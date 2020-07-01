За сутки коронавирусом заболели 32 ребенка и 44 медика, всего 3 270 детей и 6 765 медработников, - Степанов

В Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 3 270 детей и 6 765 медицинских работников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 664 человека. Из них 32 ребенка, а также 44 медработника. Были госпитализированы 177 человек. Зафиксированы 14 летальных случаев", - отметил министр.

При этом выздоровели 433 пациента.

"За все время пандемии заболели 44 998 человек. Из них 3 270 детей, а также 6 765 медработников", - добавил Степанов.

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