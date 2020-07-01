Герус пытается не допустить журналистов и шахтеров на подконтрольную Коломойскому "Центрэнерго", - нардеп Волынец

По требованию председателя энергетического комитета парламента Андрея Геруса выездное заседание комитета 1 июля, которое состоится на госпредприятии "Центрэнерго", пройдет в закрытом режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"На завтрашнее выездное заседание комитета ВР по вопросам энергетики, которое состоится на Трипольской ТЭС ("Центрэнерго"), приказано не допускать директоров госпредприятий, которые должны были принести депутатам документальные свидетельства нарушения "Центрэнерго" долговых обязательств. Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус и заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив дожали и.о. министра энергетики Ольгу Буславец, чтобы разбор полетов деятельности "Центрэнерго", менеджеров, которые курируются Коломойским, проходил без лишних свидетелей", - написал Волынец.

Он также напомнил, что кредиторская задолженность компании "Центрэнерго" составляет 4 млрд грн, из которых 2 млрд грн - задолженность перед предприятиями угольной отрасли. И отметил, что одним из требований шахтеров, протестующих в Киеве с 30 июня, является привлечение к ответственности лиц, способствовавших созданию искусственной энергетического кризиса.

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Как сообщалось, летом 2019 году в период пребывания Андрея Геруса в должности представителя президента в Кабмине в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. Как заявил бизнесмен Виталий Кропачев, Герус в этот период приезжал к нему от Коломойского договариваться о развертывании схем на "Центрэнерго".

По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в то время как в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн). Подтвержденные ФГИ долги достигли 4 млрд грн.

"Центрэнерго" с лета 2019 начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдер "Юнайтед Энерджи". По данным Low Carbon (проект ФРГ) убытки на этих сделках достигли 900 млн грн. По более свежим данным Сергея Лямця, убытки уже превысили 1,2 млрд грн.

По данным расследования Bihus.info, уголь на "Центрэнерго" поставляется через российские фирмы бизнесменов близких к террористам "ДНР".

При этом "Радио Свобода" сообщила о поставках газа на "Центрэнерго" компанией "Юнайтед Энерджи" близкой к Коломойскому. При этом газ покупается у полугосударственной "Укрнафты" по цене ниже рыночной и продается на "Центрэнерго" выше рыночной.

"Юнайтед Энерджи" была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта поправкой Андрея Геруса.