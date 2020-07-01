В Украине около 300 отелей, где можно разместить игровые залы, - "слуга народа" Гетманцев
Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев говорит, что сейчас в Украине существует около 300 отелей, где можно будет разместить игровые залы в случае принятия законопроекта о легализации игорного бизнеса.
Об этом Гетманцев рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.
"В каждом маленьком городке нет (гостиниц. - Ред.). Этих отелей около 300 по всей Украине (3-х, 4-х и 5 -ти звездочных. - Ред.). Это небольшое количество", - сказал нардеп.
"Мы заинтересованы, чтобы в каждом городе был хотя бы трехзвездочный отель нормального качества. И если в нем будет зал игровых автоматов, единственный на этот городок... То есть будет создано легальное предложение нормальной игры, цивилизованное, с защитой прав игроков, с платой налогов в бюджет, с противодействием лудомании... То есть, если на территории городка будет такое заведение, то ни одно нелегальное заведение в подвале существовать не сможет, потому что люди будут выбирать альтернативу и, соответственно, сами операторы будут беспокоиться о том, чтобы не работали нелегальные игорные заведения", - добавил Гетманцев.
Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.
Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.
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