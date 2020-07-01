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Закон об игорном бизнесе: Офис Президента давит на монобольшинство, - нардеп "Голоса" Железняк

Закон об игорном бизнесе: Офис Президента давит на монобольшинство, - нардеп

Народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк говорит, что Офис Президента давит на парламентское монобольшинство и профильный комитет для того, чтобы принять законопроект об игорном бизнесе.

Об этом Железняк рассказал в комментарии Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос о том, видит ли он в монобольшинстве готовность принять законопроект об игорном бизнесе в нынешней редакции.

"Я вижу в монобольшинстве влияние Офиса Президента, который очень хочет, чтобы этот закон был принят ... Наверное, в таком виде, какой сейчас есть. Они считают, что это поможет им, возможно, во время местных выборов, возможно, есть какие-то собственные бизнес-интересы. Но, откровенно, я вижу давление Офиса на монобольшинство, на коалицию и на комитет по этому вопросу", - сказал Железняк.

Читайте на Цензор.НЕТ: В бюджет на 2020 год заложены 7 млрд грн. от игорного бизнеса, - "слуга народа" Арахамия

По словам нардепа, фракцию "Голос" законопроект не устраивает из-за того, что он предлагает устанавливать игровые автоматы в трех- и четырехзвездочных отелях. Железняк считает, что "это фактически оставить игровые автоматы на улице".

Также он рассказал о других недостатках законопроекта: "Отсутствие права у органов местной власти самим решать, открывать игорный бизнес или нет. То, что убрали разумные ограничения, например, о размещении игорного зала в 500 метрах от школы. И четвертое - это отложение, фактически, вопроса налогообложения на неопределенный срок, так как там хитро прописано, что пока не будет внедрена система мониторинга, а она может быть внедрена в любое время, нет налогообложения".

Также на Цензор.НЕТ: Из законопроекта об игорном бизнесе исчезли ранее поддержанные нормы. В нынешней редакции закон опасен для украинцев, - нардеп "Голоса" Васильченко

По словам Железняка, парламент, вероятно, сегодня не сможет рассмотреть все поправки к законопроекту. Сделать это удастся до конца недели или уже в начале следующей пленарной недели.

Автор: 

законопроект (3221) игорный бизнес (408) Голос партия (499) Офис Президента (1798) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+6
Офис Зели продал на РАБссию и другим братья нашим меньшим весь стратегический запас пшеницы.А где СБУ,Прокуратура,НАБУ,САП,полиция и прчие нахлебники?
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01.07.2020 11:40
+5
Вже більше трьох місяців Україна живе без уряду - без виконавчої гілки влади.
Так, де-юре Кабмін є на папері (хоч і недоукомплектований), але фактично його не існує, бо досі немає ухваленої програми дій.
А тому три місяці взагалі невідомо, чим той другий уряд Зеленського має займатися в економічній, соціальній, оборонній чи зовнішній політиці та за що потім має нести всю повноту відповідальності.
Урядовці просто ходять щодня (можливо) на роботу, сидять в просторих кабінетах, п'ють каву (або не каву), колупаються в носі, вдають із себе поважних персон перед камерами та отримують гарну зарплату (і не тільки) за наші податки.
Бо якщо немає плану дій, то нема і самої дії. Це очевидно навіть школяру.
Але я б не казав, що виключно міністри мають нести всю відповідальність за свою бездіяльність, бо програму дій затверджують не вони, а Верховна Рада. Точніше кажучи - монобільшість Зеленського, яка цей уряд і призначила.
І в цій цій монобільшості, яка налічує до 250 депутатів, запропоновану програму підтримало менше 180, замість необхідних мінімум 226.
Абсурд, скажете Ви?
Так. І не помилитесь.
Бо Зеленський особисто підбирав кандидатури на посади міністрів, про що сам публічно казав, монобільшість Зеленського всіх їх затвердила, а тепер, вже три місяці, вони не підтримують урядову програму. Що це, як не абсурд?
Але справжня причина такої алогічності одна - без програми дій Кабмін можна викинути на смітник історії у будь-який момент, бо в такому разі нема річного імунітету від звільнення.
Звичайно, попередньо навішавши на нього всіх собак - всі проблеми та провали.
І саме це, звичайно, Зеленський і зробить, коли йому знову треба буде розказати плебсу казочку про «доброго царя і поганих бояр».
Вже цієї осені. - https://site.ua/igor.artiushenko/29422/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
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01.07.2020 11:37
+5
если стараются так сильно, значит какой пархатый уже подсчитывает барыши....
Закон об игорном бизнесе: Офис Президента давит на монобольшинство, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 8650
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01.07.2020 11:52
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Правила форума Совет форумчан
Вже більше трьох місяців Україна живе без уряду - без виконавчої гілки влади.
Так, де-юре Кабмін є на папері (хоч і недоукомплектований), але фактично його не існує, бо досі немає ухваленої програми дій.
А тому три місяці взагалі невідомо, чим той другий уряд Зеленського має займатися в економічній, соціальній, оборонній чи зовнішній політиці та за що потім має нести всю повноту відповідальності.
Урядовці просто ходять щодня (можливо) на роботу, сидять в просторих кабінетах, п'ють каву (або не каву), колупаються в носі, вдають із себе поважних персон перед камерами та отримують гарну зарплату (і не тільки) за наші податки.
Бо якщо немає плану дій, то нема і самої дії. Це очевидно навіть школяру.
Але я б не казав, що виключно міністри мають нести всю відповідальність за свою бездіяльність, бо програму дій затверджують не вони, а Верховна Рада. Точніше кажучи - монобільшість Зеленського, яка цей уряд і призначила.
І в цій цій монобільшості, яка налічує до 250 депутатів, запропоновану програму підтримало менше 180, замість необхідних мінімум 226.
Абсурд, скажете Ви?
Так. І не помилитесь.
Бо Зеленський особисто підбирав кандидатури на посади міністрів, про що сам публічно казав, монобільшість Зеленського всіх їх затвердила, а тепер, вже три місяці, вони не підтримують урядову програму. Що це, як не абсурд?
Але справжня причина такої алогічності одна - без програми дій Кабмін можна викинути на смітник історії у будь-який момент, бо в такому разі нема річного імунітету від звільнення.
Звичайно, попередньо навішавши на нього всіх собак - всі проблеми та провали.
І саме це, звичайно, Зеленський і зробить, коли йому знову треба буде розказати плебсу казочку про «доброго царя і поганих бояр».
Вже цієї осені. - https://site.ua/igor.artiushenko/29422/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
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01.07.2020 11:37 Ответить
А что это такое голос?
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01.07.2020 11:38 Ответить
Что-то типа комсомольцев при Порошенко
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01.07.2020 11:41 Ответить
а что такое "Слуга народу" ?

интернат для умственно отсталых при Порошенко
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01.07.2020 11:48 Ответить
Похоже. Но уж тут Порошенко точно не при чём)
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01.07.2020 12:12 Ответить
Баум хочет взять свое и не платить налогов. Аваков тоже. А вы, зебилята, чего хотите?
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01.07.2020 11:38 Ответить
Офис Зели продал на РАБссию и другим братья нашим меньшим весь стратегический запас пшеницы.А где СБУ,Прокуратура,НАБУ,САП,полиция и прчие нахлебники?
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01.07.2020 11:40 Ответить
т.н. "Закон об игорном бизнесе" -- аморален по своей сути

тем более в стране, где средняя зарплата 200 - 300 долл.

но посмотрите как оживает ЗЕБЕня когда говорят о азартных играх в Украине !!!
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01.07.2020 11:43 Ответить
торговля спиртным и сигаретами не аморальна? Что такого в игорном бизнесе, что это не должно быть четко урегулировано законодательно?
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01.07.2020 11:49 Ответить
кроме того, что его могут написать в чьюто конкретно пользу...
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01.07.2020 11:52 Ответить
А как по-твоему его пишут? Для твоей пользы? Или пользы баумов, аваковых и других. Они пишут этот закон как раз для отмывания денег.
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01.07.2020 12:08 Ответить
Чтобы не отдать врагу Гитлеру,власти чЛненинграда в июле-августе вывезли все продукты питания,дабы брат Молотова гад Гитлер не захватил....
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01.07.2020 11:44 Ответить
Как нужно себя не уважать чтоб "монобольшинством" назваться... Чисто стадо бессловесное.
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01.07.2020 11:47 Ответить
После Пандемии жрать будем осенью овес и запивать КоронвиRUSom Пуклера и Синдзиньпиняя
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01.07.2020 11:47 Ответить
Так что, Зеля - барыга?
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01.07.2020 11:47 Ответить
не тянет !

максимум - мелкий жулик-наперсточник
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01.07.2020 11:50 Ответить
Кучмисты Зелемойские,позовите Данилыча на помощь....,хотя итак знаю,он командует Парадом,а не Зеля уклонист ......
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01.07.2020 11:49 Ответить
если стараются так сильно, значит какой пархатый уже подсчитывает барыши....
Закон об игорном бизнесе: Офис Президента давит на монобольшинство, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 8650
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01.07.2020 11:52 Ответить
Директор Украины,Кучма,замом по старой памяти Ведведчук....где то мы уже это проходили...ах да..Майдан Украина без Кучмы....
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01.07.2020 11:55 Ответить
О каком игорном бизнесе может идти речь в то время, когда лучшие представители молодого поколения кладут головы, защищая народ Украины от кремлёвской агресии? До срацi така гра.
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01.07.2020 12:16 Ответить
А им глубоко наср...ть на это! Им подавай бабло, а их домики и имущество в Европе или в параше!
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01.07.2020 12:33 Ответить
А их головы в Казино проиграли. И беспокоятся чтобы за 100 метров от учебных заведений и проходных заводов они распалагались! И почти бесплатно лицензия на открытие. Проверять запрещено заведение. А также узаканивают игры онлайн, а контроль отложен на тот период, когда научатся кто то это делать- т.е. никогда!

Депутаты- Зе посепаки, боятся Банковой и согласны ПРЕДАТЬ НАРОД УКРАИНЫ!
Вопрос сколько им заплатили за предательство?
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01.07.2020 14:30 Ответить
Игорный бизнес в Украине тоже Коломойскому принадлежит или ещё кому-то похожему?

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/656901/ В Офисе президента подтвердили, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить бизнесмен Борис Баум. Баум - гражданин Латвии, до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy (Александр Бабаков, Михаил Спектор и др.). В частности Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.
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01.07.2020 12:30 Ответить
Такое впечатление, что автор сам в школе никогда не учился....
Какой дурак школьник пойдёт в заведение в 500 м от школы, куда могут заглядывать учителя?
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01.07.2020 12:32 Ответить
Слушая комментария разума, к отклонённым поправкам, по Раде, волосы дыбом становятся и как посепаки их отклоняют не пользуясь совестью! Видно им СТОЛЬКО заплатили, что они смогут не боятся народа Украины и благополучно покинуть страну обеспеченными навсегда!
Чем их купили?????
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01.07.2020 14:40 Ответить
зелёными бабосами
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02.07.2020 09:01 Ответить
Да хоть дави, хоть нет, этот вопрос давно нужно было решить, потому что недавно слушал подкаст про онлайн казино Украины https://feeds.feedburner.com/casinoplaycomua там какраз разбирали эту тему и для всех бы это было в плюс, игрокам, которым бы гарантировались выплаты выигрышей и организаторам, которые бы честно платили налоги.
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12.01.2021 10:35 Ответить
 
 