Закон об игорном бизнесе: Офис Президента давит на монобольшинство, - нардеп "Голоса" Железняк
Народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк говорит, что Офис Президента давит на парламентское монобольшинство и профильный комитет для того, чтобы принять законопроект об игорном бизнесе.
Об этом Железняк рассказал в комментарии Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос о том, видит ли он в монобольшинстве готовность принять законопроект об игорном бизнесе в нынешней редакции.
"Я вижу в монобольшинстве влияние Офиса Президента, который очень хочет, чтобы этот закон был принят ... Наверное, в таком виде, какой сейчас есть. Они считают, что это поможет им, возможно, во время местных выборов, возможно, есть какие-то собственные бизнес-интересы. Но, откровенно, я вижу давление Офиса на монобольшинство, на коалицию и на комитет по этому вопросу", - сказал Железняк.
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По словам нардепа, фракцию "Голос" законопроект не устраивает из-за того, что он предлагает устанавливать игровые автоматы в трех- и четырехзвездочных отелях. Железняк считает, что "это фактически оставить игровые автоматы на улице".
Также он рассказал о других недостатках законопроекта: "Отсутствие права у органов местной власти самим решать, открывать игорный бизнес или нет. То, что убрали разумные ограничения, например, о размещении игорного зала в 500 метрах от школы. И четвертое - это отложение, фактически, вопроса налогообложения на неопределенный срок, так как там хитро прописано, что пока не будет внедрена система мониторинга, а она может быть внедрена в любое время, нет налогообложения".
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По словам Железняка, парламент, вероятно, сегодня не сможет рассмотреть все поправки к законопроекту. Сделать это удастся до конца недели или уже в начале следующей пленарной недели.
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Так, де-юре Кабмін є на папері (хоч і недоукомплектований), але фактично його не існує, бо досі немає ухваленої програми дій.
А тому три місяці взагалі невідомо, чим той другий уряд Зеленського має займатися в економічній, соціальній, оборонній чи зовнішній політиці та за що потім має нести всю повноту відповідальності.
Урядовці просто ходять щодня (можливо) на роботу, сидять в просторих кабінетах, п'ють каву (або не каву), колупаються в носі, вдають із себе поважних персон перед камерами та отримують гарну зарплату (і не тільки) за наші податки.
Бо якщо немає плану дій, то нема і самої дії. Це очевидно навіть школяру.
Але я б не казав, що виключно міністри мають нести всю відповідальність за свою бездіяльність, бо програму дій затверджують не вони, а Верховна Рада. Точніше кажучи - монобільшість Зеленського, яка цей уряд і призначила.
І в цій цій монобільшості, яка налічує до 250 депутатів, запропоновану програму підтримало менше 180, замість необхідних мінімум 226.
Абсурд, скажете Ви?
Так. І не помилитесь.
Бо Зеленський особисто підбирав кандидатури на посади міністрів, про що сам публічно казав, монобільшість Зеленського всіх їх затвердила, а тепер, вже три місяці, вони не підтримують урядову програму. Що це, як не абсурд?
Але справжня причина такої алогічності одна - без програми дій Кабмін можна викинути на смітник історії у будь-який момент, бо в такому разі нема річного імунітету від звільнення.
Звичайно, попередньо навішавши на нього всіх собак - всі проблеми та провали.
І саме це, звичайно, Зеленський і зробить, коли йому знову треба буде розказати плебсу казочку про «доброго царя і поганих бояр».
Вже цієї осені. - https://site.ua/igor.artiushenko/29422/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
интернат для умственно отсталых при Порошенко
тем более в стране, где средняя зарплата 200 - 300 долл.
но посмотрите как оживает ЗЕБЕня когда говорят о азартных играх в Украине !!!
максимум - мелкий жулик-наперсточник
Депутаты- Зе посепаки, боятся Банковой и согласны ПРЕДАТЬ НАРОД УКРАИНЫ!
Вопрос сколько им заплатили за предательство?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/656901/ В Офисе президента подтвердили, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить бизнесмен Борис Баум. Баум - гражданин Латвии, до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy (Александр Бабаков, Михаил Спектор и др.). В частности Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.
Какой дурак школьник пойдёт в заведение в 500 м от школы, куда могут заглядывать учителя?
Чем их купили?????