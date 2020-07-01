Сотрудник ГФС Хмельнитчины, вымогавший $20 тыс. за закрытие уголовного производства, предстанет перед судом, - ГБР
В суд направлен обвинительный акт в отношении заместителя начальника одного из управлений ГУ ГФС в Хмельницкой области. Чиновник обвиняется в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 3692 Уголовного кодекса Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствием установлено, что чиновник за неправомерную выгоду в размере 20 000 долларов США обещал оказать влияние на работников ГУ Нацполиции в Хмельницкой области о закрытии уголовного производства по факту подделки документов и уклонение от уплаты налогов.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Хмельницкой области. Оперативное сопровождение - управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2000 до 5500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
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а вот этого точно не посадят:
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и эти жалкие 20 000$ просто пыль, сколько крадет Шмыгаль.
(для сравнения: если каждый день будут ловить по одному такому взяточнику, то чтобы догнать сколько наворовал Шмыгаль, понадобиться примерно 70 лет. )