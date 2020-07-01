Никаких гарантий появления безопасной и эффективной вакцины от COVID-19 нет, - главный инфекционист США Фаучи

Соединенные Штаты не должны рассчитывать на появление безопасной и эффективной вакцины против COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил во вторник главный правительственный эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Энтони Фаучина слушаниях в Сенате, посвященных борьбе с пандемией коронавируса.

Он предупредил, что ежедневный всплеск заболеваемости коронавирусом может увеличиться более чем вдвое, если американцы не предпримут шагов, чтобы взять вирус под контроль.

"Крайне важно иметь в распоряжении безопасные и эффективные вакцины, доступные для всех в этой стране", – заявил доктор Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, выступая на слушаниях в Сенате. Фаучи, однако, предупредил, что "нет никаких гарантий того, что... у нас появится безопасная и эффективная вакцина".

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Как сообщалось ранее, Фаучи призвал американцев придерживаться принципов социального дистанцирования и носить маски, предупредив, что ежедневное увеличение числа новых случаев в США, которое в настоящее время достигает около 40 000, может превысить 100 000 в день, если американцы не изменят своего поведения. Представители системы здравоохранения ранее уже высказывали свою обеспокоенность тем, что некоторые американцы, в особенности молодежь, ослабили бдительность после отмены строгих ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

В нескольких штатах на юге и западе США, включая Техас и Флориду, число случаев заражения коронавирусом в июне выросло более чем в два раза. Сейчас эксперты опасаются, что распространению болезни может способствовать празднование Дня независимости, который отмечается 4 июля. В этот день жители страны традиционно собираются на пляжах и кемпингах, а также наблюдают за фейерверками.

Несмотря на тревожащий рост числа случаев заражения, Роберт Редфилд, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на слушаниях в Сенате заявил о необходимости открытия школ, с возможностью их повторного закрытия в случае новых вспышек. По словам Редфилда, CDC никогда не рекомендовали полностью закрывать школы.