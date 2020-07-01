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Новости Коронавирус и карантин
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В Донецкой области за сутки выявили 74 новых случая COVID-19, 67 из них в Славянске, - ОГА

В Донецкой области за сутки выявили 74 новых случая COVID-19, 67 из них в Славянске, - ОГА

В Донецкой области за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 74 новых случая заболевания коронавирусом, 67 из которых зафиксировано в Славянске.

"+74 случая COVID-19 лабораторно подтвердили в Донецкой области в течение суток 30 июня: - 1 в Светлодарске (мужчина 65 лет); по 2 в Мариуполе (45-летняя женщина и 38-летний мужчина), Краматорске (45-летняя женщина и 87-летний мужчина) и Константиновке (две женщины - 36 и 63 лет), 67 – в Славянске", - написал глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на странице в Фейсбуке в среду утром, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, с начала объявления карантина в Донецкой области зарегистрировано 555 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

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"Как показывают цифры, вирус не отступает. Поэтому, обращаясь к жителям области, подчеркиваю необходимость соблюдать правила личной безопасности и карантинных мероприятий", - добавил Кириленко.

В Донецкой области за сутки выявили 74 новых случая COVID-19, 67 из них в Славянске, - ОГА 01
В Донецкой области за сутки выявили 74 новых случая COVID-19, 67 из них в Славянске, - ОГА 02

Автор: 

карантин (16729) Донецкая область (9700) Кириленко Павел (638) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Славянск (2576)


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Интересно почему так.. это я про Славянск.. Там где то рашен Лавра неподалеку вроде.. может от туда" зараза" исходит..
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01.07.2020 09:49 Ответить
Лавра в Святогорске.
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01.07.2020 09:57 Ответить
По карте вроде всего то ничего 29,5 км.. ветром донесло.
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01.07.2020 10:16 Ответить
А ви відкривайте пункти пропуску і ходіть у Святоглорську лавру.
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01.07.2020 11:51 Ответить
Это, блин, как ? В новости выше по ленте (за 10.48) пишут :

- в Донецкой области 3 новых случая заболевания и 3 - выздоровления, сейчас, как и сутки ранее, болеют 309 человек;Источник: https://censor.net/n3205288

Где правда ?
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01.07.2020 12:15 Ответить
Инфекцию занесли в психушку. Вспышка.
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01.07.2020 20:45 Ответить
 
 