Военным базам РФ в оккупированном Крыму не хватает воды, Кремль может прибегнуть к военному сценарию, - Ташева
Российские военные базы и сельхозпредприятия в оккупированном Крыму испытывают острую нехватку в водоснабжении. В связи с этим существует вероятность военных действий со стороны РФ для получения доступа к ресурсу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщила замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева.
По словам Ташевой, на данный момент вода на оккупированном полуострове без ограничений доступна лишь для бытовых нужд. При этом России необходимо обеспечивать военные базы водой в полном объеме.
Ташева допускает, что для доступа к водным ресурсам Кремль может прибегнуть к военному сценарию.
"Что касается того, может ли РФ использовать военный сценарий, чтоб получить доступ к ресурсу (воде. - Ред.), то да, есть такая вероятность, но все-таки надо говорить о том, что потуг именно на юге, конкретно для прохода из Крыма, у них не хватает. Им надо будет открывать второй фланг и делать прорыв", - уточнила замглавы представительства президента в АРК.
В представительстве Зеленского надеются, что Россия не решится на полномасштабную военную операцию, поскольку для беспрепятственного доступа в Крым российским войскам придется захватить около 100 км Херсонской области.
Представители оккупационных властей Крыма признают, что ситуация с водоснабжением на полуострове действительно сложная. При этом звучат заявления о якобы "активных мерах" для ее решения.
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Нехай щастить!
"путен введи..."?
Якщо створити потужний укріпрайон з півдня від ГЕС, накрити його зверху багатошаровою ППО, то ******* точно спіймають облизня. Але треба пам'ятати, що від адмінкордону до ГЕС меньше ніж вісімдесят км.
як, ви, розглядаєш варіант з додатковим увімкненням резервних насосів, щоб наступ захлинувся, і на підтоплених селян звернула увагу світова громадськість зі своєю гуманітарною допомогою?...а не тільки виразила стурбованість наступом
В ******** умовах, при раптовому нападі, вони можуть закінчити окупацію цієї території, до того часу, поки "кварталівці" виведуть із наркотичного сп'яніння свого "Верховного говнокомандувача".
Навіть на арешт Зеленського за зраду, призначення у пожежному варіанті боєздатного керівництва, нам знадобиться більше часу, ніж потрібно для подолання 80 км до дамби.
А мат - это способ донести своё несогласие !
Или ты хочешь сказать, что "эти места закладок закладок были НАСТОЛЬКО СЕКРЕТНЫМИ что их никто так и не нашёл" ?! А может - их просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!!!?
Мосты взрывали, но ни один небыли разрушен до такой степени, что им нельзя было пользоваться полностью... ! Они были лишь частично повреждены ! А ты думаешь, что только ты умный.. и знаешь о "специальных ншах"
" А різницю між "стратегічним об"єктом" і "місцевим, ти знаєш? Я писав про "стратегічні"... https://censor.net/comments/locate/3205279/019214dc-0201-739c-9696-e2124935a750
"Якщо твої "сапери" погано вчилися, і не змогли ті точки знайти, то "хто їм дохтор?..."
https://censor.net/comments/locate/3205279/019214dc-0204-70d4-905f-9c8a20a98eb2
https://censor.net/comments/locate/3205279/019214dc-0204-70d4-905f-9c8a20a98eb2
Было бы так как ты говоришь - уже давно в воздух взлетело все что нужно !!!!! Но не взлетают... !!!
Дійсно, додаткові дамби нам би не завадили. І повне знищення кількох кілометрів каналу на нашій території. А також "сюрпризи" у вигляді прихованого розміщення речовини з лужною реакцією, яка зробить воду непридатною для окупантів.
Ключові слова- може бути, я так думаю, можливо.
Лет 15, может 20 тому несколько раз натыкался в инете на чьё-то пророчество, что, мол, будущие войны будут из-за воды.
Представьте, что некто когда-то увидел войну, затеянную от отчаяния из-за угрозы гибели населения, урожаев вообще, в результате катастрофической нехватки воды. Разве это предвидение не вписывается в данную проблему кацапских оккупантов и наоборот - проблема оккупанта разве не вписывается в здравую логику предполагаемого будущего из-за воды?
И потом, никто не даст русне устраивать войнушку в районе с крупнейшей атомной станцией.
А взагалі мій рецепт такий: домовитися з москалями, взяти з них бабки за воду і таки пустити воду, АЛЕ з якоюсь кишечною паличкою і іншою гадостю))) Хай вони там обхезаються! А потім знову перекрити воду - щоб не було чим змити!
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Дмитрий Sh
@Dmitriy_Saturn
·https://twitter.com/Dmitriy_Saturn/status/1278224160611807233 31 мин
В ответ
https://twitter.com/cxemu @cxemu
есть мнение что реакторы специально останавливают ибо путину сцикотно атаковать к примеру то же запорожье когда там будут работать все енергоблоки(5 из 6),сейчас вроде два в работе и те на 40-50% мощности загружены...по слухам ожидают осенью наступление кацапов, зе торопится..
По арті, по снайпінгу - усьому навчилися.
То у москалів у кожного військовослужбовця в середньому по дві відсидки, в той час, як у нас в середньому по дві вищі освіти.
Чому ще не навчилися? Так ні в чому нема нічого складного.
То, якщо й полізуть, виключно з-за відсутності здорового глузду і "баби єщо нарожают".
Тут усі й поляжуть. Черноземи удобримо, що теж непогано.
слух о большой войне, которую вот-вот начнёт Путин, вторгнувшись в Беларусь, Украину или в страны Балтии. Этот слух Кремль опять начал продвигать через профессора Соловья, своих штатных оппозиционеров в США и ЕС, а в Украине через одного популярного эксперта по войнам и философии. Профессор Соловей уже назначал зимой дату этого вторжения на не позднее, чем 10 марта, привязав её к открытию 9 марта суда в Гааге по сбитому малазийскому авиалайнеру.
Смысл этого слуха - уверить другую сторону по переговорам, что РФ готова к большой и даже ядерной войне.
Задача этого слуха: разъяснить "западным партнёрам", если они не признают Крым частью РФ, то мы устроим нечто атомное и ужасное или как минимум отнимем у кого-нибудь ещё кусок территории.
Раньше этот слух распространял один из актёров, играющий роль президента РФ, и кто-нибудь официальный, вроде Киселёва или Клинцевича. Теперь уровень таких угроз снизился с официальных площадок до "утечек" к профессору Соловью через его знаменитые источники в Кремле и до уровня аналитики от "друзей Украины" и экспертов. Эта смена площадок, как и некоторые другие факты, в том числе плач Путина по унесенным ветром свободы "подаркам", доказывают: в Кремле блефуют и надувают щёки, чтобы казаться круче и крупнее, чем в реальности. Старый, как мир, приём.
Кремлёвский олигархат при помощи этого приёма пытается тянуть время, отведенное ему на ликвидацию режима Путина, и выторговать если не разрешение оставить Крым себе, то какие-нибудь крупные уступки. Например, возврат РФ в "Большую восьмёрку", которым его между делом поманил и забыл Трамп. Забыл, поскольку, чтобы получить у Трампа билет в G8 надо вернуть Крым. Кремлёвским это кажется дорого, и они надеются выклянчить ещё что-то в довесок. Просят вывести "Северный поток-2" из-под директив ЕС и кусочек Центральной Африки с половиной Ливии.
Но поскольку российские войска с Донбасса не уходят и военные действия не прекращают, то и Меркель вывела авансом лишь тот отрезок "Северного потока-2", который ещё не построен. Кремль, как обычно, аванс взял и сделал вид, что забыл об обещаниях, данных Дмитрием Козаком в Берлине. Запад такое поведение Кремля не устраивает. Запад нарисовал ему чёткую "дорожную карту" - Донбасс, Крым и голова Путина рядом с фуражкой Гитлера в храме-музее войск РФ. В обмен снятие санкций, потоки, пропуск в G8 и всё остальное.
Кремль согласился, но двигаться по ней не спешит, продолжает торговаться и сочинять дополнительные к ней условия. Поскольку Запад непреклонен и отпущенное время истекает, то Кремль решил выжать слезу и послал Путина на пробу полуофициально поплакать о якобы отторгнутых от некой России её "исторических территориях".
???
вся страна то без газа, то без воды, без дорог: одним словом везде жопа там где они
А может не окупится. За газ-то они бабло с ЕС брать собирались, а воду крымским нищебродам за свой счет тянуть и подавать надо.
США потриндело на них
они в ответ а наши ракеты до Вашингтона достают
на том и сели
а если будем как пастер шлаг ;
,,мы все решим мирным путем ,,
будут все кому не лень щипать
/а ЕС будет все озабоченней и озабоченней//
На ДП "НВО "Павлоградський хімічний завод" опановують виробництво нових вітчизняних реактивних снарядів "Тайфун" калібру 122-мм з повністю українських комплектуючих.
Реактивний снаряд калібру 122 мм "Тайфун-1" розроблений науковцями та інженерами державного КБ "Південне" в рамках української ракетної програми.
"Це нова розробка - українська ракета яка є альтернативою і заміною старих систем "Град", - розповів головний технолог ДП "НВО "ПХЗ" Олексій Кириченко.На відміну від старих радянських снарядів 9М22 (та інших модифікацій), що ніколи не вироблялись на підприємствах України (або УССР), новий РС 9М221Ф "Тайфун-1" буде повністю виготовлятися на вітчизняних заводах.
Починаючи від корпусного елемента і закінчуючи гумотехнічними виробами, які там зараз встановлено і саме паливо, яке використано для заправлення, це вже зроблено повністю на вітчизняних компонентах", - відзначив Олексій Кириченко.
Нагадаємо, українська версія 122 мм реактивного снаряда має вдвічі більшу максимальну дальність стрільби ніж старий радянський РС (40 км проти 20 км при аналогічній за масою осколково-фугасній бойовій частині у 18,4 кг), що й досі стоїть на озброєнні Збройних сил України.https://uprom.info/news/vpk/pavlogradskyj-himichnyj-zavod-osvoyiv-vyrobnycztvo-reaktyvnyh-snaryadiv-tajfun-foto/
Это правительство предает Украину.
Укроборонпром звинувачує "Антонов" в усіх "смертних гріхах". Які були озвучені представниками держконцерну під час закритого для преси засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Серед понад двох десятків пунктів - закиди щодо відмови від закупівлі деталей виробництва Російської Федерації через обраного за участі самого "Укроборонпрому" посередника та співпраця з країнами Альянсу заради виробництва морського патрульного літака з ракетами типу "Нептуна".
Аналіз цих звинувачень "Укроборонпрому" у бік єдиного в країні авіабудівного підприємства -https://defence-ua.com/people_and_company/u_chomu_ukroboronprom_zvinuvativ_antonov_vidmova_vid_zakupivli_detalej_v_rf_ta_rozrobka_litaka_z_neptunom-959.html у матеріалі Defense Express.
пухутін нападоьт... І, на жаль, таких сердобольних до "нашихбратьєв" хоч греблю гати.
Они ближний Восток и северную Африку осваивают, хотят большую часть Европы, Царьград, Рим, Йерусалим, хотят выгнать евреев из Палестины, уничтожить Израиль... Это такая великая православнутая мечта всех орков и не только из московии, собственно для того эта недоимперия и создавалась после падения Византии.
Ракетний комплекс «Вільха» отримає ще декілька версій для яких дальність у понад 120 км не межа.
Передбачається розробка декількох версій корегованих ракет «Вільха-М», що окрім збільшеної дальності матимуть різні за вагою бойові частини.
Власне зараз виріб Р-624М «Вільха-М» має бойову частину вагою у 170 кг та дальність у 123 км, зараз йде робота над збільшенням дальності до 140 км шляхом використання нового виду палива.
Нова версія виробу - Р-224М1 «Вільха-М1» з бойовою частиною у 170 кг на старому паливі зможе знищувати цілі на максимальній відстані у 140 км, а при використанні нового палива - до 154 км.
Для цієї модифікації передбачено використання бойової частини вагою 236 кг, відповідно дальність складатиме 108 км та 121 км на новому типу палива.
Р-224М2 «Вільха-М2» зможе досягати дальності у 141 км та 202 км з новим видом палива, при збережені бойової частини вагою 170 кг.
Ракетний комплекс «Вільха-М» - проєкт створення високоточних 300 мм реактивних *********** з максимальною дальністю понад 120 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкненим циклом.
Попередня версія корегованого снаряда «Вільха» вже завершила державні випробування та перебуває на озброєння підрозділів Збройних Сил України. Її серійне виробництво було розпочато наприкінці 2018-го року.https://uprom.info/news/vpk/novi-versiyi-raketnogo-kompleksu-vilha-otrymayut-dalnist-u-200-kilometriv/