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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки коронавирусом заболели 32 ребенка и 44 медика, всего 3 270 детей и 6 765 медработников, - Степанов

За сутки коронавирусом заболели 32 ребенка и 44 медика, всего 3 270 детей и 6 765 медработников, - Степанов

В Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 3 270 детей и 6 765 медицинских работников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 664 человека. Из них 32 ребенка, а также 44 медработника. Были госпитализированы 177 человек. Зафиксированы 14 летальных случаев", - отметил министр.

При этом выздоровели 433 пациента. 

"За все время пандемии заболели 44 998 человек. Из них 3 270 детей, а также 6 765 медработников", - добавил Степанов.

Также читайте: Уровень заболеваемости COVID-19 медиков снизился с 20% до 9% от общего количества больных, - Степанов

Автор: 

дети (6503) карантин (16729) врачи (1516) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Швидкого одужання малечі і лікарям.
І не кажіть, що "бубАчка нІпрІчьом". Бо хворі лікарі- відповідальність влади
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01.07.2020 09:51
+1
ЗЕбилы и пандемия - вещи несовместимые.
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01.07.2020 09:25
+1
... всего 3 270 детей и 6 765 медработников заболело. Маловато, правда зебилы?
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01.07.2020 09:40
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ЗЕбилы и пандемия - вещи несовместимые.
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01.07.2020 09:25 Ответить
А кто????

Клоуны у власти хуже землятресения.
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01.07.2020 10:29 Ответить
вон оно как - медики и дети болеют...
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01.07.2020 09:35 Ответить
... всего 3 270 детей и 6 765 медработников заболело. Маловато, правда зебилы?
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01.07.2020 09:40 Ответить
146%! В Харкові головний лікар так лікарям що захворіли на КОВІД і каже, що то вони самі десь заразились і пацієнтів в лікарні заразили! Тому їм за професійне захворювання на роботі і можливі інвалідності ні хто платити не буде! Ну і вишенька на тортик: доплата за працю в умовах пандемії можливо буде аж "до 300%", однак "до" - це може бути і 1%, і 2% від мінімальної тарифної ставки 2800грн...
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01.07.2020 10:05 Ответить
ХМКЛ №27 Ломакіна.
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01.07.2020 13:17 Ответить
Швидкого одужання малечі і лікарям.
І не кажіть, що "бубАчка нІпрІчьом". Бо хворі лікарі- відповідальність влади
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01.07.2020 09:51 Ответить
6 765 медработников..... Яка летальність від цього насмарку? І ще всі ці "захворівші" стануть як мінімум інвалідами 3-ї групи, а скоріше 1-ї . Як не як від 600 тис до міліона "компенсації" за "інвалідність". Песня, а не "пандемія". Наступна буде ще "веселіша"
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01.07.2020 09:59 Ответить
Що за компенсації? Вони ті 300% що Зеленський обіцяв не платять.
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01.07.2020 10:06 Ответить
О ще й 300% компенсації ! А за що за виконання своїх повсякденних посадових професійних обовязків. Щось я не бачив протестів медиків та інших бюджетників, які б вимагали підвищення заробітних плат та покращення умов праці. А чому? А тому, що коли морда замазана в корупційних поборах та в мутних схемах, то якось протестувати не дуже хочеться...
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01.07.2020 10:16 Ответить
1) А як не замастити пику отримавши 4200 грн на руки?
2) Термін корупція застосовується тільки для державних службовців, медики ними не є.
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01.07.2020 13:16 Ответить
А звыдкіля така вагома інфа, що вони обов'язково стануть інвалідами аж 1-ї групи? Мабуть таки ОБК (одна бабка казала)? Панікери як завжди хвилю женуть. Хайп наше все.
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01.07.2020 10:16 Ответить
Можливість є... Чи ти сумніваєшся що в нас "ліквідаторів, "учасників"та інших "заслужених" отримують дійсно тільки ті хто насправді цього заслуговує? Та ні. Насправді хто заслуговує, часто пороги обивають і ті хто хитрожопі ті швидки використовують момент, щоб перевести себе на льготніка з інвалідністю. Совок.
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01.07.2020 10:21 Ответить
Можливість є у всіх завжди. І що стане тому причиною нікому невідомо. Відносно ковіда та наслідків ніякої достовірної інформації на данний час немає. Для цього роки потрібні для спостереження. Це перше. Дргуге. Нашо волати в коментах (все болдом писати)? Від цього пост вагомішим не стає. Краще болдом підкреслювати важливі моменти. Так краще увага акцентується.
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01.07.2020 10:32 Ответить
Саме так. Підкреслюю важливі моменти.
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01.07.2020 10:37 Ответить
Я так розумію, що ти тільки важливі моменти пишеш, судячі з оформлення твоїх постів.
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01.07.2020 10:45 Ответить
Ти дуже здогадливий. Без болда. Здогадався чому?
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01.07.2020 10:48 Ответить
В мене немає ніякого бажання бути твоїм "важливим моментом"
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01.07.2020 13:07 Ответить
 
 