новых случая COVID-19, всего 5 578 инфицированных и 146 умерших, - горсовет

По состоянию на 8 утра 1 июля во Львове и Львовской области подтверждено 5578 случаев инфицирования коронавирусом, из них 146 - летальные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 5578 человек, 146 человек умерли, 800 пациентов выздоровели.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6195 человек, госпитализированы - 1067, на амбулаторном лечении - 5128 человек, выписаны - 894 человека. Сейчас в больнице находятся 171 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 3 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1637 ПЦР-тестов, из них с новых проб - 1382 ПЦР-теста. Следовательно, 143 - положительные, из них из новых проб - 92. Среди них львовян - 32. Всего в работу взяли 544 пробы, остаток в холодильнике - 1050 проб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине за сутки выявили 72 новых случая COVID-19, всего - 3784, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

Напомним, по состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19. За сутки - 706 новых случаев. 12 человек умерли от болезни.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2909)


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Треба нагородити Степанова орденом за сприяння короновірусу.
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01.07.2020 08:57 Ответить
Порохоботи,а конкретніше які зауваження до роботи..

Бажаєте сильнішого карантину ?\
Зараз до вас викличемо "бригаду швидкого реагування" з Лахті..Дурантинофілів на чолі з Утрєхтскім крисоловом ))))
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01.07.2020 09:31 Ответить
 
 