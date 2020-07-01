В Польше фермеры заинтересованы в украинских работниках: потребности на рынке очень большие, - министр сельского хозяйства Ардановский
В Польше хотят, чтобы украинские работники приезжали на работу в аграрном секторе, поскольку потребность на рынке очень большая.
Об этом во время встречи в понедельник в Варшаве с послом Украины в Польше Андреем Дещицей заявил министр сельского хозяйства и развития села РП Ян Кшиштоф Ардановский, информирует министерство сельского хозяйства и развития села, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы хотим, чтобы граждане Украины охотно приезжали работать в аграрно-потребительском секторе Польши, поскольку потребности на рынке очень большие", - заявил Ардановский.
Он отметил, что украинские работники пользуются авторитетом у польских аграриев, а благодаря культурной и языковой близости легко находят работу в сфере сельского хозяйства.
Ардановский проинформировал Дещицу о нынешние условия трудоустройства работников в сельском хозяйстве, в частности с учетом пандемии COVID-19.
Как отмечается, Дещица выразил надежду, что отношение к украинцам, работающим в аграрном секторе Польши, будет не хуже, чем к польским. По мнению дипломата, необходимо открыть очередные пункты пропуска на украинско-польской границе с целью улучшения пограничного движения и полного возобновления регулярных автобусных сообщений между обеими странами.
Дещица также спросил о заинтересованности польской стороны инвестирования в Украину. Ардановский подтвердил, что польские компании аграрно-потребительского сектора рассматривают возможность инвестиций. По его мнению, есть потребность широкого рекламирования в Польше условий инвестирования на украинском рынке.
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Біда в тому що багато із них не усвідомили що таке "Порошенківщина" - а що таке вато-прокацапські врЄмЄнщіки зЄ-туподЄбіли на "чолі" із пАяцем рОяльним - коксовим відморозком тупоголовим
Кстати, в рекомендациях ес есть пункт - если это благоприятствует экономической безопасности страны.
Хорваты тоже открылись.
Но мигрировать из страны в страну не разрешается.
Так, де-юре Кабмін є на папері (хоч і недоукомплектований), але фактично його не існує, бо досі немає ухваленої програми дій.
А тому три місяці взагалі невідомо, чим той другий уряд Зеленського має займатися в економічній, соціальній, оборонній чи зовнішній політиці та за що потім має нести всю повноту відповідальності.
Урядовці просто ходять щодня (можливо) на роботу, сидять в просторих кабінетах, п'ють каву (або не каву), колупаються в носі, вдають із себе поважних персон перед камерами та отримують гарну зарплату (і не тільки) за наші податки.
Бо якщо немає плану дій, то нема і самої дії. Це очевидно навіть школяру.
Але я б не казав, що виключно міністри мають нести всю відповідальність за свою бездіяльність, бо програму дій затверджують не вони, а Верховна Рада. Точніше кажучи - монобільшість Зеленського, яка цей уряд і призначила.
І в цій цій монобільшості, яка налічує до 250 депутатів, запропоновану програму підтримало менше 180, замість необхідних мінімум 226.
Абсурд, скажете Ви?
Так. І не помилитесь.
Бо Зеленський особисто підбирав кандидатури на посади міністрів, про що сам публічно казав, монобільшість Зеленського всіх їх затвердила, а тепер, вже три місяці, вони не підтримують урядову програму. Що це, як не абсурд?
Але справжня причина такої алогічності одна - без програми дій Кабмін можна викинути на смітник історії у будь-який момент, бо в такому разі нема річного імунітету від звільнення.
Звичайно, попередньо навішавши на нього всіх собак - всі проблеми та провали.
І саме це, звичайно, Зеленський і зробить, коли йому знову треба буде розказати плебсу казочку про «доброго царя і поганих бояр».
Вже цієї осені. - https://site.ua/igor.artiushenko/29422/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
бездельников -- негры и поляки. Свои работать не хотят , а украинцам
платить можно меньше.
Бездарная зеленая власть неспособна дать гражданам Украины даже этот доход при абсолютно равных природных условиях (Польша даже беднее природными ресурсами).
А люди? - А хто это?