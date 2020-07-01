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Реванш Кремля в Украине стал системным, политически мотивированное преследование Порошенко - это московский заказ, - Ярош

Реванш Кремля в Украине стал системным, политически мотивированное преследование Порошенко - это московский заказ, - Ярош

В Украине нужно создать единый государственный центр, который бы проводил системную деятельность по противодействию кремлевскому реваншу и по перезагрузке власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал лидер национального движения "ДІЯ", бывший народный депутат Дмитрий Ярош.

"Реванш Кремля в Украине стал системным и многогранным...

это:

- попытки "зеленой" власти ревизовать достижения Революции Достоинства и послереволюционного процесса национального возрождения;

- искусственно созданная еще до пандемии коронавируса, экономическая разруха;

- практическая ликвидация парламентаризма, как государственного учреждения;

- выполнение московского заказ по юридически бессмысленному и политически мотивированному преследованию Президента и Верховного Главнокомандующего Петра Порошенко, который при всех своих недостатках, 5 лет возглавлял сопротивление нашего государства российской агрессии и является едва ли не самым большим личным врагом Путина;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Выступления Зеленского без рвотного рефлекса смотреть нельзя. "Зеленая власть "должна уйти", - Ярош

- искусственные уголовные производства против многих патриотов Украины;

- никчемная кадровая политика власти, которая приводит к преступно-некомпетентным решениям и разрушительным последствиям во многих областях государственной жизни;

- преднамеренное и целенаправленное ослабление сектора национальной безопасности и обороны;

- содействие оккупации информационного пространства Украины кремлевскими коллаборационистами так называемого ОПЗЖ; сознательное обращении внимания на деятельность откровенных врагов Украины из различных пропутинских "партий" и "общественных организаций"; системная деятельность по искусственному поднятию рейтингов антиукраинским политико-олигархическим группировкам;

- бессодержательная болтовня и отсутствие каких-либо системных и реальных действий власти по освобождению оккупированных Кремлем украинских восточных и южных территорий", - заявил Ярош.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мир летит в ад", - Ярош рассказал о грозящей Украине международной "сатанинской гомодиктатуре"

"Наконец, анализируя действия или бездействие действующей "зеленой" власти, приходишь к выводу, что все это направлено на дестабилизацию общественно-политической жизни в Украине и провоцирование очередных революционных событий, которые в условиях войны, могут привести к очень тяжелым последствиям... В связи с этим, я обращаюсь к руководителям государственных парламентских и внепарламентских партий, патриотических общественных организаций, ветеранских и волонтерских структур. Сегодня, как никогда, нужно отбросить распри и несогласия, создав единый государственный центр, который бы проводил системную деятельность по противодействию кремлевскому реваншу, по перезагрузке власти, по полной нейтрализации вражеских колоборантских группировок ... Только так сможем защитить наше государство и победить врага. Слава Украине!" - резюмировал Ярош.

Реванш Кремля в Украине стал системным, политически мотивированное преследование Порошенко - это московский заказ, - Ярош 01
Реванш Кремля в Украине стал системным, политически мотивированное преследование Порошенко - это московский заказ, - Ярош 02

Автор: 

Порошенко Петр (19605) путин владимир (31295) россия (95615) Ярош Дмитрий (314)


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Топ комментарии
+48
Зараз тут Яроша запишуть у порохоботи...

А по ділу: в Україні при владі мають бути свідомі українськомовні українці! А вату і совковий люмпен було б непогано зробити нєгражданамі, як у Латвії!
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01.07.2020 10:18
+43
Вчера полку "порохоботов" еще прибыло

Реванш Кремля в Україні став системним, політично мотивоване переслідування Порошенка - це московське замовлення, - Ярош - Цензор.НЕТ 5014
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01.07.2020 10:38
+38
Митенька а ты вроде бухтел что ты националист и бендеровец. А чего тогда на Яроша гонишь? Получаеться кто-то из вас или ты или Ярош кацапьё лаптеногое! Не подскажеш кто?
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01.07.2020 10:24
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Страница 3 из 3
Так. Зеленського хотіли бачити президентом 33%. Решта (40%) не хотіла більше бачити президентом Порошенка. Це правда. Також правда, що абсолютно вся вата у другому турі голосувала за Зе. Але як це впливає на факт того, що Порошенка негативно сприймає абсолютна більшість громадян України.
Чому у прихільників Петра негатив Зеленського миттєво конвертується у позитив Порошенка? Припустимо Зеленський абсолютний негідник, але яким чином твоя свідомість перетворює це на чесноти Петра?
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01.07.2020 12:11 Ответить
Реванш Кремля в Україні став системним, політично мотивоване переслідування Порошенка - це московське замовлення, - Ярош - Цензор.НЕТ 7915
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01.07.2020 12:11 Ответить
Чому порохоботи вважають що скріншот цитати іншого порохобота з фейсбуку має на Цензор-форумі якийсь більший вплив ніж звичайний прст? Навіщо ви завжди тягнете сюди весь цей непотріб? Ну цьомнула в Фейсбуці якась прихільниця Петра у дупку, ти правда вважаєшь що я маю миттєво закохатися у Порошенка, побачивши цей магічний скрін?))
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01.07.2020 12:26 Ответить
повторю своё:
А ты попробуй подумать...

Я сам гнал на Порошенко за Роттердам и за Ахметова. Хотя были сомнения типа - "может я чего то не знаю".

Сейчас вижу, что Порошенко заложил механизмы уничтожения паРашки, которые и уничтожили её - дело времени.

Порох - величайший политик. Просто тех, которые видят дальше всех - не понимают ...

На ещё - очень мною уважаемый ресурс - дают только проверенную инфу.

https://www.youtube.com/watch?v=49ZY7JegyUk&t=0s Путин в ауте: Порошенко показал силу http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D49ZY7JegyUk%26t%3D0s&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier .
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01.07.2020 12:37 Ответить
ещё повторюсь:
там удалено - сюда дублирую:
вот только часть того, что сделал Порошенко:
https://www.youtube.com/watch?v=TFq7dl5Dkzc Военное сотрудничество Украины и Турции. Новое оружие и военные разработки против общего противника http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTFq7dl5Dkzc&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTFq7dl5Dkzc&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier .
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01.07.2020 12:38 Ответить
звичайно ж це якщо ти не манкрут, а шукаєш правди...
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01.07.2020 12:39 Ответить
Постараюсь коротко.)
Аллегория: выходишь ты от стоматолога просто ошеломлённый тем фактом, что он запломбировал тебе зуб. Это ведь
фантастика! Стоматолог вылечил зуб! Надо же. А ведь мог бы и не вылечить. Сказал бы- "не буду пломбировать, иди лесом! Я в стоматологи не для того шел!".)) Смешно? Но я старался.))
Становясь президентом ты просто физически не можешь ничего не делать. Ты обязательно будешь выполнять хоть какие-то функции президента, иначе ты не досидишь и одного срока, не говоря уже о втором.
К сожалению, реальный Порошенко и Порошенко из телевизора это совершенно разные персонажи. Реальный Порошенко это хрестоматийный олигарх. Один из ярчайших представителей коррупционно-олигархической системы, заложенной патриархом Кучмой. Прямой соучастник в 30-илетнем групповом изнасиловании страны. Его коллекции партийных мандатов позавидует любой украинский политик. Цвета этих мандатов на столько разные, что говорить о какой-либо идеологической составляющей в действиях Петра, просто смешно. Сегодня ты бело-голубой, завтра оранжевый, а послезавтра малиновый. Когда надо ты политик, когда не надо ты бизнесмен. Сегодня министр Януковича, завтра- "зека геть". Говоришь на украинском только на камеру, но болеешь за мову. Ходишь дьячком у московских попов, завтра шлёшь их к лукавому и устраиваешь томосиаду. Имеешь многолетний стаж госслужащего и при этом каким-то образом скалачиваешь целое состояние.
Можно продолжать долго, но я обещал коротко.) Быть и играть роль- две большые разницы! Порошенко именно играет. Результаты игры не впечетляю. Всё так же идёт война, страна всё так же одна из самых коррумпированных в мире, с нищим населением и некомпетентной властью. Очередная революция слита. Следующая может стать последней для страны.
Коротко не получилось. Молодец, если дочитал.)
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01.07.2020 14:38 Ответить
тебе лишь бы поп.здеть - думать не хочется...
зе-электорат...
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01.07.2020 14:59 Ответить
Оксана Забужко, Наталья Васько, Ахтем Сейтаблаев, Ада Роговцева, Богдан Бенюк, Дмитрий Чекалкин, Владимир Балух (освобожденный Зеленским), Виктор Литовченко (Вата TV), Андрей Луганский, Павел Дальнобой, Вадим Дубовский - это малая часть известных "порохоботов". И знаете Георгий, я чувствую себя комфортнее, находясь с этими людьми по одну сторону, чем быть в стане "безликих" 73%
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01.07.2020 12:51 Ответить
https://censor.net/ua/user/439305

...Очень странная, что бы не сказать идиотская, логическая привязка- если Порошенко плохой, значит хороший Зеленский. Что за глупость?
Ти мабуть спочатку так хотів написати?
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01.07.2020 12:14 Ответить
Ні, не хотів. Що за дурнувате припущення? Я як раз навпаки кажу що за чеснотами і недоліками однієї людини ніяк не можливо визначити чесноти і недоліки іншої. Наприклад: Сталін воював з Гітлером. За логікою порохобота хтось із них повинен бути хороший, адже один точно поганий.))
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01.07.2020 12:33 Ответить
Так выбрали вы тварь дрожащею, или лучшую бубочку во вселенной? Больше года - серьезный срок, что бы понять, что же было в черном ящике от бэни.
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01.07.2020 13:32 Ответить
Кто "вы"? Во втором туре за Зеленского голосовали самые разнообразные категории избирателей. От замшелой ваты, до воинов на передовой. Пожтому "зебил" весьма абстрактное обобщение, как впрочем абстрактна и вся логика порохобота.
Кого же в итоге выбрали? Для меня лично никаких сюрпризов. Примерно представлял ход каденции президента Зеленского. Очередной президен Украины. Ни чем не хуже, но к сожалению и не лучше предшественников.
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01.07.2020 18:00 Ответить
Вы, в данном случае, очевидно, зелебратия. Не марсиане же клоуна привезли на Банковую.
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01.07.2020 18:57 Ответить
Странный человек,то исчезнет то появится, интересно чем вообще занимается?
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01.07.2020 11:08 Ответить
Привіт, Ярош! Нарешті))) Думал відпочіти ще? Звісно першу двійку опитування "недоразумкового центру" пора валити разом з разумковими і зєбидлотою низької проби.
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01.07.2020 11:11 Ответить
Подивимось,наскільки його "Дія" підтримує Пороха.
Реванш Кремля в Україні став системним, політично мотивоване переслідування Порошенка - це московське замовлення, - Ярош - Цензор.НЕТ 2878
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01.07.2020 11:17 Ответить
зброю вже почистив..?
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01.07.2020 11:18 Ответить
Дімончик вже начистив зброю? Чи новий транш від Петрили отримав?
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01.07.2020 11:18 Ответить
Дела Порошенко ни прокуратура, ни другие следственные органы не могут комментировать. По тому как , уверена, адвокаты Порошенко только и ждут этого, чтобы обвинить всех вышеперечисленных в процессуальных нарушениях.
Порошенко показывает пренебрежение к украинскому правосудию. Он игнорирует допросы, хотя на него работают лучшие адвокаты. Вместо доказать свою правоту в суде, бегает от следственных органов.
Согласно последнему опросу центра Разумкова , 51 % украинцев не согласны с Ярошем и не считаю , что Порошенко преследуют по политическим мотивам.
Мнение Яроша- это всего лишь его частное мнение.
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01.07.2020 11:19 Ответить
А ваша думка - це лише чергова сторінка з кремлівської методички. Вас ніхто тут не сприймає за українку. Типова кацапська ТЛ.
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01.07.2020 11:38 Ответить
А вас вообще не воспринимают,обгрызки ПСа.
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01.07.2020 11:45 Ответить
Татьяна Хайп! Як настроєніцо?
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01.07.2020 11:50 Ответить
Одеська єврейка на зарплатні у Фьодорова. А може й Прігожин копієчку підкидає.
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02.07.2020 07:51 Ответить
Плевать на Разумкова и его опоросы . Твоё мнение тоже - частное . То чего тебе можнo тут рассуждать , а Ярошу нельзя ?? .
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01.07.2020 11:58 Ответить
"...Вместо доказать свою правоту в суде..."
Девочка, в этой ситуации должна только Венедиктова - она должна в суде доказать свои утверждения, изложенные в обвинительном акте, - а все остальные имеют право смеяться над ней и напоминать ей об уголовной ответственности за подобные писульки.
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01.07.2020 11:59 Ответить
Знаєте, я Петю захищать не збираюся, але подивіться на заяви зеленого Рябошапки про некомпетентність осіб, які обвинувачення Пєті виписували. І так, якщо почитати уривки з обвинувачень (вони опубліковані офіційно), то складається враження, що писали їх люди з 9 класами освіти. І прізвище Порошенка тут ні до чого - якби Янику чи Зе, чи ще комусь виписали таке обвинувачення, то я б сказав, що це ідіотизм, хоча я дуже хочу, приміром, щоб Яник таки сів. Але істина дорожче, як-то кажуть!

Ну і другий ідіотизм - вриватися на виставку картин. Наскільки я розумію, на той момент Петя був свідком у справі по картинах, а не обвинуваченим. З яких це пір у нас для вручення повістки свідку почали використовувати спецназ? І ладно б в маєток Петі увірвалися, так вони в ДЕРЖАВНИЙ музей влізли! І так, якщо людина свідок, то вона може вирішувати - йти на допит чи ні, це її право. І вона має право не свідчити проти себе.

Моя думка: влада сама дає підстави адвокатам говорить про бєзпрєдєл, бо веде себе так. І навіть наші європейські і американські партнери уже почали говорити нам, що це бєзпрєдєл.

Що заважає мєнтам, прокуратурі і ДБР вести себе по закону? Хочете розслідувати справи - розслідуйте, але робіть це ПРАВИЛЬНО, а не влаштовуйте цирк!
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01.07.2020 12:05 Ответить
Справа 'про картини' - не не є справа про шанувальника мистецтва , якого переслідують , як ви кажете, люди з дев'ятьма класами освіти. Це справа про несплату податків, тому що картини були завезені по схематозу, що є звичною практикою для таких людей, як Порошенко. Порошенко ухилявся від вручення повістки, тим самим показуючи ганебний приклад для всіх пересічених громадян, як треба себе поводити , коли до тебе є питання у правоохоронців. Він виставив замість себе Марину, і хто влаштував цирк?
На Порошенко заведено більш двадцяти справ, в тому числі і по Роттердаму , по крадіжкам в Укроборонпромі, по продажу кузні без сплати податків- але саме на картинах акцентується увага, щоб перетворити все на фарс. Мені особисто не подобається справа про картини, можу вам сказати відверто, але ганебна практика кричати про політичне замовлення повинна бути припинена.
Тиск на правоохоронні органи теж неможливий
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01.07.2020 13:10 Ответить
А де я кричу про політичне замовлення? Я ставлю під сумнів професіоналізм правоохоронних органів. Іще раз: у нас ніколи не вручали повістку свідку із застосуванням спецназу (і ламанням дверей в музеї).

І так, усі ж знали, що Петя побув у музеї півгодини на відкритті виставки і звалив - це ж 5 канал транслював наживо. Навіщо спецназ слати в музей уже після того, як Петя пішов? Ну приїхали б додому до нього... А так вони показали себе типовим люмпеном в музеї!

І так, якщо людина свідок, то її бажання свідчити - абсолютно добровільне! Підозрюваний - то вже інше питання...

А стосовно 9 класів, то я не про картини, а про ті підозри, які відмовився підписувати Рябошапка і назвав це "юридичним трешем". Ну от його ж важко назвати порохоботом, у нього з Петьою давній конфлікт. Ви просто почитайте, що там написали - ну реально там брєд!

В даному випадку я не Петю захищаю, я в шоці від непрофесіоналізму правоохоронців!
Хочуть вони щось зробити, то хай роблять: а) по закону; б) професійно.



P.S. Як взагалі Зе міг назначити генпрокурором пані, яка провалила екзамен із правознавства, коли подавалася на посаду у Верховний Суд?

P.P.S. І останнє: звідки у цієї пані взявся в декларації Порш Каєн, якщо вона до 2019 року була викладачкою в універі, а її чоловік - поліцейський?
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01.07.2020 13:24 Ответить
Я тільки за, щоб все було за законом і не тільки по відношенню виключно до високопосадовців. Я не дивилась 'день у музеї', але й ПП ще той вигадник та майстер по створенню шоу.
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01.07.2020 13:34 Ответить
Ну якщо він створив шоу, значить правоохоронці на це шоу повелися і виставили себе не в кращому світлі... І так, посли країн ЄС, представники США і НАТО ж не кажуть "Руки геть від Порошенка!", а закликають до законного і справедливого розслідування. От я теж виступаю за законне розслідування із дотриманням усіх необхідних процедур!
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01.07.2020 13:38 Ответить
Європейці- святі люди, довірливі та необізнані в українських реаліях, вони й уявити собі не можуть, що можливо так брехати. Вони щиро вірять, що Порошенко переслідують тому , що сам Порошенко їх в цьому переконав, а це саме найкраще, що він вміє робити. Як можливо провести розслідування , якщо підозрюваний не з'являється на допити? Він навмисно провокує правоохоронців. Влаштовує показові 'гонєнія' . Це не гідно його статусу п´ятого президента
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01.07.2020 13:48 Ответить
Это что- то личное, не иначе. Именно « очень сильная неприязнь к подсудимому».
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01.07.2020 19:36 Ответить
Тяжело называть эти органы правоохоронными.
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01.07.2020 19:34 Ответить
Ярош прекрасно знает чей это заказ - Бени! Но т.к. кормился с его рук, а возможно и продолжает, то решил навести тень на плетень. Накуя? Кто тебя за язык дергает?
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01.07.2020 11:28 Ответить
Біля суду монтують екран заввишки 5 метрів На ньому показуватимуть онлайн-трансляцію судового засідання

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01.07.2020 11:35 Ответить
У кацапских вошей від Яроша така жопобіль, а особливо у українських гнид пукани горять, димлять та смердять.
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01.07.2020 11:41 Ответить
Корабельная сосна породы Лайф уже подушку под седалище с азбеста прикупила, нифига не помогает))) третий стул меняет))
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01.07.2020 11:56 Ответить
Так, працює та не шкодує пукана своєго.
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01.07.2020 12:01 Ответить
До українців це дійде пізніше, аби було не пізно. А москалі і їх гниди це добре розуміють. Для мене націоналісти штибу нацдружин і Свободи - здохли. Це і їх результат пропаганди і дій, які привели до влади україноненависників. Це вони допомагали обріхувати проукраїнського президента і уряд. Бо жопоблоківці і так себе показували, що вони вороги для України, з ними зрозуміло було із самого початку, а от "швабода" і "нацсуки" горлапанили і брехали. Чи можливо їм наша армія не наша, чи наша мова і віра не наші?
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01.07.2020 11:46 Ответить
Понятно, что за тайные переговоры Зе с кремлёвскими были в Омане - Зе обещал кремлядям посадить Порошенко, и водичку в Крым подать. А они ему за это - впердолить донецкую сепарню в избирательное поле Украины, чтобы они наголосовали нам тут за пророссийскую власть. Профит!
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01.07.2020 11:47 Ответить
Зе обещал кремлядям посадить Порошенко,

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Для чего?
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01.07.2020 11:53 Ответить
Ну хотя би тому, що Порошенко це єдиний на даний момент проукраїнський лідер з людською підтримкою здатний протистояти російському ворогові.
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01.07.2020 12:38 Ответить
И вы в это верите? Прошло больше года и ничего не сдано,но и не отбито.Всё остаётся на том же месте,куда По загнал Зе подписав минские,пусть вынужденно,но как их теперь выполнять.Как выполнить невыполнимое?Один на 40 лимонов,это смешно.
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01.07.2020 14:14 Ответить
Щоб я перестав вірити в мною написане потрібно щоби хтось це спростував.
З вами написаного я зрозумів що вам не подобаються мінські угоди. Я знаю що (дали) мінські угоди для України але перераховувати їх буде не правильно, буде краще якщо ви скажете що потрібно було робити замість їх, чи що зробив би Зеленський якщо вони йому заважають.
Хотів би почути чому ви вважаєте Мінськ нездійсненним.
"Один на 40 лимонов,это смешно." - не один на 40млн а "єдиний на даний момент проукраїнський лідер з людською підтримкою здатний протистояти російському ворогові." Тільки той кого люди знають може правити їми а таких на даний момент одиниці.
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01.07.2020 15:08 Ответить
Хотів би почути чому ви вважаєте Мінськ нездійсненним.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Порядок их выполнения уже подписан и утверждён западными партнёрами,а принимать какие-то действия пока граница не будет под контролем ВСУ нет смысла,на что рф не пойдёт так же.
Там же все сидели умные в 2014,а теперь поздно.Всегда,когда в стране происходят катаклизмы,войска повышают уровень готовности.Это надо было делать в тот же вечер,когда убежал Янукович,не говоря уже о лугандоне.Единственно правильным было бы укрепить линию разграничения и оставить всё как есть до лучших времён,но как на это посмотрит Запад,ведь документ-то уже подписан.
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01.07.2020 16:03 Ответить
Не зовсім зрозуміло.
"Это надо было делать в тот же вечер,когда убежал Янукович,не говоря уже о лугандоне" - що робити?
"Единственно правильным было бы укрепить линию разграничения и оставить всё как есть до лучших времён..." - яку лінію розмежування, і коли це потрібно було робити?
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01.07.2020 16:55 Ответить
ВСУ приводить в повышенную боеготовность,возможно объявить учения с ротацией л.с. Вначале в Крыму,Крым просрали,так в лугандоне то надо было подсуетиться,а не должности и бабло делить.

Линию яка есть в данный момент,цемент и забыть.
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01.07.2020 17:04 Ответить
Це у вас вже думки після того як все сталося, як кажуть в народі - якби знав де впадеш матрац поклав.
Те про що ви кажете були нездійсненні речі.
Пояснюю, по перше "запровадження воєнного стану пропонується РНБО, погоджується Президентом він же головнокомандувач, і затверджується рішенням Верховної Ради України", президента нема, у верховній раді комуняки і регіонали більшість, і ті повтікали. По друге, Росія до 2014 року була і брат, і друг, і гарант на захист України від ворогів, ніхто і подумати не міг що вони встромлять ніж в спину. По третє, майже всі військовослужбовці Криму зрадили присязі Україні, інші військовослужбовці не мали досвіду війни а застаріла зброя пилилася на складах.
Ще пам'ятаю як здавали військові частини, без жодного пострілу, а то не дай Бог розв'язати конфлікт, війну.
Це зараз звиклими до війни можна розмірковувати що можна було зробити так чи по іншому, а тоді нічого не було.
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01.07.2020 18:28 Ответить
Где я написал о введении военного положения?
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01.07.2020 18:40 Ответить
"ВСУ приводить в повышенную боеготовность,возможно объявить учения с ротацией л.с." зробив висновок що ви говорите про воєнний стан.
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01.07.2020 19:06 Ответить
Це у вас вже думки після того як все сталося, як кажуть в народі - якби знав де впадеш матрац поклав.

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У ослабленного государства нет друзей и братов ,все хотят его поиметь,это аксиома.То,что в смутные времена требуется доп защита,это тоже аксиома,иначе какого хера они там сидят и жопы греют. Они не подстелили соломки,а мы теперь превращаемся из субъекта в объект, с потерями территорий и живой силы.
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01.07.2020 18:51 Ответить
"Они не подстелили соломки,а мы теперь превращаемся из субъекта в объект, с потерями территорий и живой силы." Не без нашої вини, хто їх обирає 24роки.
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01.07.2020 19:09 Ответить
а вот ещё два патриёта....

Реванш Кремля в Україні став системним, політично мотивоване переслідування Порошенка - це московське замовлення, - Ярош - Цензор.НЕТ 2644
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01.07.2020 12:02 Ответить
Не два , а один...вчи математику ,.. не все що співае це патриотизм ...Перш чим кинути камінь... завилину включи..., зе розвлікав і Януковича і Путіна
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01.07.2020 23:16 Ответить
ненавидит русский мир Яроша/ Российский наемник: "Половина ополченцев - из России. Мы возьмем Львов" 26.07.14.-Уралец Сергей , десантник : Если "Правый сектор" не задавить, они пойдут в Россию. А что вы делали с пленными?- "правосеков" в плен не брали, расстреливали.
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01.07.2020 12:15 Ответить
Что же ты Дмитрий такой умный потом?
Что же ты был такой тихий на предвыборном собрании у Порошенко?
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01.07.2020 12:19 Ответить
Ползучая реанимация РФ проекта по дестабилизации Юго-Востока.

Реванш Кремля в Україні став системним, політично мотивоване переслідування Порошенка - це московське замовлення, - Ярош - Цензор.НЕТ 8450

Дело в том, что так называемое Запорожское войско низовое, которое вернее было бы назвать "кремлевское войско", открыло канцелярию в Мелитополе. На первый взгляд ничего особенно, канцелярия и бог с ней, но вот в том-то и дело, что на её базе планируется создать формирование по "охране" общественного порядка.
Что примечательно, это самое Запорожское войско низовое, возглавляет такой персонаж как Александр Панченко, известный тем, что реализуйся проект Кремля по отчленению Юго-Востока от Украины в 2014 году, то именно он стал бы так называемым главой, так называемой Запорожской народной метастазы.
Александр Панченко в 2014 году получал прямые указания по дестабилизации Запорожья от советника президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева, который курировал "запорожский вопрос". Именно Панченко, согласно планам Сергея Глазьева и депутата Госдумы РФ Константина Затулина должен был посредством своих "козачков" осуществить в Запорожье переворот, блокировать город и создать местный орган власти - "облсовет", который бы присягнул на верность России.
Как известно, этим планам было не суждено реализоваться, но судя по всему, они отнюдь не были похоронены.
И вот, за окном июнь 2020 года, а Александр Панченко и его "козачки" открывают канцелярию Мелитопольского куреня Запорожского войска низового, которая плавно трансформируется в формирование, которое среди самих ряженных называют - народной полицией! Ничего не напоминает?
По сути, пророссийское формирование, которое в 2014 году могло стать самым настоящим незаконным вооруженным формированием, будет патрулировать Запорожье и близлежащие села. Охранять от супостатов?
Что же сейчас мы можем наблюдать, если не ползучую реанимацию проекта по дестабилизации Юго-Востока? Харьков, Запорожье… Одесса? Николаев? Херсон?
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01.07.2020 12:54 Ответить
Комедія ,а не військо...Зе не до нього ..,веде війну з Порошенко ...під клич Коломойського і Путіна...,
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01.07.2020 23:20 Ответить
Да не очень Порошенко страдает - когда он корчил из себя гетьмана, он стал долларовым миллиардером. Так что, ему есть за что страдать. Это тогда, когда доходы населения падали, а его статки в год увеличивались в 11 раз.
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01.07.2020 13:16 Ответить
Помиляєтесь, в 80 чи навіть 83 рази. Нехай і ваше зелене чмо покорчить з себе гетьмана, може і йому так пощастить.
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01.07.2020 22:03 Ответить
Брехня, статки увеличил в 95 раз. И стал богаче Билла Гейтса
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02.07.2020 11:57 Ответить
Ну що ярош простітутка не гірше за мальдівську знають всі....
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01.07.2020 13:45 Ответить
)))... не суди про себе відносно тих хто на справі доказав свою позицію під пулями...
Позор зеленятам...!
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01.07.2020 23:12 Ответить
К такому выводу уже давным давно пришли все здравомыслящие патриотично настроенные граждане.
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01.07.2020 14:03 Ответить
За год пока Зеленский у власти сепаратистов осудили больше чем за пять лет при ПеПо. И на высшем уровне те из ФСБ работали при ПеПо не опасаясь. Бегать с автоматом по передовой это поступок,но строить государство это не Ваше. Особенно расстраивает позиция поддержки мерзавцев типа ПеПо. Недовольны все и жопеже,и Вы и ПеПо. А это говорит что Президент есть и он ни чей,он украинский.
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01.07.2020 17:22 Ответить
Димончик-сосна рошеновская
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01.07.2020 17:44 Ответить
Эх ярош,спекся и уже давно, когда было твое одобрямс на гибель Лесника.
Вот Зеленский ....ну прямь "беда",а вот оппожоповцы какбЭ тебе не мешают.......да потрохнявый???
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01.07.2020 21:44 Ответить
Не Ярош спекся ...., а народ український конкретно спекся ,. ну той 73% .., що клоуна вибрав собі в лідери під час війни ..., А Ярош так старався під пулями ходив, щоб варварів задержати ..., а що народ ? ))...клоуна вибрав ... позор ...!
Кожному хто відав голос за клоуна ... і в десятки раз позор ... тоді коли ти українець ..., хоча який українець ..., хохол
Веселити московитів на ярмарках ...позор
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01.07.2020 23:25 Ответить
Не погоджуюсь. Не московський, а зеленський це заказ. Бо на тлі Порошенка воно таке жалюгідне і відчуває це.
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01.07.2020 21:59 Ответить
Реально заказ Рашки ,... колись Зе робив кіно для Рашки тепер саджає тих які відстоюють незалежність і соборність України..
...
.. за це несуть відповідальність перш за все Зе , слуги народу путла , і 73% тих хто їх вибрав
... Бандитам тюрми...
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01.07.2020 23:09 Ответить
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