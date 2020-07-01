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Новости Коронавирус и карантин
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Глава МВД уволился, министра экономразвития задержали: в Словении разгорелся скандал из-за закупок масок во время пандемии

Глава МВД уволился, министра экономразвития задержали: в Словении разгорелся скандал из-за закупок масок во время пандемии

Правительство Словении попало в политический кризис из-за расследования закупок защитных средств во время пандемии коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Министр внутренних дел Алеш Хойс ушел во вторник, 30 июня, в отставку. Министр экономического развития и технологий Здравко Почивалшек был во вторник на некоторое время задержан по подозрению в том, что он оказывал протекцию ряду фирм по производству защитных средств и аппаратов по искусственной вентиляции легких, несмотря на то, что они изготавливали продукцию плохого качества.

Расследованием закупок занимается отдельный отряд полиции. Ушедший в отставку глава МВД Алеш Хойс назвал расследования "политически мотивированными" и заявил, что сам узнал о них только во вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителям Словении выдадут ваучеры на 200 евро для отдыха внутри страны

Как пишет издание, в мае и июне в Любляне неоднократно проходили протестные акции с требованием отставки правительства, собиравшие тысячи участников.

Первые майские акции, проводившиеся под лозунгом "С балконов - на велосипеды", были организованы объединением "Анархистская инициатива Любляны" при поддержке ряда словенских неправительственных организаций. Участники акции протестовали на велосипедах. После ослабления карантинных ограничений протесты продолжились в пешей форме.

карантин (16729) скандал (4475) Словения (151) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
и это все го лишь Словения - а у нас - моника самолеты встречает лично - кошмар))
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01.07.2020 11:39
+6
Болезный твоим Беней Лондонский суд занимается и ФБР а Мертвейчук в санционном списке США! Какие тебе пруфы? Тебя в гугле забаниоли?
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01.07.2020 12:03
+5
Аваков ,а ты чего стесняешься ,тебе давно бы Пора уйти в отставку,🤣
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01.07.2020 11:42
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и это все го лишь Словения - а у нас - моника самолеты встречает лично - кошмар))
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01.07.2020 11:39 Ответить
Глава МВД уволился, министра экономразвития задержали: в Словении разгорелся скандал из-за закупок масок во время пандемии - Цензор.НЕТ 5824
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01.07.2020 11:39 Ответить
Всё таки в Украине корупционерам лучше живётся -димакратия типа.
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01.07.2020 11:41 Ответить
Аваков ,а ты чего стесняешься ,тебе давно бы Пора уйти в отставку,🤣
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01.07.2020 11:42 Ответить
В месте с великим писюнистом. Потому что писунист поставит что-то типа Портнова на его должность. Что по сравнению с ним Аваков лялечка!
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01.07.2020 11:48 Ответить
а вместо писюаниста мудрый нарид выберет Бойка.
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01.07.2020 12:29 Ответить
З такими гріхами як в Авакова, йому не звільнятись, а вішатись потрібно.
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01.07.2020 15:46 Ответить
Это политические репрессии.
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01.07.2020 11:48 Ответить
Болезный ты на Пороха намекаешь? так раскажи что Порох украл?
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01.07.2020 11:49 Ответить
Вот смотри, скудоумный, всем как-то понятно, кроме тебя. Вопрос твой дебильный. По этой логике. расскажи, что украл Беня, Ахметка или Медведчук. И как там вы, хомяки, любите выражаться:пруф в студию.
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01.07.2020 11:57 Ответить
Болезный твоим Беней Лондонский суд занимается и ФБР а Мертвейчук в санционном списке США! Какие тебе пруфы? Тебя в гугле забаниоли?
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01.07.2020 12:03 Ответить
Так и петей какой-то занимается.
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01.07.2020 12:15 Ответить
какой суд Порошенко занимается, ЗЕлупососина безмозглая?!
Печерский? Тот, что держит под стражей невиновных по делу Шеремета?
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01.07.2020 12:26 Ответить
Ты гандон, закрой свой рот, обтруханый. Разговор не с тобой ведётся. Занимается им тот суд, который он 5 лет переможно реформировал, если ты, *******, не в курсе.
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01.07.2020 12:30 Ответить
Вот человек правильно говорит что Печерский суд. А чего бубочка за год не реформировал? И вобще что бубочка за год сделал кроме как распродал стратигические запасы и уронил экономику?
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01.07.2020 12:42 Ответить
Так ты у Зели и спрашивай. Петя, например, 5 лет исполнял-имитировал судебную реформу, как и все прочие реформы, теперь пусть пожинает. Он 5 лет царём был. И что это за манера: при любых претензиях к петя, в качестве аргумента, выкрикивать про зелю? Вроде тот факт, что один мудак, как-то снимает вину с другого мудака.
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01.07.2020 12:49 Ответить
Кстати Порошенко только верховный суд реформировал! Так что не звизди болезное!
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01.07.2020 12:43 Ответить
Та ты шо? Ну, значит внизу всё в порядке . Пусть теперь наслаждается.
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01.07.2020 12:51 Ответить
подрывом твоего тухлого пердака удовлетворен

А если ты собираешься ещё почавкать своей мерзкой вафельницей про реформирование судов Порошенко, то напомню, что он приступил к этой работе с реформирования высших судебных инстанций, до районных судов он не дошел. Хотя откуда тебе, безмозглому животному, это знать.
Поэтому не отвлекайся. Продолжай смотреть "Сватов", лузгать семки и отрыгивать дешевым пивасом из пластиковых сисек.
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01.07.2020 13:17 Ответить
хорош с зеркалом разговаривать, гребень пассивный. Тут никого твоя ориентация, а так же вкусовые и пищевые предпочтения, не интересуют.
Кстати, ты своим убогим кудахканьем подтверждаешь общеизвестный факт, что Зеленского особенно любят геи и прочие извращенцы.
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01.07.2020 13:28 Ответить
Не поперхнись, дорогой. Молотишь с набитым ртом.
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01.07.2020 13:29 Ответить
избавь меня от твоих монологов с собственным отражением.
Научись давать себе советы молча, убогое насекомое.
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01.07.2020 13:35 Ответить
Та ради бога. Отползай, дорогой.
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01.07.2020 13:36 Ответить
Время
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01.07.2020 11:58 Ответить
Какое время? Это вы на голосовали Жульку и Жопоблок с которыми Пороху приходилось договориватся и давать им хлебные места что-бы протащить важные законы!
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01.07.2020 12:00 Ответить
А в Украине продали за копейки свое все перед епидемией и закупили китайское гуано за валюту по барыжному курсу для своего тупого нарида- и все довольны.
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01.07.2020 11:49 Ответить
Дети, учитесь у украинских коллег.!
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01.07.2020 11:50 Ответить
Ось що буває, коли при владі не клоуни.
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01.07.2020 11:50 Ответить
Что клоуны и уроды у власти-не спорим,так и есть.А скажи-ка почему твой любимый Питроликсеич Авакова не уволил после скандала с рюкзаками,после изнасилований,после перестрелки силовиков,после убийств активистов?
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01.07.2020 12:37 Ответить
Словения из бывшего соцконцлагеря - самая развитая, даже некоторые западноевропейские страны может научить принципам демократии.
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01.07.2020 11:55 Ответить
Короче настоящие "просвистианалы"!
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01.07.2020 12:00 Ответить
я даже представить не могу, сколько бабла накосили в Украине в собственный карман благодаря коронавирусу.
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01.07.2020 12:00 Ответить
Ледь чаєм не захлинувся, подумав у нас.
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01.07.2020 12:00 Ответить
А в это время где-то на Грушевского ехидненько засмеялся один членограй
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01.07.2020 12:20 Ответить
А в Украине Зеленский КРАДУЦКОГО защитил
И Венедиктова тоже
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01.07.2020 12:25 Ответить
Ага.А министр экономразвития Яныка стал потом президентом
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01.07.2020 12:39 Ответить
ну так убогий клоун, который развлекал в саунах того же Януковича (хорошо, если не анально и орально), прямо сейчас твой президент.
И тебе это явно нравится, да, ЗЕлупосос?
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01.07.2020 13:23 Ответить
Я тебя огорчу:Зеля для меня такой же мудак,как и твой Пэтя)А теперь вопрос:подлежит ли люстрации министр Яныка?Ответишь или высрешь что-то типа "тыагенткримля"?
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02.07.2020 07:41 Ответить
вот абсолютно мне плевать кто для тебя кто. Я не твой психиатр.

По поводу люстрации. Согласно ст. 2 ЗУ "Про очищении власти" президент Украины не входит в перечень должностей, подпадающих под люстрационные мероприятия.

Вбей в тот копролит, что выполняет функцию твоего мозга - люстрация происходит согласно закона, а не на хлопский розум. Поэтому даже абсолютно далекая от своей профессии Венедиктова не начала уголовное преследование Порошенко по факту уклонения от люстрации.

И не льсти себе. Даже Кремль не берет в агенты абсолютных даунов и олигофренов, вроде тебя.
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02.07.2020 09:09 Ответить
А чему удивляться в стране,где ради того,чтоб поставить кореша-алкаша президента,не имеющего образования,генпрокурором меняют Закон?В стране,где противодроновые системы стоят на свадьбах сынков чиновников,а не на складах,которые взрывались с подозрительной частотой.При какой такой революции,вместо Царя Царем становится его министр?Но,естественно,Питроликсеич не крал.А по поводу "агентов"...Питроликсеич ведь не поддерживал идею дружбы с кацапами и не имел связи с ФСБ,когда был секретарем политсовета у Медведчука?Или эта страница его доблестной биографии тебе,не дауну и не олигофрену,не известна?
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02.07.2020 10:01 Ответить
на, заполни:

Глава МВС звільнився, міністра економрозвитку затримали: в Словенії розгорівся скандал через закупівлі масок під час пандемії - Цензор.НЕТ 1113
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02.07.2020 10:11 Ответить
Всегда быть в маске - судьба моя!
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01.07.2020 12:38 Ответить
А что у нас должно произойти,чтоб ушел Аваков?
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01.07.2020 12:45 Ответить
дикие люди
с такой мелочи столько кипиша)))
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01.07.2020 13:12 Ответить
сАбаков и Ермак-Мудак
спят спокойно
Им при поцЗеденте такое не грозит
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01.07.2020 13:30 Ответить
В Словении тоже Рюкзакян оказывается был.
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01.07.2020 15:18 Ответить
Нам бы их проблемы.
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01.07.2020 17:01 Ответить
 
 