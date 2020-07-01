В ВСУ за сутки 9 новых случаев COVID-19, всего болеют 187 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 1 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 187 человек острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

Всего за время пандемии выздоровели - 312 человек, летальных случаев - 5.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 539 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 61 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 3 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих и Ривненский военный госпиталь - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении в дома под наблюдением медицинской службы находятся 6 человек (Львовская область - 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Винницкая - 1 военнослужащий и Николаевская - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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