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"Путь к возвращению пореченковых", - ЕС выступает против законопроекта о медиа (обновлено)

Политическая партия "ЕС" считает, что законопроект "О медиа" ликвидирует "черные списки" лиц из России, призывавших к свержению госстроя в Украине.

Об этом заявил в Верховной Раде депутат "ЕС" Николай Княжицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Закон фактически ликвидирует так называемые черные списки, которые запрещали показывать тех лиц страны-агрессора, которые призывали к свержению государственного строя, нарушали украинский закон", - сказал Княжицкий.

Он отметил, что ранее такие списки составлял Минкульт Украины, теперь же такая возможность будет представлена Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину. ДОКУМЕНТ

По словам Княжицкого, фактически ликвидируются все старые списки, но законопроект никоим образом не обязывает Нацсовет их формировать.

"Это открывает путь к возвращению всех пореченковых и других негодников на украинские экраны", - сказал Княжицкий.

Также на Цензор.НЕТ: Danone прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова, стрелявшего по украинцам, - посол Шамшур

Автор: 

законопроект (3221) Княжицкий Николай (203) медиа (186) Пореченков Михаил (44) Европейская Солидарность (1052)


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Топ комментарии
+22
https://ibigdan.livejournal.com/25244855.html Як Венедіктова готується посадити Венедіктову

"Путь к возвращению пореченковых", - ЕС и "Голос" выступают против законопроекта о медиа - Цензор.НЕТ 1733

Іра "Треш" Венедіктова нарешті зізналась, шо в неї взагалі немає мізків!

УВАГА!

Стаття 62 Конституції України:
"Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину".

https://twitter.com/ze_benya/status/1277983692892192770 @ze_benya
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01.07.2020 12:14
+19
вот потому она и провалила простейший тест на атестацию судьи... бо не знает элементарных вещей в юриспруденции, не говоря уже о Конституции
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01.07.2020 12:16
+16
Избиратели Зеленского! Вы до сих пор не видите ползучего кремлёвского реванша в Украине при Зе? Или вы все пророссийские?
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01.07.2020 12:18
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Правила форума Совет форумчан
сейчас зебилы массово завоют, требуя допустить эитх "пореченковых" на экраны своих зомбоящиков
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01.07.2020 12:11 Ответить
"Шлях до повернення пореченкових", - "ЄС" і "Голос" виступають проти законопроєкту про медіа - Цензор.НЕТ 633
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01.07.2020 12:35 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25245186.html Путінська сосна

Одна з можливих кандидатів у мери Миколаєва від партії "Слуга народу" Тетяна Домбровська, яку (з їх роз'яснення) обговорювали на скандальному записі Олександр Корнієнко і Давид Арахамія, симпатизує президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це на своїй сторінці в Facebook https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10213739744407751 повідомив співробітник НАБУ Євген Шевченко.

"Корабельна сосна", яку згадував Давид Арахамія - це Тетяна Домбровська, кандидат в мери Миколаєва від партії "Слуга народу". І на скріншотах можна побачити її думки та вподобання. Пане президенте, що скажете з цього приводу?", - написав він.

"Путь к возвращению пореченковых", - ЕС и "Голос" выступают против законопроекта о медиа - Цензор.НЕТ 3727

"Путь к возвращению пореченковых", - ЕС и "Голос" выступают против законопроекта о медиа - Цензор.НЕТ 5719

https://prm.ua/zhinka-yaku-obizvali-robochoyu-baboyu-viyavilas-prihilnitseyu-putina/ Джерело
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01.07.2020 12:13 Ответить
Зелені пхають цю пуйловську сосну в мери Миколаєва.
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01.07.2020 12:17 Ответить
Ну вот, может тут кто из Николаева пробегать будет -- просветится, если не знал.
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01.07.2020 12:21 Ответить
"Шлях до повернення пореченкових", - "ЄС" і "Голос" виступають проти законопроєкту про медіа - Цензор.НЕТ 9694
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01.07.2020 12:36 Ответить
А типа ЗЕ и СН не стремятся именно к возвращению Пореченковых.
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01.07.2020 12:14 Ответить
Наверняка уже им медальки извинительные приготовил. Как же ш -- соратники по сцене! Бл...ь.
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01.07.2020 12:43 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25244855.html Як Венедіктова готується посадити Венедіктову

"Путь к возвращению пореченковых", - ЕС и "Голос" выступают против законопроекта о медиа - Цензор.НЕТ 1733

Іра "Треш" Венедіктова нарешті зізналась, шо в неї взагалі немає мізків!

УВАГА!

Стаття 62 Конституції України:
"Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину".

https://twitter.com/ze_benya/status/1277983692892192770 @ze_benya
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01.07.2020 12:14 Ответить
вот потому она и провалила простейший тест на атестацию судьи... бо не знает элементарных вещей в юриспруденции, не говоря уже о Конституции
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01.07.2020 12:16 Ответить
Пустоголова
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01.07.2020 12:34 Ответить
Доречі, можливо хтось не знає. Презумпція невинуватості діє тільки у кримінальному праві у цивільному потрібно доводити свою невинуватість.
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01.07.2020 13:12 Ответить
Трішечки не так. В адміністративному праві немає поняття невинуватості. Там категорія позовів - існує подавач та відповідач. Подавач юридично аргументує свій позов (інакше його просто не приймуть) , відповідач повинен аргументувати свою позицію. Нерідко в справах бувають і зустрічні позови, які розглядаються разом.
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01.07.2020 13:56 Ответить
Избиратели Зеленского! Вы до сих пор не видите ползучего кремлёвского реванша в Украине при Зе? Или вы все пророссийские?
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01.07.2020 12:18 Ответить
вони амеби звичайні. Їм просто байдуже. Аби було на горілку та на сватів. От і всі запроси !((
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01.07.2020 12:20 Ответить
"Шлях до повернення пореченкових", - "ЄС" і "Голос" виступають проти законопроєкту про медіа - Цензор.НЕТ 2314
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01.07.2020 12:37 Ответить
они его отлично видят, все эти подкацапники "днипро, таньки-лайф, фобосы" и прочая шелупонь.
Но считают что виноваты в этом не они сами, проголосовавшие за зелоха, а Госдеп и Пороха))
Типичное поведение лишенхромосомных ватников: гадить в собственные портки и орать что "виноват госдеп"))
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01.07.2020 12:22 Ответить
Фобос не підкацапник. Він -кацап. Вчора глючило настройки в нього-так він виліз під аквафрешом.
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01.07.2020 12:27 Ответить
згоден) всі вони з одной клоаки лізуть
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01.07.2020 12:29 Ответить
Пытру языком тилепать не мешки ворочить, чем он и занимался все 5 лет своего никчемного существования..
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01.07.2020 12:29 Ответить
то-то ты так рвешь свой тухес на защиту "пореченковых".. мешки ворочаешь, кацап?
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01.07.2020 12:30 Ответить
Угу, написал с весёлым смайликом понимая что ответил не подумавши)
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01.07.2020 12:32 Ответить
а чем тебе думать, если тухес ты свой порвал нахрен, отбеливая "`узький мир"
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01.07.2020 12:41 Ответить
Іди геть, руска курва!
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01.07.2020 12:30 Ответить
https://censor.net/user/450548

"Шлях до повернення пореченкових", - "ЄС" і "Голос" виступають проти законопроєкту про медіа - Цензор.НЕТ 2456
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01.07.2020 12:39 Ответить
Глибокодумаючий.
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01.07.2020 20:35 Ответить
оце нав"язування "миру" з підступним "братом" вже виходить за будь які рамки пристойного! Відверто нам пхають оцих паскудних пореченкових та ахлабистків. Ви ще нам гіркіна в якості "визволителя" запхайте у голови! Кляті зелені шмарклі !!!
Я навіть свій улюблений фільм Ліквідація не дивлюсь з-за того людського непотрібу - порєченкова та добролюбова (чи як його там в біса, того "свата"). То тепер мене примусять це робити?? Та й діть до біса, зелені придурки !
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01.07.2020 12:19 Ответить
Если так дальше пойдёт - через год Гиркин будет гастролировать по Украине и собирать митинги за восстановление российской империи.
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01.07.2020 12:23 Ответить
зелна погань саме до цього нас і веде, до "вассаєдінєнія" чергового.
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01.07.2020 12:28 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25244513.html Стільки справ, а президент один. Шануймо його!*

"Путь к возвращению пореченковых", - ЕС и "Голос" выступают против законопроекта о медиа - Цензор.НЕТ 3269

* пост проплачено Єрмаком
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01.07.2020 12:20 Ответить
P.S. на правах рекламы😁
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01.07.2020 12:24 Ответить
Интересно: вот если этого му..ка сейчас спросить об этих вопросах, которые он "взял на себя", -- он назовёт хоть половину?
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01.07.2020 12:45 Ответить
Так зебуины кипятком писают от кремлядских лядей на сцене. Вавий Оманский там свой был в голубой тусовке, скучает поди за бойфрендами
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01.07.2020 12:22 Ответить
А помните историю про мудака Мамедова, оператора 112 канала, который открыл офис Шария в Ровно?

https://censor.net/photo_news/3196084/odnogruppnik_geroya_nebesnoyi_sotni_aleksandra_hrapachenko_otkryl_ofis_partii_shariya_v_rivnom_volonter?fbclid=IwAR21L10qHEVLBs44iXMVYn7jGKYAk_hINgb4pRpa9CWevsEW_Ucw-LwI68Y

Оказалось, он давний друг Зе и всего "квартала".

Мамедов открывает офис шмария:
https://pbs.twimg.com/media/****-spWAAQ6G3H?format=png&name=small

Мамедов и Зеленский, архивное:
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=png&name=360x360

Мамедов и "квартал", наши дни:
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=png&name=360x360
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01.07.2020 12:26 Ответить
Все уйня давай по новой© товарищ пэтя
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01.07.2020 12:26 Ответить
Спєрдоляй, руска курва!
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01.07.2020 12:29 Ответить
По моєму "спєрдаляй", ні?
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01.07.2020 20:36 Ответить
Google показує "Spierdalaj"
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01.07.2020 20:38 Ответить
усе маланєц поступово підводить до того "что хахли самі вінавати...надо сміріцца"
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01.07.2020 12:33 Ответить
Хотів біло передивитися серіал "Ліквідація". Не витримав від тих кацапських морд, що косять під одеситів
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01.07.2020 13:36 Ответить
КВН, ведущий в российских шоу, одно время был вхож в российский шоу-биз, снимал совместные фильмы в России.... Вот такой послужной список нашего пре3Едента....

Могу понять избирателя востока, он всегда каких-то непонятных фриков из своих подсовывает... типо зека-рецидивиста Януковича, красного деректора Кучма, каммуняк Симаненка и Кравчука.....
Но "патриотические" ЦЕНТР и ЗАПАД... которые всегда выбирали проукраинских и демократических кандидатов.... Вы че совсем кукухой поехали, когда избрали очередного фрика из криворожской подворотни???

PS.... Многие считали, что с уходом избирателя Крыма и Донбасса, Украина будет наконец получать проукраинских, демократических и проевропейских президентов и политиков.... Это был бы единственный плюс от анексии русскими Крыма и Донбасса...Но видимо не судьба... либо у народа чета с головой не то.... например поствоенный синдром, либо чета Беня Коломойшман намутил с серверами ЦИКА!!!!
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01.07.2020 13:52 Ответить
Ну теперь уже можно, политическая ситуация изменилась...
Ура дебилы! Ми зробили це разом !!!
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01.07.2020 15:19 Ответить
 
 