Сотрудник ГФС Хмельнитчины, вымогавший $20 тыс. за закрытие уголовного производства, предстанет перед судом, - ГБР

В суд направлен обвинительный акт в отношении заместителя начальника одного из управлений ГУ ГФС в Хмельницкой области. Чиновник обвиняется в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 3692 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что чиновник за неправомерную выгоду в размере 20 000 долларов США обещал оказать влияние на работников ГУ Нацполиции в Хмельницкой области о закрытии уголовного производства по факту подделки документов и уклонение от уплаты налогов.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Хмельницкой области. Оперативное сопровождение - управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2000 до 5500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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