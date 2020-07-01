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Двое лесников разрешили вырубить на Закарпатье 400 буков, теперь им грозит тюрьма. ФОТО

Двое лесников разрешили вырубить на Закарпатье 400 буков, теперь им грозит тюрьма. ФОТО

Нацполиция, ГБР и прокуратура передали в суд материалы против двух бывших сотрудников лесхоза. По данным следствия, подозреваемые допустили вырубку 400 буковых деревьев и нанесли этим ущерб государству на 3 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Досудебным расследованием установлено, что, находясь на должностях в госпредприятии, лица допустили незаконную порубку более 400 деревьев породы бук. В результате государству был нанесен ущерб на сумму более трех миллионов гривен", - сказано в сообщении.

Бывших лесников обвинили в служебной халатности. Им грозит от 2 до 5 лет лишения свободы, лишение права занимать определенные должности сроком до 3 лет и штраф от 4250 до 12750 грн.

Также на Цензор.НЕТ: Незаконная вырубка леса за 3 года нанесла убытков более чем на полмиллиарда гривен, - бывший и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов

Двое лесников разрешили вырубить на Закарпатье 400 буков, теперь им грозит тюрьма 01
Двое лесников разрешили вырубить на Закарпатье 400 буков, теперь им грозит тюрьма 02
Двое лесников разрешили вырубить на Закарпатье 400 буков, теперь им грозит тюрьма 03

Автор: 

вырубка (160) Нацполиция (16480) Закарпатская область (2586)


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Топ комментарии
+10
Наверное правильно.
Но когда посадят тех, кто грабанул Госрезерв почти на МИЛЛИАРД?
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01.07.2020 12:00
+7
А чому тільки лісників підозрюють, а їх керівництво чому не арештоване, а місцеві чиновники, менти, прокурори, судді, які на цьому бізнесі наживають мільйони?
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01.07.2020 11:59
+5
Ну так вперед!
Аваков о них забыл, занят военными медиками, детскими врачами?
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01.07.2020 12:04
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Правила форума Совет форумчан
А чому тільки лісників підозрюють, а їх керівництво чому не арештоване, а місцеві чиновники, менти, прокурори, судді, які на цьому бізнесі наживають мільйони?
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01.07.2020 11:59 Ответить
Кримінальна відповідальність має бути введена не тільки за незаконні дозволи на вирубку, а й за саму незаконну вирубку, за зберігання, транспортування, перепродаж та переробку незаконно вирубленої деревини! Це крадене державне майно і кожен хто причетний до переховування, переробки або перепродажу краденого має бути засуджений і посаджений в тюрму!
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01.07.2020 12:01 Ответить
Дилетант, ти пробував перед тим як свій бред постити, відкривати КК України?
Стаття 246. Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу!!!
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01.07.2020 12:45 Ответить
Якщо незаконно видали документи на вирубку лісу, то всі інші дії стають законними, відповідальність несе тільки той хто видав незаконний документ! А потрібно притягувати до кримінальної відповідальності всіх учасників злочинного ланцюга, і тих хто рубав, і тих хто возив, і тих хто переховував, і тих хто перепродавав, і тих хто купляв! В Україні мають взагалі заборонити вирубувати ліси та посадки, дозволити рубати тільки старі, сухі та хворі дерева! Якщо десь бачите товарну партію деревини - відбувся злочин!
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01.07.2020 15:55 Ответить
Бачу що прочитав... Не соромно?
Для притягнення "Ланцюга" потрібно доводити спільний умисел, а доводити, це не язиком тріпати.
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01.07.2020 16:16 Ответить
А там скрізь є спільний умисєл, від початку до кінця і всі знають що ліс ворований! Просто потрібно почати саджати за ці діяння. Доводити не буде складно, люди все життя цим займаються!
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01.07.2020 16:18 Ответить
Ти розумієш різницю між є та я знаю і довести? нескладно і просто. тільки у Зебілів, а життя дуже складне і непросте. Документування злочину та здобуття допустимих і належних доказів, це складний процес. А санкція цієї статті, дозволяє проводити НСРД (основний у таких справах вид доказу і найбільш дієвий) виключно по ч.4!
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01.07.2020 16:22 Ответить
Люди в Карпатах 30 років пилять ліс, там не потрібно ніяких негласних дій, там все видно просто по факту - приходиш і опитуєш і береш покази і тобі все розповідають! Ніхто не приховує що пилять, возять, переробляють і перепродають крадений ліс - там немає іншого лісу, весь ліс крадений!
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01.07.2020 16:25 Ответить
Ну послухав і що далі? Жоден причетний до цього покази у суді не дасть, а "покази" інших це сплєтні і домисли. Ти що до обвинувального акту напишеш - 30 років Іванов рубав ліс, і це відомо усім? Відкрий КПК та почитай. Місце, час, порода деревини, кубатура, транспортні засоби, роль кожного співучасника, вартість вирубаного і т.п. Включно до того, що якщо із 30 смерек 24 зрубав Іванов, 3 зрубав Петров, і ще 3 Йовбак, то саме так має бути записано в ОА.
Дилетанти, це наслідки саме вашої деградації, бо у вас усе просто та легко. У нас якщо ростучий кущ коноплі не задокументуєш, то 310 мідним тазом накриється, бо жоден експерт не доведе, що цей кущ тут ріс, а ти про ліс! Усі сумніви, на користь злодія. Любий його маразм, навіть те, що інопланетяни у ночі прилетіли, прокурор зобов'язаний спростувати доказами.
Не плутай журналістське розслідування, за яке журналіст не несе жодної відповідальності, із процесом доказування по криміналу.
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01.07.2020 16:35 Ответить
Ви все ускладнюєте. Звичайно потрібно дотримуватись процедури але все не так безнадійно! По лісу якраз все дуже просто, всі знають хто рубає, куди везе, хто пиляє, куди продають! Можна за 1-2 місяці досудового слідтсва брати всіх по всім районам Карпат! Люди наіть самі прийдуть з повінною, якщо пообіцяти їм умовний термін і здадуть всіх і прокурорів і суддів і менті і СБУшників, всіх хто кришував і наживався на ліс. Лісоруби отримували копійки за свою роботу.
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01.07.2020 17:18 Ответить
Я навіть не починав ускладнювати. Якби я це хотів, я би почав із методики збору конкретних доказів. Тільки профан, знання якого обмежуються кримінальними серіалами, вірить у "самі прийдуть з повінною, якщо пообіцяти їм умовний термін і здадуть всіх і прокурорів і суддів і менті і СБУшників, всіх хто кришував і наживався на ліс". Навіть барига пійманий з полічними на збуті, до того часу, як йому не відкриють усі докази, допоки ми (адвокати) не перевіримо їх усі на можливість "похєрити" у суді, буде на 63-ці і тільки переконавшись, що усьо... справа кердик, він може почати торгуватись за свободу, але на взайм пропонувати якийсь непотріб. Як казав Глеб Жеглов - это потому, что подельников ты боишся больше чем Закона. Забудьте, випадки коли хтось когось здає, поодинокі. І це не страх покарання. Раніше, це був засіб припинення тортур із боку мусарів. Зараз це може бути особиста помста. Ви після підозри, спробуйте без нашого відома просто поговорити із нашим клієнтом. Завтра заява буде у ДБР і пояснення будете вже ви давати.
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01.07.2020 17:31 Ответить
Підозлюваний затримуєтсья вночі, вивозиться гелікоптером в Київ, дається йому безкоштовний адвокат, який радить йому всіх здавати і на всі умови слідчого погоджуватись і всьо, справу розкрито, є покази і докази і явка з повинною і угода зі слідством і вже підозрюваний не спригне, бо сяде, він же ж не тільки про інших все розповів а й про себе теж! А мститись йому ніхто не буде, бо всі колеги будуть сидіти, або будуть на такій самій угоді зі слідством з чіпом на нозі, і не дай Бог вони пукнуть криво проти інших свідків, то в будь який момент поїдуть по етапу на 15 років.
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01.07.2020 17:36 Ответить
наївні люди...
Уже вночі, його подільники наймуть йому кращого платного адвоката, а угоду на захист підпише його дружина. Його недопуск до першого допиту, буде першою зареєстрованою відносно тебе справою ДБР. Усе, що ти від нього отримаєш до спілкування зі цим захисником (платним) ти залишиш собі на пам'ять, якщо ДБР не підшиє це до твоєї справи, у якості доказу. А відносно безкоштовного захисника, який діяв у справі при наявності платного, питання буде вирішуватись в іншому місці.
Явка із повинно (дивно, що такий "спеціаліст" як ти не в курсі) за нинішнім КПК взагалі не є доказом і не береться судом до уваги.
А саме цікаве, що ти не маєш права укладати "угоди зі слідством" я так розумію угоду про визнання винуватості, без захисника, а за наявності платного тільки з його участю. Більше того, відмова від захисника (може безкоштовний порадить відмовитись від платного) де конфеденційного спілкування (таємного) клієнта із тим, від кого він збирається відмовитись - не допускається. Сподіваюсь ти розумієш, що після цього спілкування не те, що відмови не буде, а "заляканий підозрюваний" буде спокійно пояснювати слідчому і прокурору, що нах.уй, це в той бік. Ти що ж думаєш, коли я пишу, що правоохоронці можуть посадити злодія виключно порушуючи Закон і підставляючи себе під кримінальну відповідальність я перебільшую? Я констатую факт! Ти би поцікавився як організований в Україні юридичний супровід нелегального грального бізнесу, вирубок, врізок, наркозбуту і т.п.
У любого злодія телефон "правильного" захисника завжди із собою і він вже сотні разів проінструктований, що до розмови із ним, він має мовчати.
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01.07.2020 17:59 Ответить
Його візьмуть під час виїзду на полювання, або на рибалку і перші дві доби про нього ніхто не буде згадувати, а він вже буде давати розлогі покази слідчому в пристуності безкоштовного або платного (правильного) адвоката в Києві. А подільники його це колеги депутати районної ради які за копійчину удавляться, якого там адвоката вони будуть винаймати? Вони зі своїх гір не спускаються далі ніж до нотаріусу. Прості лісоруби це ж не досвідчені, митники чи податківці, там розкриваємость можна збільшувати мегатоннами!
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01.07.2020 18:07 Ответить
і перші дві доби про нього ніхто не буде згадувати - якщо це станеться із слідчий, який його затримав не повідомить негайно про його затримання близьку йому особу, то за ці "дві доби" ти заплатиш роками власного життя. ДБРівці, сплять і бачать у мріях, про ідіота, який подібне зробить! Я вже не кажу, що усе здобуте за ці два дні, підшиють до твоєї кримінальної справи, а не його. Ти навіть не уявляєш наскільки ці "гірські дикуни" розбираються у КК і КПК краще, ніж ти.

Саме тому, більшість наївних дурнів, зо прийшли у патрульну поліції з не звільнились. Бо уявлення про цю роботу і реальність, не мають нічого спільного. Адвокати будуть рвати твої докази, за любу помилкову кому, описку чи помилку, а ти про відверте порушення прав на захист? У судді для цього заготовані шаблони із практикою ЄСПЛ, аркушів на 5ть тексту...
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01.07.2020 18:15 Ответить
https://kmkdka.com/sites/default/files/files/486/protokol-zatrymannya.pdf

Зверни увагу на нижню частину сторінки 4... фантаст самоучка.
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01.07.2020 18:17 Ответить
і це підтверджується підписами двох понятих, а підробка цього протоколу, це злочин.
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01.07.2020 18:18 Ответить
Ущерб на 3 млн, а штраф 4200 грн?
Ну и дебильное у нас государство... (Ну путать страну и государство)
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01.07.2020 12:00 Ответить
А разве не страна выбирает - какое будет государство?
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01.07.2020 12:08 Ответить
штраф це покарання, він не позбавляє обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду.
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01.07.2020 12:46 Ответить
Наверное правильно.
Но когда посадят тех, кто грабанул Госрезерв почти на МИЛЛИАРД?
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01.07.2020 12:00 Ответить
Відразу після "діамантових" прокурорів!
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01.07.2020 12:02 Ответить
Ну так вперед!
Аваков о них забыл, занят военными медиками, детскими врачами?
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01.07.2020 12:04 Ответить
Бенядиктова в помощь.
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01.07.2020 12:05 Ответить
То виходить, що кум Юрій Віталійович байдикував? Та ні- маячня!
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01.07.2020 12:40 Ответить
"Брав" їх не Луценко.
Роками вили воєм, що вони не сидять.
Саджайте борцуни з корупцією.
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01.07.2020 12:49 Ответить
Не можемо! Їх потужні реформатори вже "засудили" й безальтернативно покарали!
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01.07.2020 13:55 Ответить
Та ви щось взагалі нічого не можете....
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01.07.2020 14:04 Ответить
Вырубишь 400 буков - получишь срок, вывезешь за рубеж стратегический запас зерна - получишь деньги в карман.
Вывод: нужно рубить миллионы буков и делиться с "бубочкой".
Диалектика Слуг Народа такова.
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01.07.2020 12:16 Ответить
Таким уродам надо руки и ноги отрубывать!!
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01.07.2020 12:01 Ответить
Змусити висадити 400 нових буків і нехай чекають за ґратами поки виростуть. Потім випустити.
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01.07.2020 12:08 Ответить
Дуже правидьни
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01.07.2020 15:05 Ответить
Двое лесников разрешили вырубить на Закарпатье 400 буков, теперь им грозит тюрьма - Цензор.НЕТ 9725
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01.07.2020 12:11 Ответить
У Ясиня лісників з лісгоспу потрібно судити за те, що у районі Козьмещика вже тільки половина лісу залишилася, продовжують його вирубувати і не відновлюють.
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01.07.2020 12:15 Ответить
А для чого його відновлювати? Можна там тепер вівці пасти.
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01.07.2020 14:08 Ответить
Поодинокі випадки, а Карпати льісьіє(((
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01.07.2020 12:15 Ответить
нашли козлов отпущения с 400 деревьями. а те кто тысячи гектаров карпатского леса выкосил на свободе здравствуют. просто умно с прокуратурой поделились. как в старой истине.укради велосипед, сядешь на 3 года. укради ж.д состав добра и тебе ничего не будет
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01.07.2020 12:32 Ответить
Меня убивает позиция местных.Вам же там жить,уроды,что же вы творите?А потом ноют,что Карпаты уже лысые.Это с Марса к вам кто-то десантировался и рубит лес?Это даже не депутаты или министры рубят,не Порошенко и не Зеленский.Вы же сами,скоты,превращаете одно из красивейших мест Европы в голые скалы
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01.07.2020 12:33 Ответить
Бо бидло.
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01.07.2020 13:29 Ответить
очередной высер...ни о чем...гробят природу везде местные...и в Полесье...и в степях...и на побережьях...Пятьсот раз на дню повторятся мантры про биндеры лес рубят...Неужели непонятно,что в регионах в которых десятилетиями не в вкладывалось в создание рабочих мест, люди будут готовы от безденежья на любую работу...Голодному красота до лампочки..
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01.07.2020 13:50 Ответить
От безденежья? Рубить лес, чтобы паводком смыло "хатынку", построенную на эти деньги? Страна идиотов?
Кстати - вы не были в Закарпатье - там хатынок единицы, а в основном- крутые коттеджи и мини готели - на "срубленные"( в том числе) деньги.
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01.07.2020 14:51 Ответить
только идиоты не понимают что те кто рубят лес живут в верховьях и паводки им до задницы...те кого топит живут в нижнем течении горных рек и видят горы по телевизору...Хатынки построены в основном на нагорбаченные деньги на сибирах и на европах...Зачем вы все лезете комментировать о том что слыхали понаслышке от соседки а та из телевизора
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01.07.2020 15:01 Ответить
закарпатье -его горная часть-пройдена с рюкзаком по всем возможным направлениям...насчет-вы не были-придержите лошадку...
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01.07.2020 15:05 Ответить
Это кто там "голодный"?Ты там был вообще?Ты ихние замки и джипы видел?По твоей логике любого преступника можно оправдать:сорвал серьги в темном переулке,******** "мнекушатьхателосьаденегнебыло" и тебя отпустили.
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02.07.2020 07:45 Ответить
Все что вы тут делаете это -разжигаете внутреннее противостояние по линии западенцы-незападенцы...я понимаю -стакан бояры свой надо заработать...
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02.07.2020 09:06 Ответить
НЕ забудьте им за счёт бюджета компенсировать ущерб по смытым хатынкам!
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01.07.2020 12:35 Ответить
а теперь они призывают области украины взять финансовое шефство на затопленными территориями западной Украины. с какой радости?!! пусть финансовое шефство берут те питорасы, которые карпатский лес выкосили!
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01.07.2020 12:41 Ответить
те питорасы котрые деньги заработали на продаже этого леса живут также и в Киеве...вот и пусть поучавствуют...Логика ваша непонятна-горел Чернобыль -пусть сами раcхлебываются ?Беженцы Донбаса пусть сами решают свои проблемы вернувшись по домам?
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01.07.2020 13:58 Ответить
Це нонсенс. Не лісники розпоряджаються лісом, а у них є підприємство - лісгосп, в дісгоспі є директор, директору підпорядковані лісничі а їм - з 12 лісників. у лісника близько 200 - 500 га лісу. Для вирубування є відповідні дозвільні документи . Тому, без дозволу диретора, лісничого жоден мілкий лісник не дозволить собі вирубувати ліс. Він вилетить з роботи як пробка з шампанського, тобто там в тих лісгоспах, теж саме як і в райвіділі МВС Кагарлика, всі знають, всі в долі, всі прикривають і всі діляться з МВС, СБУ, Мінсільгоспом, владою тощо.
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01.07.2020 12:52 Ответить
На железной дороге-стрелочники, в лесном хозяйстве-лесники, крайние всегда ни в чем не виновные люди.
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01.07.2020 13:10 Ответить
ничего вы не понимаете...людям из своей степи или лесостепи виднее...им телевизор сказал что в тренде гавкать на западенцев...
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01.07.2020 15:13 Ответить
Сума штрафу повинна бути 3 млн. у перекладі на євро, щоб інфляція не з'їла! Реальний строк, тобто без УДЗ, вони повинні відбувати на цій ділянці лісу корчуючи пні та висаджуючи молоді дерева. Утримання на період відбування покарання та роботи по відновлення ділянки лісу за власний кошт. Строк ув'язнення дорівнює строку закінчення робіт, а всі роботи роблять удвох. Якщо таке буде по всіх випадках, то нашим лісам нічого не загрожує!
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01.07.2020 14:10 Ответить
тебе б в судьи пойти начальник...шашкой налево-шашкой направо...но только тех кто с бензопилой...тех кто в кабинетах-обоссышься...как обычно иби жизнь-она одна а не девять
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01.07.2020 15:10 Ответить
ні в судді не хочу, там система - треба хабари брати та давати. Судячи з твого коменту, ти з того гурту що " після нас хоч потоп".
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02.07.2020 10:31 Ответить
Небось в цари сразу метишь...
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02.07.2020 13:48 Ответить
А потоп он уже пришел...при нас..
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02.07.2020 13:50 Ответить
В царі не прямую, бо в нас гетьманщина. А потоп ще не прийшов, але ми самі прискоримо його появу.
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02.07.2020 16:18 Ответить
пока неn потопа спрошу -ты карать будешь только за незаконные рубки или за законные тоже?
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02.07.2020 16:59 Ответить
За 3 млн ущерба (не считая ущерба экологии) штраф от 4250 до 12750 грн.
Самый гуманный суд в мире? Или отстегнули судье?
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01.07.2020 14:40 Ответить
Суддя тут ні до чого, це адмінкодекс.
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02.07.2020 10:21 Ответить
 
 