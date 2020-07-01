"Путь к возвращению пореченковых", - ЕС выступает против законопроекта о медиа (обновлено)

Политическая партия "ЕС" считает, что законопроект "О медиа" ликвидирует "черные списки" лиц из России, призывавших к свержению госстроя в Украине.

Об этом заявил в Верховной Раде депутат "ЕС" Николай Княжицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Закон фактически ликвидирует так называемые черные списки, которые запрещали показывать тех лиц страны-агрессора, которые призывали к свержению государственного строя, нарушали украинский закон", - сказал Княжицкий.

Он отметил, что ранее такие списки составлял Минкульт Украины, теперь же такая возможность будет представлена Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

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По словам Княжицкого, фактически ликвидируются все старые списки, но законопроект никоим образом не обязывает Нацсовет их формировать.

"Это открывает путь к возвращению всех пореченковых и других негодников на украинские экраны", - сказал Княжицкий.

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