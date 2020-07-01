Двое лесников разрешили вырубить на Закарпатье 400 буков, теперь им грозит тюрьма. ФОТО

Нацполиция, ГБР и прокуратура передали в суд материалы против двух бывших сотрудников лесхоза. По данным следствия, подозреваемые допустили вырубку 400 буковых деревьев и нанесли этим ущерб государству на 3 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Досудебным расследованием установлено, что, находясь на должностях в госпредприятии, лица допустили незаконную порубку более 400 деревьев породы бук. В результате государству был нанесен ущерб на сумму более трех миллионов гривен", - сказано в сообщении.

Бывших лесников обвинили в служебной халатности. Им грозит от 2 до 5 лет лишения свободы, лишение права занимать определенные должности сроком до 3 лет и штраф от 4250 до 12750 грн.

Также на Цензор.НЕТ: Незаконная вырубка леса за 3 года нанесла убытков более чем на полмиллиарда гривен, - бывший и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов





