РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10112 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
13 128 64

В Украине 664 новых случая COVID-19, умерли 14 человек, всего зафиксированы 44 998 случаев

В Украине 664 новых случая COVID-19, умерли 14 человек, всего зафиксированы 44 998 случаев

По состоянию на 1 июля в Украине лабораторно подтверждены 44 998 случаев COVID-19. За сутки - 664 новых случая. 14 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦОЗ.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 664 человека (сутками ранее - 706).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 44 998 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 143 новых случая COVID-19, всего 5 435 инфицированных и 146 умерших, - горсовет

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 14 пациентов (сутками ранее - 12), всего - 1 173. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (4) и Харьковской (3) областях.

За последние сутки выздоровели 433 человека (сутками ранее - 88), всего - 19 548.

Всего в Украине сейчас болеют 24 277 человек, что на 217 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (143) области, Киеве (101), Закарпатской (72), Ривненской (72) и Волынской (59) областях.

В Запорожской, Сумской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Степанова треба нагородити за важку роботу з інфікування медиків і дітей.
показать весь комментарий
01.07.2020 09:20
+4
Еще раз, для особо одаренных. Маска защищает не тебя, а от тебя, если ты заражен. Мне наплевать во что ты веришь, просто носи маску и все!
показать весь комментарий
01.07.2020 11:27
+3
Для совсем неодареных, здоровым и грамотным людям наплевать на фобии запуганных лохов, поэтому только ради успокоения их страхов маски не носят и носить не будут.
показать весь комментарий
01.07.2020 14:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Степанова треба нагородити за важку роботу з інфікування медиків і дітей.
показать весь комментарий
01.07.2020 09:20 Ответить
В Україні 664 нові випадки COVID-19, померли 14 осіб, загалом зафіксовано 44 998 випадків - Цензор.НЕТ 8146
показать весь комментарий
01.07.2020 22:59 Ответить
Тестировать меньше стали?
показать весь комментарий
01.07.2020 09:21 Ответить
Врядли,интересно сколько бы было с количеством тестами котрый был ещё месяц назад,скорее всего несколько десятков человек
показать весь комментарий
01.07.2020 09:26 Ответить
КОВІД знову мутував! Раніше він був червоний, потім зелений, тепер чорний! Всім капєц!
показать весь комментарий
01.07.2020 09:21 Ответить
Кто последний месяц видел, как приезжают на вызов скорые, тот знает, почему медики стали больше болеть короной.
показать весь комментарий
01.07.2020 09:24 Ответить
вчера отцу вызывал в Запорожье. приезжали космонавты.
показать весь комментарий
01.07.2020 09:29 Ответить
В Україні 664 нові випадки COVID-19, померли 14 осіб, загалом зафіксовано 44 998 випадків - Цензор.НЕТ 564
показать весь комментарий
01.07.2020 09:40 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
показать весь комментарий
01.07.2020 09:42 Ответить
похерист, именно из-за тебе подобных ЕС не открыл свои границы для украинцев с 1 июля, как было обещано.
показать весь комментарий
01.07.2020 11:34 Ответить
Не строй из себя Клару Целкин, не переводи стрелки.
Дебилизм и непродуманность многих ограничений видны невооруженным глазом.
Но ты отрицаешь наличие опасности в принципе, а это тот же дебилизм, только в профиль.
показать весь комментарий
01.07.2020 12:08 Ответить
на счет "не тянет" готов согласиться, но с ничем не обоснованным утверждением "не несет опасности" не соглашусь.
К тому же, врачи говорят о неадекватных мерах, а не об отсутствии опасности.
Для меня очевидно: для того, чтоб уберечь тысячи, в общем, нездоровых людей, мировые власти ущемили сотни миллионов, что, свою очередь, поставило миллионы на грань выживания и спровоцировало рост самоубийств и наверняка вызвало развитие различных неврозов.
Сомневаюсь, что человечеству именно этого не хватало.
показать весь комментарий
01.07.2020 13:12 Ответить
Маска это уважение к окружающим. Подобным тебе дегенератам на это всегда было плевать.
показать весь комментарий
01.07.2020 11:08 Ответить
этот вирус в летнюю дрёму не упал . А скорее наоборот .
показать весь комментарий
01.07.2020 12:11 Ответить
Еще раз, для особо одаренных. Маска защищает не тебя, а от тебя, если ты заражен. Мне наплевать во что ты веришь, просто носи маску и все!
показать весь комментарий
01.07.2020 11:27 Ответить
Для совсем неодареных, здоровым и грамотным людям наплевать на фобии запуганных лохов, поэтому только ради успокоения их страхов маски не носят и носить не будут.
показать весь комментарий
01.07.2020 14:03 Ответить
Вот я и говорю. Быдло, оно во всем.
показать весь комментарий
01.07.2020 14:07 Ответить
Действительно, запуганное ковидом воинственное быдло оно во всем.
показать весь комментарий
01.07.2020 15:26 Ответить
Не ношу маску, я не собака, чтобы из-за каких-то обоссаных шизофреников угнетать свои легкие. Кто обосрался - пусть сидит дома.
показать весь комментарий
02.07.2020 00:35 Ответить
ты не собака, ты свинья
показать весь комментарий
02.07.2020 13:50 Ответить
600 однозначно меньше, чем 1000. Может, пик пройден уже ,наконец-то
показать весь комментарий
01.07.2020 09:47 Ответить
Статистику умышленно подняли, чтобы не пустить людей в ЕС работать и путешествовать. Когда нас уже вычеркнули из списка - заболеваемость упала
показать весь комментарий
02.07.2020 00:37 Ответить
Чё они возятся с ним? Надо просто перестать кашлять... и тестировать...
показать весь комментарий
01.07.2020 09:54 Ответить
весь мир из вирусом прощался, чехи даже пир устроилии , А на 40млн неньку Украину маску насильно вирусную одевают
показать весь комментарий
01.07.2020 09:57 Ответить
*Больше всего новых случаев выявили во Львовской (143) области, Киеве (101), Закарпатской (72), Ривненской (72) и Волынской (59) областях*

*В Донецкой области за сутки выявили 74 новых случая COVID-19, 67 из них в Славянске, - ОГА*

Ну как они считают (или пишут)? Патерялася Донецкая область?
показать весь комментарий
01.07.2020 10:10 Ответить
по состоянию на July 01, 2020, 03:42 GMT
90% ( 464586 из 513925 ) жертв приходится всего на 21 страну



USA, Brazil, UK, Italy, France, Spain, Mexico, India, Iran, Belgium, Peru,
Russia, Germany, Canada, Netherlands, Chile, Sweden, Turkey, China, Ecuador, Pakistan
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )

с показателем "смертность" = ~ 10,0 %% для этих стран .

Украина среди 36 стран
с показателем "смертность" = ~ 9,5 %%

99% ( 508664 из 513925 ) жертв находится в 65 странах/регионах
с показателем "смертность" = ~ 9,1 %%
показать весь комментарий
01.07.2020 10:24 Ответить
по поводу "фейковости вируса" ты

расскажи тем , кто сейчас в больницах типа "вылечивается" от covid-19 .


можешь рассмешить тех кто типа "уже выздоровел" и
теперь мучается болями в лёгких и тяжёлой одышкой



и "все больше людей это понимают" на своей шкуре ,

наблюдают последствия "выздоровления" на своих близких и друзьях .


только по поводу "надругательства над медециной" обсуждать нечего,
действительно имеет место надругательство над медициной
показать весь комментарий
01.07.2020 11:39 Ответить
якщо "масу петицій, численні листи, влада ігнорує і далі робить свою чорну справу"

то ти вийдеш на Грушевського і зелені уроди злякаються ?
ти такий крутий ? серьозно ?
тоді
раджу тобі зранку встати напроти дзеркала
піднести палець до скроні та покрутити їм туди-сюди ...

не прогав свій шанс зрозуміти , що ти робишь
показать весь комментарий
01.07.2020 13:35 Ответить
соотечественники, включайте сообразиловку

wiki/Пандемия :
Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия,
распространившаяся на территории стран, континентов;
высшая степень развития эпидемического процесса .
Очень часто данный термин путают с термином эпидемия.
Пандемия является наиболее опасной формой,
то есть эпидемия, охватывающая подавляющую часть мира (напр., грипп).
Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер,
поражающую значительную часть всего населения.
Первоначально, почти всё население
( Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона; 1890-1907 г )
= = = = = = = = = =
С одной стороны ОЧЕВИДНО , что в 1890г термин «пандемия» определял и
применялся исключительно к болезням естественного природного происхождения.

очевидно также , что
в 1890г напрочь отсутствовала техническая
возможность создания рукотворного «вируса-химеры» covid-19 .
показать весь комментарий
01.07.2020 11:41 Ответить
говорят в мацкве кур доЯт

Что скажешь об этом ?
показать весь комментарий
01.07.2020 19:54 Ответить
С другой стороны в XX веке
было изобретено и произведено биологическое (бактериологическое) оружие ,
которое не наносит ущерба зданиям, сооружениям и другим материальным ценностям,
а заражает людей, животных, растения, запасы продовольствия и корма, воду итд …
Биологическим (бактериологическим)
оружием называют болезнетворные микробы и их токсины,
вирусы, риккетсии, грибки, зараженных ими переносчиков (грызунов, членистоногих),
предназначенных для поражения людей, животных, растений,
и средства их доставки к цели.

Биологическое (бактериологическое) оружие
относится к одному из видов оружия массового уничтожения
wiki/Оружие_массового_поражения :
ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ или оружие массового уничтожения -
термин, ОБЪЕДИНЯЕТ те РАЗНОВИДНОСТИ ОРУЖИЯ,
КОТОРЫЕ даже при ограниченном применении
СПОСОБНЫ причинить масштабные разрушения
и\или ВЫЗВАТЬ МАССОВЫЕ ПОТЕРИ
вплоть до нанесения необратимого урона окружающей среде и государствам .


К оружию массового поражения , как правило ,
относят ядерное, химическое и биологическое оружие,
основу каждого вида из которых составляют боеприпасы в соответствующем снаряжении.
Однако, динамичное развитие науки и техники способствует возникновению принципиально
новых средств уничтожения
[и соответствующих им новых видов боеприпасов и снаряжения] ,
которые по своей эффективности не уступают и
даже превосходят все известные образцы ОМП
показать весь комментарий
01.07.2020 11:44 Ответить
К оружию массового поражения , как правило ,
относят ядерное, химическое и биологическое оружие,
основу каждого вида из которых составляют боеприпасы в соответствующем снаряжении.
Однако, динамичное развитие науки и техники способствует возникновению принципиально
новых средств уничтожения
[и соответствующих им новых видов боеприпасов и снаряжения] ,

которые по своей эффективности не уступают и
даже превосходят все известные образцы ОМП
показать весь комментарий
01.07.2020 11:45 Ответить
обратите ВНИМАНИЕ !
динамичное развитие науки и техники
способствует возникновению принципиально новых средств уничтожения
[ и соответствующих им новых видов боеприпасов и снаряжения ] ,
которые по своей эффективности не уступают и
даже превосходят все известные образцы ОМП
= = = = = = = =
У ВЕРСИИ О ПРИРОДНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИРУСА covid-19
до сих пор , то есть УЖЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ,
ОТСУТСТВУЮТ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА .

уже ШЕСТЬ-МЕСЯЦЕВ
ОТСУТСТВУЮТ не только ЖИВОТНЫЕ-НОСИТЕЛИ И РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ВИРУСА
(летучие мыши, панголины) ,
но так же отсутствуют реально возможные пути инфицирования от животного к человеку
Причём животное-вирусоноситель covid-19
не-мог-ло существовать в естественных природных условиях
в одном единственном экземпляре .
Поэтому ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ
уже ОБЯЗАНА ПРОЯВИТЬСЯ и существовать
некая ПОПУЛЯЦИЯ ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19
способных распространять вирус , способных инфицировать человека .
ОТСУТСТВИЕ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19 , способных инфицировать человека ,
ДОКАЗЫВАЕТ ,
как минимум , РУКОТВОРНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИРУСА covid-19 .

следовательно
необходимо вести речь
О ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРАХ БИОЛОГИЧЕСКОГО (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО) ОРУЖИЯ ;

об эпицентрах применения биологического (бактериологического) оружия ,
в котором в качестве боевого вещества используется вирус covid-19 ;

о принципиально новых боеприпасах и средствах доставки к цели ;

о принципиально новых видах снаряжения, которое может использоваться и вероятно
было использовано
для совершения террористических актов в Италии , Испании , США … ,
которые по своей эффективности превосходят все известные образцы ОМП
показать весь комментарий
01.07.2020 11:54 Ответить
ОТСУТСТВИЕ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19 , способных инфицировать человека ,
ДОКАЗЫВАЕТ ,
как минимум , РУКОТВОРНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИРУСА covid-19 .

следовательно
необходимо вести речь
О ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРАХ БИОЛОГИЧЕСКОГО (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО) ОРУЖИЯ ;

об эпицентрах применения биологического (бактериологического) оружия ,
в котором в качестве боевого вещества используется вирус covid-19 ;

о принципиально новых боеприпасах и средствах доставки к цели ;

о принципиально новых видах снаряжения, которое может использоваться и вероятно
было использовано
для совершения террористических актов в Италии , Испании , США … ,
которые по своей эффективности превосходят все известные образцы ОМП
показать весь комментарий
01.07.2020 11:56 Ответить
http://news.bigmir.net/world/2013302-V-Prage-proshli-gylyaniya-v-chest-proshaniya-s-COVID В Праге прошли гуляния в честь прощания с COVID. За 500-метровым столом на Карловом мосту собрались тысячи людей, которые были без масок и не придерживались социальной дистанции.
показать весь комментарий
01.07.2020 11:54 Ответить
чел , в которого через пару сек киллер всадит смертельный свинец ,
живёт своей обычной жизнью ...

в феврале 2020 в Новом Орлеане (США)
народ тоже фестивалил
не подозревая о теракте и его последствиях через четыре месяца (130тыс умерших) .

"Jedem das Seine " (нем.)
показать весь комментарий
01.07.2020 12:16 Ответить
ты откудава такой спицилист что "Это не тянет на биологическое оружие" ?
показать весь комментарий
01.07.2020 13:21 Ответить
Прикрутили тесты? https://fraza.com/stenograms/291383-prikrutili-testy-pochemu-v-ukraine-rezko-umenshaetsja-chislo-novyh-sluchaev-koronavirusa Почему в Украине резко уменьшается число новых случаев коронавируса ...
показать весь комментарий
01.07.2020 14:50 Ответить
на сьогодні жодний вчений не ізолював та не виділив вірус в чистому вигляді, тому з точки зору науки та, зокрема, вірусології існування коронавірусу не доведено
https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
таким чином "плр-тести на коронавірус" є підробкою, фальшивкою, оскільки невідомо, на що вони насправді позитивно реагують
вся статистика є намальованою, взятою зі стелі
організації, відповідальні за статистику, "паляться" на постійній брехні
наприклад, в Україні за даними ЦГЗ з 26 на 27 червня кількість госпіталізованих збільшилась на 228 чоловік, а кількість зайнятих ліжок на 458, отже було нахабно намальовано 230 хворих "мертвих душ" (за припущення, що ніхто не виписався)
в США відповідні органи фальсифікували кількість смертей в окремих будинках для людей похилого віку в 30 разів
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/86967
в Канаді, Британії та інших країнах людина, що вмерла через будь-яку причину, офіційно вважається "загиблою від ковід-19", якщо протягом останніх 4 тижнів зроблений нею тест на коронавірус був позитивним
в Італії 25000 смертей, що списані на коронавірус, сталися через інші причини, як повідомив депутат в парламенті, заведено сотні кримінальних справ, прем'єр-міністру Конте загрожує 50 років арешту за організацію масштабних фальсифікацій в цій країні
https://www.youtube.com/watch?v=JFyzigyV_Iw
де поділися українські вчені? вони мовчать, бо з них взято підписки про нерозголошення? чому єдиним джерелом даних про вірус є люди, на яких заведено в ДБР та СБУ кримінальні справи (Степанов, Ляшко, Шмигаль)? люди, що визнали, що спецоперація "ковід-19" - є експериментом над людьми, зокрема, психологічним? чому люди вірять імбецилу В. Кличко, який видає себе за "вірусолога"?
політики можуть говорити все, що завгодно, але вірити, що вони турбуються про життя та здоров'я населення - це наївність аж до дебілізму
показать весь комментарий
01.07.2020 20:36 Ответить
Очередной иксперд вирусолох. Вируса нет, потому что его не видно. /Иди в бан!
показать весь комментарий
02.07.2020 13:59 Ответить
 
 