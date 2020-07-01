Наемники РФ за июнь потеряли 5 единиц техники и 100 человек убитыми и раненными, - штаб

Согласно данным украинской разведки, в июне 2020 года российские наемники на Донбассе потеряли погибшими и раненными в общей сложности 100 человек, а также лишились 5 единиц техники

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Командование операции Объединенных сил в очередной раз подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику. Так, по подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за июнь составили: убитыми - 42 человека; ранеными - 58 человек. Также оккупанты потеряли 5 единиц техники - ЗИЛ, КамАЗ, 2 миномета и один танк", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, отмечается, что украинской разведкой часто фиксируются проявления у врага неуставных взаимоотношений с последствиями тяжелых телесных повреждений и ножевых ранений, передозировка наркотиками, употребление алкоголя и травмирование в состоянии опьянения, увечья.

"Частые случаи дезертирства свидетельствуют о том, что во вражеских подразделениях низкий морально-психологическое состояние", - отмечают в пресс-центре ООС.