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Новости Коронавирус и карантин
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Главный инфекционист США Фаучи предупредил о риске 100 тыс. заражений COVID-19 в день

Главный инфекционист США Фаучи предупредил о риске 100 тыс. заражений COVID-19 в день

Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупреждает о риске роста ежедневного количества заражений коронавирусом в стране до 100 тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.ua со ссылкой на Washington Post. о

Во время слушаний в Сенате 30 июля он сказал, что в случае игнорирования людьми мер безопасности количество ежедневных новых заражений коронавирусом в стране может достичь 100 тысяч.

На прошлой неделе этот показатель впервые достиг 40 тысяч и держится примерно на этом уровне. Во многих штатах наблюдается стремительный рост количества больных.

"Сейчас у нас более 40 000 новых случаев каждый день. Я не удивлюсь, если мы выйдем на 100 000 заражений в день, если ситуацию не изменить. И я очень обеспокоен", - сказал Энтони Фаучи, отвечая на вопрос сенатора Элизабет Уоррен.

Он также отметил, что страна "явно не имеет полного контроля над эпидемией", и ситуация будет сложной, если люди не начнут тщательнее соблюдать дистанцию ​​и носить маски в общественных местах.

Энтони Фаучи конце марта предупреждал, что от коронавируса в США может умереть более 100 тысяч человек, а заболеть - несколько миллионов. Сейчас этот показатель достиг 124 тысяч, а общее количество заражений превысило 2,6 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за сутки в мире умерли более 5 тыс. человек. Общее число жертв превысило 514 тыс., инфицированных - 10,59 млн.

Ранее семь штатов США сообщили о новых максимальных показателях госпитализации людей, заразившихся новым коронавирусом. В основном это южные и западные американские штаты, поскольку эпицентр сместился туда. После Нью-Йорка Флорида стала новым эпицентром борьбы с COVID-19,

Новые антирекорды зафиксировали в Аризоне, Арканзасе, Калифорнии, Северной и Южной Каролине, Теннесси и Техасе.

Губернаторы штатов утверждают, что рост количества заразившихся связан с более масштабным тестированием, однако эксперты полагают, что это, вероятно, - не единственная причина. По их мнению, причиной ухудшения ситуации стали ранняя отмена ограничений на ведение бизнеса в прошлом месяце, несоблюдение норм физического дистанцирования, а также пренебрежение ношением масок.

Более теплая погода вряд ли остановит распространение коронавируса COVID-19, заявил директор Национального института здоровья США Френсис Коллинз.

инфекции (154) карантин (16729) США (26743) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Какие 1000 заражений в день???
Вон чехи празднуют победу над коронавирусом!
Или что то здесь не так?
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01.07.2020 10:02
+3
в Чехії немає афроамериканців
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01.07.2020 10:15
+1
А що повинно творитись зараз десь в трущобах Мумбая. Там на квадратном кілометрі мільйон живе. Мабуть бульдозерами з вулиць померлих згортають. Чи ні? Треба поцікавитись.
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01.07.2020 11:09
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Правила форума Совет форумчан
это та гнида, которая 2 млн умерших предрекала америке? чувырло
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01.07.2020 10:02 Ответить
Какие 1000 заражений в день???
Вон чехи празднуют победу над коронавирусом!
Или что то здесь не так?
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01.07.2020 10:02 Ответить
Кроме того, они отметили, что такое празднование стало возможным из-за отсутствия туристов в городе.Источник: https://censor.net.ua/p3205263

Вот так победа)))
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01.07.2020 10:07 Ответить
но не отметили количество тех ,кто работает из других стран в том числе из Украины... они тоже празднуют "кончину" вирусни вместе с чехами
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01.07.2020 10:21 Ответить
А много ли вообще тех Чехов?Их там 10 млн всего (примерно конечно). Это как один Нью-Йорк)))
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01.07.2020 10:23 Ответить
а что в Нью-Йорке ,из за компактности проживания такого же количества населения как в Чехии и доступность медучереждений и их технический арсенал. позволили раньше устроить пииршество в связи с победой над вирусней?
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01.07.2020 10:31 Ответить
А никто и не предлагает в Нью-Йорке подобное устраивать, напротив, читайте что главный инфекционист Штатов говорит
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01.07.2020 10:40 Ответить
в Чехії немає афроамериканців
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01.07.2020 10:15 Ответить
Брехня!
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01.07.2020 10:13 Ответить
Доктор скажите мы все умрем? Рано или поздно Да🤔
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01.07.2020 10:17 Ответить
рано чи пізно більша частина жителів планети переболіє на цей вірус. Дивна річ, як на мене. Вірусом H1N1 та вірусом атипової пневмонії так само великий ризик заразитися. І вже навіть вакцину створили проти них, але лише невеликий відсоток людей вакцинуються від них. Так само буде і з коронавірусом, навіть якщо створять вакцину, більша частина жителів землі не буде прищеплюватись від корони.
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01.07.2020 10:20 Ответить
А що повинно творитись зараз десь в трущобах Мумбая. Там на квадратном кілометрі мільйон живе. Мабуть бульдозерами з вулиць померлих згортають. Чи ні? Треба поцікавитись.
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01.07.2020 11:09 Ответить
Медики узнали, как быстро действует бессимптомная передача коронавируса1.07.2020, 12:26Головний інфекціоніст США Фаучі попередив про ризик 100 тис. заражень COVID-19 на день - Цензор.НЕТ 5858
За пример была взята Италия.

https://charter97.org/ru/news/2020/7/1/384256/ https://charter97.org/ru/news/2020/7/1/384256/ https://charter97.org/ru/news/2020/7/1/384256/ https://charter97.org/ru/news/2020/7/1/384256/ https://charter97.org/ru/news/2020/7/1/384256/ https://pluso.ru/

Итальянские и британские медики проследили за тем, как коронавирус нового типа распространялся в коммуне Во, одном из первых центров эпидемии COVID-19 в Италии. Оказалось, что более 40% заражений на его территории были бессимптомными и если бы не карантин, COVID-19 заполучили бы 86% жителей, тогда как на самом деле их было всего 5%. Их выводы опубликовал научный журнал Nature, сообщает https://nauka.tass.ru/nauka/8852663 ТАСС .
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01.07.2020 12:32 Ответить
 
 