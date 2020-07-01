РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10957 посетителей онлайн
Новости
2 394 23

В Украине около 300 отелей, где можно разместить игровые залы, - "слуга народа" Гетманцев

В Украине около 300 отелей, где можно разместить игровые залы, -

Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев говорит, что сейчас в Украине существует около 300 отелей, где можно будет разместить игровые залы в случае принятия законопроекта о легализации игорного бизнеса.

Об этом Гетманцев рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"В каждом маленьком городке нет (гостиниц. - Ред.). Этих отелей около 300 по всей Украине (3-х, 4-х и 5 -ти звездочных. - Ред.). Это небольшое количество", - сказал нардеп.

"Мы заинтересованы, чтобы в каждом городе был хотя бы трехзвездочный отель нормального качества. И если в нем будет зал игровых автоматов, единственный на этот городок... То есть будет создано легальное предложение нормальной игры, цивилизованное, с защитой прав игроков, с платой налогов в бюджет, с противодействием лудомании... То есть, если на территории городка будет такое заведение, то ни одно нелегальное заведение в подвале существовать не сможет, потому что люди будут выбирать альтернативу и, соответственно, сами операторы будут беспокоиться о том, чтобы не работали нелегальные игорные заведения", - добавил Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон об игорном бизнесе: Офис Президента давит на монобольшинство, - нардеп "Голоса" Железняк

Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из законопроекта об игорном бизнесе исчезли ранее поддержанные нормы. В нынешней редакции закон опасен для украинцев, - нардеп от "Голоса" Васильченко

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

ВР (29248) игорный бизнес (408) Гетманцев Даниил (409) Слуга народа (2631)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Это сейчас так важно шописэць
показать весь комментарий
01.07.2020 12:30
+9
ПЗДЦ! война, вирус, дыра в бюджете 300 млрд, дыра в ПФ 200 млрд, наводнение... а эти мрази петушаться про игровые залы! для быдла73 самое нужное. просрут все, до последней табуретки, и пойдут валить друг друга за кусок сардельки.
показать весь комментарий
01.07.2020 12:34
+8
чем занимаются суки народа?
показать весь комментарий
01.07.2020 12:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это сейчас так важно шописэць
показать весь комментарий
01.07.2020 12:30 Ответить
300 отелей на 40 миллионов нищего населения ?

маловато будет!
ставьте игровые автоматы на каждом углу !
показать весь комментарий
01.07.2020 12:48 Ответить
Лазареты в готелях разворачивайте. Ишь, играть им захотелось. Пусть инфицированные играют, глядишь, и необходимую сумму на лечение выиграют
показать весь комментарий
01.07.2020 13:05 Ответить
Українські церкви проти ігрового бізнесу! Тому забудьте про це! Розвивайте машинобудування, науку, технології! Чи мізкив вистачає тільки на те щоб поставити гральний апарат в підземному переході?
показать весь комментарий
01.07.2020 12:30 Ответить
Цуки - 4000 уе не платят .

ТАК ХОТЯТ ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ УКРАИНЦЕВ ВЫТРЯХНУТЬ - споить монополькой и обворовать на гроши
показать весь комментарий
01.07.2020 12:32 Ответить
И с каждого отеля копеечка в карман Гетьманцева капать будет.
показать весь комментарий
01.07.2020 12:32 Ответить
ПЗДЦ! война, вирус, дыра в бюджете 300 млрд, дыра в ПФ 200 млрд, наводнение... а эти мрази петушаться про игровые залы! для быдла73 самое нужное. просрут все, до последней табуретки, и пойдут валить друг друга за кусок сардельки.
показать весь комментарий
01.07.2020 12:34 Ответить
Проблема № 1 в Україні?! Хоча для деяких, то таки да! (((
показать весь комментарий
01.07.2020 12:35 Ответить
у себя в квартире размести....
показать весь комментарий
01.07.2020 12:37 Ответить
И в подъезде.
показать весь комментарий
01.07.2020 12:50 Ответить
чем занимаются суки народа?
показать весь комментарий
01.07.2020 12:40 Ответить
готовятся к трудовым лагерям,походу..
показать весь комментарий
01.07.2020 13:48 Ответить
Ты должно быть заинтересовано, чтобы в каждом городке регулярно открывалось новое предприятие, которое даст занятость и экономический рост. Хотя для слуг нарида и кобыла невеста.
показать весь комментарий
01.07.2020 12:41 Ответить
Не время! Эти отели сегодня можно переоборудовать на койко-места для инфицированных. Это таки важнее. А вот когда всё закончится, можно будет и за игорный бизнес покумекать
показать весь комментарий
01.07.2020 12:43 Ответить
Заказ Коломойского на продажу всего в Украине-от земли и заводов до условий содержания в СИЗО, зерна , масок исполняет барыга. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
показать весь комментарий
01.07.2020 12:46 Ответить
Это обещанные рабочие места? Ломбарды, казино, пивнушки-наливайки.
Экономика взлетит!
показать весь комментарий
01.07.2020 12:53 Ответить
И як допонення до гральних салонів, відкрити Будинки терпимості, щоб там були профспілки, лікарі і не було кришування мафією, мусорньою і гебньою. Сказали А скажіть і Б
показать весь комментарий
01.07.2020 13:03 Ответить
И о борделях не забудьте позаботиться. Очень нужно, на самоизоляции ну прямо хана...
показать весь комментарий
01.07.2020 13:25 Ответить
хетьманцев чмо - баклажан у себя в шахте размести лучше .
показать весь комментарий
01.07.2020 13:35 Ответить
Только бабло в голове.
показать весь комментарий
01.07.2020 13:47 Ответить
Кому налоговую систему реформить, а доктору игральных наук лишь бы сесть на потоки от игрального бизнеса
показать весь комментарий
01.07.2020 15:22 Ответить
А давайте нимендленно запритим пиво!
ТАМ САДЕРЖЫТСЯ АЛКАГОЛЬ !!!
показать весь комментарий
01.07.2020 15:32 Ответить
 
 