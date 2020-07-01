Реванш Кремля в Украине стал системным, политически мотивированное преследование Порошенко - это московский заказ, - Ярош

В Украине нужно создать единый государственный центр, который бы проводил системную деятельность по противодействию кремлевскому реваншу и по перезагрузке власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал лидер национального движения "ДІЯ", бывший народный депутат Дмитрий Ярош.

"Реванш Кремля в Украине стал системным и многогранным...

это:

- попытки "зеленой" власти ревизовать достижения Революции Достоинства и послереволюционного процесса национального возрождения;

- искусственно созданная еще до пандемии коронавируса, экономическая разруха;

- практическая ликвидация парламентаризма, как государственного учреждения;

- выполнение московского заказ по юридически бессмысленному и политически мотивированному преследованию Президента и Верховного Главнокомандующего Петра Порошенко, который при всех своих недостатках, 5 лет возглавлял сопротивление нашего государства российской агрессии и является едва ли не самым большим личным врагом Путина;

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- искусственные уголовные производства против многих патриотов Украины;

- никчемная кадровая политика власти, которая приводит к преступно-некомпетентным решениям и разрушительным последствиям во многих областях государственной жизни;

- преднамеренное и целенаправленное ослабление сектора национальной безопасности и обороны;

- содействие оккупации информационного пространства Украины кремлевскими коллаборационистами так называемого ОПЗЖ; сознательное обращении внимания на деятельность откровенных врагов Украины из различных пропутинских "партий" и "общественных организаций"; системная деятельность по искусственному поднятию рейтингов антиукраинским политико-олигархическим группировкам;

- бессодержательная болтовня и отсутствие каких-либо системных и реальных действий власти по освобождению оккупированных Кремлем украинских восточных и южных территорий", - заявил Ярош.

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"Наконец, анализируя действия или бездействие действующей "зеленой" власти, приходишь к выводу, что все это направлено на дестабилизацию общественно-политической жизни в Украине и провоцирование очередных революционных событий, которые в условиях войны, могут привести к очень тяжелым последствиям... В связи с этим, я обращаюсь к руководителям государственных парламентских и внепарламентских партий, патриотических общественных организаций, ветеранских и волонтерских структур. Сегодня, как никогда, нужно отбросить распри и несогласия, создав единый государственный центр, который бы проводил системную деятельность по противодействию кремлевскому реваншу, по перезагрузке власти, по полной нейтрализации вражеских колоборантских группировок ... Только так сможем защитить наше государство и победить врага. Слава Украине!" - резюмировал Ярош.



