В Донецкой области за сутки выявили 74 новых случая COVID-19, 67 из них в Славянске, - ОГА
В Донецкой области за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 74 новых случая заболевания коронавирусом, 67 из которых зафиксировано в Славянске.
"+74 случая COVID-19 лабораторно подтвердили в Донецкой области в течение суток 30 июня: - 1 в Светлодарске (мужчина 65 лет); по 2 в Мариуполе (45-летняя женщина и 38-летний мужчина), Краматорске (45-летняя женщина и 87-летний мужчина) и Константиновке (две женщины - 36 и 63 лет), 67 – в Славянске", - написал глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на странице в Фейсбуке в среду утром, передает Цензор.НЕТ.
Таким образом, с начала объявления карантина в Донецкой области зарегистрировано 555 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
"Как показывают цифры, вирус не отступает. Поэтому, обращаясь к жителям области, подчеркиваю необходимость соблюдать правила личной безопасности и карантинных мероприятий", - добавил Кириленко.
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- в Донецкой области 3 новых случая заболевания и 3 - выздоровления, сейчас, как и сутки ранее, болеют 309 человек;Источник: https://censor.net/n3205288
Где правда ?