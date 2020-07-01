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Новости Коронавирус и карантин
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Киев усиливает карантинные меры: заведения общепита и развлекательной сферы смогут работать только до 22:00

Киев усиливает карантинные меры: заведения общепита и развлекательной сферы смогут работать только до 22:00

Согласно постановлению правительства, столичные власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу сообщить, что в соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22:00. Ограничено также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22:00", - сказал Кличко.

Он отметил, что ограничения вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и 11 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав

"И город будет выполнять такое решение правительства", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, за сутки в Киеве зафиксировали 101 случай COVID-19, среди заболевших семь медиков.

карантин (16729) Киев (25563) Кличко Виталий (4642) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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01.07.2020 12:24
+3
А что, корововирус только после 22-00 распространяется?
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01.07.2020 12:26
+2
В людяних також.

Наприклад у штабі Шарія, СН чи ОПЗЖ маски можна не носити.
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01.07.2020 12:36
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01.07.2020 12:21 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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01.07.2020 12:24 Ответить
В людних місцях.
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01.07.2020 12:25 Ответить
В людяних також.

Наприклад у штабі Шарія, СН чи ОПЗЖ маски можна не носити.
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01.07.2020 12:36 Ответить
Если вы заразились ковид не стоит сразу идти в поликлинику. Надо сходить в офисы СН, ОПЗЖ в Партию Шария, пообщатся с депутатами и активистами данных партий! Сделайте людям приятное!
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01.07.2020 12:38 Ответить
Типа того.
Пожать ВСЕМ руки, обстоятельно не спеша поговорить. Если не стошнит, по-брежневски расцеловать.
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01.07.2020 12:47 Ответить
Людний і людяний різні речі.
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01.07.2020 13:30 Ответить
А чего через прокси, кацапа? Неудивительно, что кремлеботы, типа тебя ушлепок, будут топить за карантин, приближая Украину к дефолту. А теперь пнх к своему птн.
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01.07.2020 12:47 Ответить
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
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01.07.2020 14:58 Ответить
З"ипись, а как насчёт, настоять на том, что бы люди которые могут работать на удалёнке, снова работали дома???!!! хотя бы немного разгрузить транспорт ...
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01.07.2020 12:24 Ответить
А что, корововирус только после 22-00 распространяется?
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01.07.2020 12:26 Ответить
По мнению зебилов, после 22 количество людей увеличивается и опасность возрастает
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01.07.2020 12:49 Ответить
предлагаю до 21-57
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01.07.2020 12:26 Ответить
Жебракам можна по вагонам метро розповсюджувати безкарно вірус, а ресторана - ні! Ви там зелені олігофрени визначайтесь
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01.07.2020 12:33 Ответить
А вирус заразен только после 22:00?
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01.07.2020 12:34 Ответить
Все правильно- в жару вирус спит,а ночью,когда прохладно,начинает буянить и бесчинствовать. Я сам видел!
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01.07.2020 12:35 Ответить
Бредятина! А с чем это связано что до 22? А не до 21 или 23? Это напоминает анекдот.
Заболели куры на птицефабрике. Звонят зеленскому
-Пан президент что будем делать?
-А давайте курятники перекрасим в зелёный цвет!
-Перекрасили всё равно дохнут
-А давайте яйца складывать в овальные коробки
-Складываем дохнут
-А давайте...
-Пан президент все куры подохли
-Да...Очень жаль. Было сколько ещё новых идей!
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01.07.2020 12:36 Ответить
клованы, ну как -нравится как ваш недомерок глумится над народом?
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01.07.2020 13:14 Ответить
Это видимость ужесточения мер, а не ужесточение. Нужно увеличить тестирование людей на ковид, улучшить качество самих тестов. Простой пример, в Одессе в 10 горбольницу завезли пациента со всеми признаками ковид, но с отрицательным ПЦР тестом- результат завоза в непрофильных больницу - заразился и умер врач -реаниматолог
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01.07.2020 13:29 Ответить
Танюх я стесняюсь спросить. С корабельных сосен тебя выгнали или сама ушла?
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01.07.2020 13:50 Ответить
после 22.00 вирус ложится спать и становится неопасным.
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01.07.2020 13:31 Ответить
После 22:00 коронавирус начинает свирепствовать!
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01.07.2020 13:47 Ответить
 
 