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Сотрудник ГФС Хмельнитчины, вымогавший $20 тыс. за закрытие уголовного производства, предстанет перед судом, - ГБР

Сотрудник ГФС Хмельнитчины, вымогавший $20 тыс. за закрытие уголовного производства, предстанет перед судом, - ГБР

В суд направлен обвинительный акт в отношении заместителя начальника одного из управлений ГУ ГФС в Хмельницкой области. Чиновник обвиняется в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 3692 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что чиновник за неправомерную выгоду в размере 20 000 долларов США обещал оказать влияние на работников ГУ Нацполиции в Хмельницкой области о закрытии уголовного производства по факту подделки документов и уклонение от уплаты налогов.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Хмельницкой области. Оперативное сопровождение - управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2000 до 5500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первое дело о кнопкодавстве в суд еще не передано, - в ГБР опровергли заявление Стефанчука

Автор: 

суд (25104) Хмельнитчина (896) ГФС (3598) ГБР (2994)


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Который его оправдает и востановит в должности! Друзьям всё - врагам закон!
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01.07.2020 10:07 Ответить
Цікаво, скільки з нього запросять за закриття?
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01.07.2020 10:08 Ответить
Судам ніхто не вірить.
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01.07.2020 10:12 Ответить
этого может посадят а может быть и нет....
а вот этого точно не посадят:
https://censor.net/news/3205074/***************************************************************************************************

и эти жалкие 20 000$ просто пыль, сколько крадет Шмыгаль.
(для сравнения: если каждый день будут ловить по одному такому взяточнику, то чтобы догнать сколько наворовал Шмыгаль, понадобиться примерно 70 лет. )
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01.07.2020 10:16 Ответить
 
 