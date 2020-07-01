Главный инфекционист США Фаучи предупредил о риске 100 тыс. заражений COVID-19 в день

Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупреждает о риске роста ежедневного количества заражений коронавирусом в стране до 100 тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.ua со ссылкой на Washington Post. о

Во время слушаний в Сенате 30 июля он сказал, что в случае игнорирования людьми мер безопасности количество ежедневных новых заражений коронавирусом в стране может достичь 100 тысяч.

На прошлой неделе этот показатель впервые достиг 40 тысяч и держится примерно на этом уровне. Во многих штатах наблюдается стремительный рост количества больных.

"Сейчас у нас более 40 000 новых случаев каждый день. Я не удивлюсь, если мы выйдем на 100 000 заражений в день, если ситуацию не изменить. И я очень обеспокоен", - сказал Энтони Фаучи, отвечая на вопрос сенатора Элизабет Уоррен.

Он также отметил, что страна "явно не имеет полного контроля над эпидемией", и ситуация будет сложной, если люди не начнут тщательнее соблюдать дистанцию ​​и носить маски в общественных местах.

Энтони Фаучи конце марта предупреждал, что от коронавируса в США может умереть более 100 тысяч человек, а заболеть - несколько миллионов. Сейчас этот показатель достиг 124 тысяч, а общее количество заражений превысило 2,6 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за сутки в мире умерли более 5 тыс. человек. Общее число жертв превысило 514 тыс., инфицированных - 10,59 млн.

Ранее семь штатов США сообщили о новых максимальных показателях госпитализации людей, заразившихся новым коронавирусом. В основном это южные и западные американские штаты, поскольку эпицентр сместился туда. После Нью-Йорка Флорида стала новым эпицентром борьбы с COVID-19,

Новые антирекорды зафиксировали в Аризоне, Арканзасе, Калифорнии, Северной и Южной Каролине, Теннесси и Техасе.

Губернаторы штатов утверждают, что рост количества заразившихся связан с более масштабным тестированием, однако эксперты полагают, что это, вероятно, - не единственная причина. По их мнению, причиной ухудшения ситуации стали ранняя отмена ограничений на ведение бизнеса в прошлом месяце, несоблюдение норм физического дистанцирования, а также пренебрежение ношением масок.

Более теплая погода вряд ли остановит распространение коронавируса COVID-19, заявил директор Национального института здоровья США Френсис Коллинз.