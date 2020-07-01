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В Польше фермеры заинтересованы в украинских работниках: потребности на рынке очень большие, - министр сельского хозяйства Ардановский

В Польше фермеры заинтересованы в украинских работниках: потребности на рынке очень большие, - министр сельского хозяйства Ардановский

В Польше хотят, чтобы украинские работники приезжали на работу в аграрном секторе, поскольку потребность на рынке очень большая.

Об этом во время встречи в понедельник в Варшаве с послом Украины в Польше Андреем Дещицей заявил министр сельского хозяйства и развития села РП Ян Кшиштоф Ардановский, информирует министерство сельского хозяйства и развития села, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим, чтобы граждане Украины охотно приезжали работать в аграрно-потребительском секторе Польши, поскольку потребности на рынке очень большие", - заявил Ардановский.

Он отметил, что украинские работники пользуются авторитетом у польских аграриев, а благодаря культурной и языковой близости легко находят работу в сфере сельского хозяйства.

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Ардановский проинформировал Дещицу о нынешние условия трудоустройства работников в сельском хозяйстве, в частности с учетом пандемии COVID-19.

Как отмечается, Дещица выразил надежду, что отношение к украинцам, работающим в аграрном секторе Польши, будет не хуже, чем к польским. По мнению дипломата, необходимо открыть очередные пункты пропуска на украинско-польской границе с целью улучшения пограничного движения и полного возобновления регулярных автобусных сообщений между обеими странами.

Дещица также спросил о заинтересованности польской стороны инвестирования в Украину. Ардановский подтвердил, что польские компании аграрно-потребительского сектора рассматривают возможность инвестиций. По его мнению, есть потребность широкого рекламирования в Польше условий инвестирования на украинском рынке.

Автор: 

Польша (8422) заробитчане (587) Дещица Андрей (215)


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Топ комментарии
+5
Вже більше трьох місяців Україна живе без уряду - без виконавчої гілки влади.
Так, де-юре Кабмін є на папері (хоч і недоукомплектований), але фактично його не існує, бо досі немає ухваленої програми дій.
А тому три місяці взагалі невідомо, чим той другий уряд Зеленського має займатися в економічній, соціальній, оборонній чи зовнішній політиці та за що потім має нести всю повноту відповідальності.
Урядовці просто ходять щодня (можливо) на роботу, сидять в просторих кабінетах, п'ють каву (або не каву), колупаються в носі, вдають із себе поважних персон перед камерами та отримують гарну зарплату (і не тільки) за наші податки.
Бо якщо немає плану дій, то нема і самої дії. Це очевидно навіть школяру.
Але я б не казав, що виключно міністри мають нести всю відповідальність за свою бездіяльність, бо програму дій затверджують не вони, а Верховна Рада. Точніше кажучи - монобільшість Зеленського, яка цей уряд і призначила.
І в цій цій монобільшості, яка налічує до 250 депутатів, запропоновану програму підтримало менше 180, замість необхідних мінімум 226.
Абсурд, скажете Ви?
Так. І не помилитесь.
Бо Зеленський особисто підбирав кандидатури на посади міністрів, про що сам публічно казав, монобільшість Зеленського всіх їх затвердила, а тепер, вже три місяці, вони не підтримують урядову програму. Що це, як не абсурд?
Але справжня причина такої алогічності одна - без програми дій Кабмін можна викинути на смітник історії у будь-який момент, бо в такому разі нема річного імунітету від звільнення.
Звичайно, попередньо навішавши на нього всіх собак - всі проблеми та провали.
І саме це, звичайно, Зеленський і зробить, коли йому знову треба буде розказати плебсу казочку про «доброго царя і поганих бояр».
Вже цієї осені. - https://site.ua/igor.artiushenko/29422/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
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01.07.2020 11:34
+4
Я просто ретранслюю обіцянки відомого політика, який казав що поверне українців в Україну і про зарплату 5-7 тис.грн - це не бідність.
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01.07.2020 11:46
+3
Ніяких Польш - в Україні працівники потрібні не манше. Держава здатна забезпечити пристойні зарплати в 5-6 і навіть 7 тис. грн, щоб жити безбідно.
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01.07.2020 11:20
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Правила форума Совет форумчан
Ніяких Польш - в Україні працівники потрібні не манше. Держава здатна забезпечити пристойні зарплати в 5-6 і навіть 7 тис. грн, щоб жити безбідно.
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01.07.2020 11:20 Ответить
ти упевнений, що здатна? є потенціал, а точно не здатна. Люди поїдуть, треба після потопу відновляти хати.
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01.07.2020 11:23 Ответить
Вирубають ще більше лісу, продадуть і буде бабло.
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01.07.2020 11:26 Ответить
Я просто ретранслюю обіцянки відомого політика, який казав що поверне українців в Україну і про зарплату 5-7 тис.грн - це не бідність.
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01.07.2020 11:46 Ответить
... це результат 5-річних мегареформ іншого відомого політика, який обіцяв їм Європу --- ось тепер вони у Європі
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01.07.2020 13:29 Ответить
ти не повіриш- для багатьох "заробітчанство", це останній Шанс -так як в Дома в Україні неолігархат - та їх васали ні в чому ПРОГРЕСИВНОМУ, та Евволюційному не зацікавленні- їм Клорита та Потоуів Бабла вистачае- а інші ПростіЛюди їх не цікавлять, як і сама Держава....
Біда в тому що багато із них не усвідомили що таке "Порошенківщина" - а що таке вато-прокацапські врЄмЄнщіки зЄ-туподЄбіли на "чолі" із пАяцем рОяльним - коксовим відморозком тупоголовим
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01.07.2020 13:46 Ответить
З епохаю дастатку, чувакі!
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01.07.2020 11:23 Ответить
Мені здається, що це був сарказм.
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01.07.2020 11:42 Ответить
Саме так.))
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01.07.2020 11:47 Ответить
За пять тысяч в месяц пусть корабельные сосны работают!
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01.07.2020 11:28 Ответить
5 тис. - це 2 години роботи корабельної сосни без табу.
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01.07.2020 11:48 Ответить
Це ти жартуєш так? 5, 6 і навіть 7к гривень!
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01.07.2020 12:45 Ответить
Не переживай, уже три рейса приземлилось.
Кстати, в рекомендациях ес есть пункт - если это благоприятствует экономической безопасности страны.
Хорваты тоже открылись.
Но мигрировать из страны в страну не разрешается.
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01.07.2020 11:32 Ответить
Вже більше трьох місяців Україна живе без уряду - без виконавчої гілки влади.
Так, де-юре Кабмін є на папері (хоч і недоукомплектований), але фактично його не існує, бо досі немає ухваленої програми дій.
А тому три місяці взагалі невідомо, чим той другий уряд Зеленського має займатися в економічній, соціальній, оборонній чи зовнішній політиці та за що потім має нести всю повноту відповідальності.
Урядовці просто ходять щодня (можливо) на роботу, сидять в просторих кабінетах, п'ють каву (або не каву), колупаються в носі, вдають із себе поважних персон перед камерами та отримують гарну зарплату (і не тільки) за наші податки.
Бо якщо немає плану дій, то нема і самої дії. Це очевидно навіть школяру.
Але я б не казав, що виключно міністри мають нести всю відповідальність за свою бездіяльність, бо програму дій затверджують не вони, а Верховна Рада. Точніше кажучи - монобільшість Зеленського, яка цей уряд і призначила.
І в цій цій монобільшості, яка налічує до 250 депутатів, запропоновану програму підтримало менше 180, замість необхідних мінімум 226.
Абсурд, скажете Ви?
Так. І не помилитесь.
Бо Зеленський особисто підбирав кандидатури на посади міністрів, про що сам публічно казав, монобільшість Зеленського всіх їх затвердила, а тепер, вже три місяці, вони не підтримують урядову програму. Що це, як не абсурд?
Але справжня причина такої алогічності одна - без програми дій Кабмін можна викинути на смітник історії у будь-який момент, бо в такому разі нема річного імунітету від звільнення.
Звичайно, попередньо навішавши на нього всіх собак - всі проблеми та провали.
І саме це, звичайно, Зеленський і зробить, коли йому знову треба буде розказати плебсу казочку про «доброго царя і поганих бояр».
Вже цієї осені. - https://site.ua/igor.artiushenko/29422/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
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01.07.2020 11:34 Ответить
Ну, а что? Промышленность уничтожили, работы нет - все на клубнику, в Польшу.
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01.07.2020 11:36 Ответить
Как говорили немцы 50 лет тому назад, в мире существуют две группы
бездельников -- негры и поляки. Свои работать не хотят , а украинцам
платить можно меньше.
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01.07.2020 11:57 Ответить
Оплата труда в Польше 12,8-14 злотых/час, при 10-12 часовом рабочем дне и шестидневке выходит от 260 (как правило) до 360 (если кто выдержит!) часов в месяц (3300 - 4500). Минус за проживание (так наз. коммунальные услуги 200 злотых), минус расходы на питание от 600-700 злотых, остается от 2600 до 3600 злотых, при курсе 6,8 от 17800 до 24500.
Бездарная зеленая власть неспособна дать гражданам Украины даже этот доход при абсолютно равных природных условиях (Польша даже беднее природными ресурсами).
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01.07.2020 12:44 Ответить
ты только не рассказывай зЭ-рояльному паяцу , что Человек Труда в Польше выполняя не самую квалифицированную может заработать свыше 20 000 грн - ато он считает что 6 000 грн это не бЭдность....
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01.07.2020 13:59 Ответить
Так у зеленой шмаркле совсем другая цель: ему главное, чтобы было весело （ему и "новым лицам" - квартальным подлецам）.
А люди? - А хто это?
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01.07.2020 16:43 Ответить
та шЕльма просто отрабатывает свои 33 цЭлковых....- бу зына теж...финал знаем
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02.07.2020 21:39 Ответить
А уж как в Украине хомячки заинтересованы проголосовать "паприколу" и здрыснуть в Польшу
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01.07.2020 13:48 Ответить
Сосни ДБР! Это шедевр!
У Польщі фермери зацікавлені в українських працівниках: потреби на ринку дуже великі, - міністр сільського господарства Ардановський - Цензор.НЕТ 8709
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01.07.2020 14:01 Ответить
 
 