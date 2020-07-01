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Новости Коронавирус и карантин
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В ВСУ за сутки 9 новых случаев COVID-19, всего болеют 187 человек, - Командование Медсил

В ВСУ за сутки 9 новых случаев COVID-19, всего болеют 187 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 1 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 187 человек острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

Всего за время пандемии выздоровели - 312 человек, летальных случаев - 5.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 539 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 61 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 3 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих и Ривненский военный госпиталь - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении в дома под наблюдением медицинской службы находятся 6 человек (Львовская область - 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Винницкая - 1 военнослужащий и Николаевская - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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Автор: 

армия (8496) карантин (16729) ВСУ (6601) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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01.07.2020 10:54 Ответить
Defense Express проаналізував звинувачення "Укроборонпрому" в бік "Антонова"

Укроборонпром звинувачує "Антонов" в усіх "смертних гріхах". Які були озвучені представниками держконцерну під час закритого для преси засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Серед понад двох десятків пунктів - закиди щодо відмови від закупівлі деталей виробництва Російської Федерації через обраного за участі самого "Укроборонпрому" посередника та співпраця з країнами Альянсу заради виробництва морського патрульного літака з ракетами типу "Нептуна".
Аналіз цих звинувачень "Укроборонпрому" у бік єдиного в країні авіабудівного підприємства -https://defence-ua.com/people_and_company/u_chomu_ukroboronprom_zvinuvativ_antonov_vidmova_vid_zakupivli_detalej_v_rf_ta_rozrobka_litaka_z_neptunom-959.html у матеріалі Defense Express.
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01.07.2020 11:05 Ответить
 
 