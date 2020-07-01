За сутки в Киеве зафиксировали 101 случай COVID-19, среди заболевших семь медиков, - Кличко

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека. Среди них - 7 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека. Заболели в том числе и 7 медиков. На сегодня в столице уже 5 138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет. И три девочки, которым 1, 6 и 14 лет. 48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет. И четверо мальчиков от 1 месяца до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

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Выздоровели за сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 1 598 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском и Днепровском районах - по 15. В Дарницком - 14, в Деснянском районе - 11 случаев", - отметил Виталий Кличко.