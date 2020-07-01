Глава МВД уволился, министра экономразвития задержали: в Словении разгорелся скандал из-за закупок масок во время пандемии
Правительство Словении попало в политический кризис из-за расследования закупок защитных средств во время пандемии коронавирусной инфекции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
Министр внутренних дел Алеш Хойс ушел во вторник, 30 июня, в отставку. Министр экономического развития и технологий Здравко Почивалшек был во вторник на некоторое время задержан по подозрению в том, что он оказывал протекцию ряду фирм по производству защитных средств и аппаратов по искусственной вентиляции легких, несмотря на то, что они изготавливали продукцию плохого качества.
Расследованием закупок занимается отдельный отряд полиции. Ушедший в отставку глава МВД Алеш Хойс назвал расследования "политически мотивированными" и заявил, что сам узнал о них только во вторник.
Как пишет издание, в мае и июне в Любляне неоднократно проходили протестные акции с требованием отставки правительства, собиравшие тысячи участников.
Первые майские акции, проводившиеся под лозунгом "С балконов - на велосипеды", были организованы объединением "Анархистская инициатива Любляны" при поддержке ряда словенских неправительственных организаций. Участники акции протестовали на велосипедах. После ослабления карантинных ограничений протесты продолжились в пешей форме.
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Печерский? Тот, что держит под стражей невиновных по делу Шеремета?
А если ты собираешься ещё почавкать своей мерзкой вафельницей про реформирование судов Порошенко, то напомню, что он приступил к этой работе с реформирования высших судебных инстанций, до районных судов он не дошел. Хотя откуда тебе, безмозглому животному, это знать.
Поэтому не отвлекайся. Продолжай смотреть "Сватов", лузгать семки и отрыгивать дешевым пивасом из пластиковых сисек.
Кстати, ты своим убогим кудахканьем подтверждаешь общеизвестный факт, что Зеленского особенно любят геи и прочие извращенцы.
Научись давать себе советы молча, убогое насекомое.
И Венедиктова тоже
И тебе это явно нравится, да, ЗЕлупосос?
По поводу люстрации. Согласно ст. 2 ЗУ "Про очищении власти" президент Украины не входит в перечень должностей, подпадающих под люстрационные мероприятия.
Вбей в тот копролит, что выполняет функцию твоего мозга - люстрация происходит согласно закона, а не на хлопский розум. Поэтому даже абсолютно далекая от своей профессии Венедиктова не начала уголовное преследование Порошенко по факту уклонения от люстрации.
И не льсти себе. Даже Кремль не берет в агенты абсолютных даунов и олигофренов, вроде тебя.
с такой мелочи столько кипиша)))
спят спокойно
Им при поцЗеденте такое не грозит