Военным базам РФ в оккупированном Крыму не хватает воды, Кремль может прибегнуть к военному сценарию, - Ташева

Российские военные базы и сельхозпредприятия в оккупированном Крыму испытывают острую нехватку в водоснабжении. В связи с этим существует вероятность военных действий со стороны РФ для получения доступа к ресурсу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщила замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева.

По словам Ташевой, на данный момент вода на оккупированном полуострове без ограничений доступна лишь для бытовых нужд. При этом России необходимо обеспечивать военные базы водой в полном объеме.

Ташева допускает, что для доступа к водным ресурсам Кремль может прибегнуть к военному сценарию.

"Что касается того, может ли РФ использовать военный сценарий, чтоб получить доступ к ресурсу (воде. - Ред.), то да, есть такая вероятность, но все-таки надо говорить о том, что потуг именно на юге, конкретно для прохода из Крыма, у них не хватает. Им надо будет открывать второй фланг и делать прорыв", - уточнила замглавы представительства президента в АРК.

В представительстве Зеленского надеются, что Россия не решится на полномасштабную военную операцию, поскольку для беспрепятственного доступа в Крым российским войскам придется захватить около 100 км Херсонской области.

Представители оккупационных властей Крыма признают, что ситуация с водоснабжением на полуострове действительно сложная. При этом звучат заявления о якобы "активных мерах" для ее решения.

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