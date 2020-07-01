Киев усиливает карантинные меры: заведения общепита и развлекательной сферы смогут работать только до 22:00

Согласно постановлению правительства, столичные власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу сообщить, что в соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22:00. Ограничено также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22:00", - сказал Кличко.

Он отметил, что ограничения вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни.

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"И город будет выполнять такое решение правительства", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, за сутки в Киеве зафиксировали 101 случай COVID-19, среди заболевших семь медиков.