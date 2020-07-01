Закон об игорном бизнесе: Офис Президента давит на монобольшинство, - нардеп "Голоса" Железняк

Народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк говорит, что Офис Президента давит на парламентское монобольшинство и профильный комитет для того, чтобы принять законопроект об игорном бизнесе.

Об этом Железняк рассказал в комментарии Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос о том, видит ли он в монобольшинстве готовность принять законопроект об игорном бизнесе в нынешней редакции.

"Я вижу в монобольшинстве влияние Офиса Президента, который очень хочет, чтобы этот закон был принят ... Наверное, в таком виде, какой сейчас есть. Они считают, что это поможет им, возможно, во время местных выборов, возможно, есть какие-то собственные бизнес-интересы. Но, откровенно, я вижу давление Офиса на монобольшинство, на коалицию и на комитет по этому вопросу", - сказал Железняк.

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По словам нардепа, фракцию "Голос" законопроект не устраивает из-за того, что он предлагает устанавливать игровые автоматы в трех- и четырехзвездочных отелях. Железняк считает, что "это фактически оставить игровые автоматы на улице".

Также он рассказал о других недостатках законопроекта: "Отсутствие права у органов местной власти самим решать, открывать игорный бизнес или нет. То, что убрали разумные ограничения, например, о размещении игорного зала в 500 метрах от школы. И четвертое - это отложение, фактически, вопроса налогообложения на неопределенный срок, так как там хитро прописано, что пока не будет внедрена система мониторинга, а она может быть внедрена в любое время, нет налогообложения".

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По словам Железняка, парламент, вероятно, сегодня не сможет рассмотреть все поправки к законопроекту. Сделать это удастся до конца недели или уже в начале следующей пленарной недели.