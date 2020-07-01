Ослаблять карантинные ограничения на Харьковщине точно не будем, возможно даже усилим, - глава ОГА Кучер

Возможность смягчения или усиления карантинных ограничений в Харьковской области будет рассматриваться в среду вечером на совещании в облгосадминистрации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер.

"Ослаблять мы точно их не будем... То, что карантинные мероприятия могут быть усилены, мы не исключаем", - сказал Кучер журналистам в среду.

По его словам, усиление ограничений может коснуться в частности, кинотеатров, которые должны были возобновить работу со 2 июля, а также ТРЦ, кафе, ресторанов.

Кучер отметил, что в последние несколько дней количество случаев COVID-19, подтвержденных за сутки несколько уменьшилось, однако по-прежнему подавляющее большинство заболевших - жители Харькова.

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"Меня тревожит тот факт, что основная часть, львиная доля заболевших - это город Харьков... То, что происходит в городе Харькове, мне, как минимум, не нравится", - сказал он.

По состоянию на утро среды по данным Харьковского областного лабораторного центра в области был подтвержден 2171 случай COVID-19 (в том числе 38 - за минувшие сутки). Из заболевших умерли 84 человека (в том числе 4 - за минувшие сутки). Выздоровели 1103 человека. 205 подозрений остаются на рассмотрении.

По данным Министерства здравоохранения на понедельник и вторник Харьковская области не отвечала требованиям для ослабления противоэпидемических мероприятий по проценту выявления и динамике заболеваемости.