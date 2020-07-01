Киев усиливает карантинные меры: заведения общепита и развлекательной сферы смогут работать только до 22:00
Согласно постановлению правительства, столичные власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Хочу сообщить, что в соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22:00. Ограничено также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22:00", - сказал Кличко.
Он отметил, что ограничения вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни.
"И город будет выполнять такое решение правительства", - подчеркнул Виталий Кличко.
Как сообщалось ранее, за сутки в Киеве зафиксировали 101 случай COVID-19, среди заболевших семь медиков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наприклад у штабі Шарія, СН чи ОПЗЖ маски можна не носити.
Пожать ВСЕМ руки, обстоятельно не спеша поговорить. Если не стошнит, по-брежневски расцеловать.
Заболели куры на птицефабрике. Звонят зеленскому
-Пан президент что будем делать?
-А давайте курятники перекрасим в зелёный цвет!
-Перекрасили всё равно дохнут
-А давайте яйца складывать в овальные коробки
-Складываем дохнут
-А давайте...
-Пан президент все куры подохли
-Да...Очень жаль. Было сколько ещё новых идей!