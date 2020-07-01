"Путь к возвращению пореченковых", - ЕС выступает против законопроекта о медиа (обновлено)
Политическая партия "ЕС" считает, что законопроект "О медиа" ликвидирует "черные списки" лиц из России, призывавших к свержению госстроя в Украине.
Об этом заявил в Верховной Раде депутат "ЕС" Николай Княжицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Закон фактически ликвидирует так называемые черные списки, которые запрещали показывать тех лиц страны-агрессора, которые призывали к свержению государственного строя, нарушали украинский закон", - сказал Княжицкий.
Он отметил, что ранее такие списки составлял Минкульт Украины, теперь же такая возможность будет представлена Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.
Читайте на Цензор.НЕТ: Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину. ДОКУМЕНТ
По словам Княжицкого, фактически ликвидируются все старые списки, но законопроект никоим образом не обязывает Нацсовет их формировать.
"Это открывает путь к возвращению всех пореченковых и других негодников на украинские экраны", - сказал Княжицкий.
Также на Цензор.НЕТ: Danone прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова, стрелявшего по украинцам, - посол Шамшур
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одна з можливих кандидатів у мери Миколаєва від партії "Слуга народу" Тетяна Домбровська, яку (з їх роз'яснення) обговорювали на скандальному записі Олександр Корнієнко і Давид Арахамія, симпатизує президенту Росії Володимиру Путіну.
Про це на своїй сторінці в Facebook https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10213739744407751 повідомив співробітник НАБУ Євген Шевченко.
"Корабельна сосна", яку згадував Давид Арахамія - це Тетяна Домбровська, кандидат в мери Миколаєва від партії "Слуга народу". І на скріншотах можна побачити її думки та вподобання. Пане президенте, що скажете з цього приводу?", - написав він.
https://prm.ua/zhinka-yaku-obizvali-robochoyu-baboyu-viyavilas-prihilnitseyu-putina/ Джерело
Іра "Треш" Венедіктова нарешті зізналась, шо в неї взагалі немає мізків!
УВАГА!
Стаття 62 Конституції України:
"Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину".
https://twitter.com/ze_benya/status/1277983692892192770 @ze_benya
Но считают что виноваты в этом не они сами, проголосовавшие за зелоха, а Госдеп и Пороха))
Типичное поведение лишенхромосомных ватников: гадить в собственные портки и орать что "виноват госдеп"))
Я навіть свій улюблений фільм Ліквідація не дивлюсь з-за того людського непотрібу - порєченкова та добролюбова (чи як його там в біса, того "свата"). То тепер мене примусять це робити?? Та й діть до біса, зелені придурки !
* пост проплачено Єрмаком
https://censor.net/photo_news/3196084/odnogruppnik_geroya_nebesnoyi_sotni_aleksandra_hrapachenko_otkryl_ofis_partii_shariya_v_rivnom_volonter?fbclid=IwAR21L10qHEVLBs44iXMVYn7jGKYAk_hINgb4pRpa9CWevsEW_Ucw-LwI68Y
Оказалось, он давний друг Зе и всего "квартала".
Мамедов открывает офис шмария:
https://pbs.twimg.com/media/****-spWAAQ6G3H?format=png&name=small
Мамедов и Зеленский, архивное:
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=png&name=360x360
Мамедов и "квартал", наши дни:
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=png&name=360x360
Могу понять избирателя востока, он всегда каких-то непонятных фриков из своих подсовывает... типо зека-рецидивиста Януковича, красного деректора Кучма, каммуняк Симаненка и Кравчука.....
Но "патриотические" ЦЕНТР и ЗАПАД... которые всегда выбирали проукраинских и демократических кандидатов.... Вы че совсем кукухой поехали, когда избрали очередного фрика из криворожской подворотни???
PS.... Многие считали, что с уходом избирателя Крыма и Донбасса, Украина будет наконец получать проукраинских, демократических и проевропейских президентов и политиков.... Это был бы единственный плюс от анексии русскими Крыма и Донбасса...Но видимо не судьба... либо у народа чета с головой не то.... например поствоенный синдром, либо чета Беня Коломойшман намутил с серверами ЦИКА!!!!
Ура дебилы! Ми зробили це разом !!!