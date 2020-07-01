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СБУ разоблачила столичного блогера, призывавшего к захвату власти и изменению госграниц. ФОТО

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили пророссийского блогера, который подстрекал граждан к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя в стране.

Об этом сообщает Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"По данным предварительного следствия, пропагандист систематически распространял в интернете деструктивные материалы. На персональных страницах в соцсетях он провоцировал разжигание межнациональной розни, призывал к нарушению общественного порядка и массовым беспорядкам. Часть из этих статей он получал из российских пропагандистских ресурсов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что распространенные блогером публикации содержат публичные призывы к насильственному захвату государственной власти, изменению границ территории и государственной границы Украины, а также разжигание национальной ненависти и вражды.

СБУ разоблачила столичного блогера, призывавшего к захвату власти и изменению госграниц 01

Смотрите также: Российскому блогеру Митрошиной запретили на 3 года въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В целом правоохранители провели 3 обыска по месту жительства фигуранта производства и его родных. Во время следственных действий изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты "Яндекс-деньги" и накопители информации с антиукраинскими материалами.

Следователи органов безопасности объявили провокатору о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Материалы уголовного производства направлены в суд.

Киев (25563) СБУ (19914) сепаратизм (11311) блогер (218)


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Топ комментарии
+27
ЭТИ ?
СБУ разоблачила столичного блогера, призывавшего к захвату власти и изменению госграниц - Цензор.НЕТ 3154
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01.07.2020 12:38
+21
Шарий?
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01.07.2020 12:36
+12
Шмаркля форева? Бриллиантового зеленого раствор спиртовой 1% по 2 столовые ложки три раза в день лечит вавки в голове!!!
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01.07.2020 12:47
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Шарий?
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01.07.2020 12:36 Ответить
Диванный "эксперт" ты то хоть понял что написал? Или лишь бы выс р ать? Школота.
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01.07.2020 12:54 Ответить
Он под патронатом члена солцевской групировки авакова
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01.07.2020 12:39 Ответить
не, ЗЕленский с 25 регионами Украины.....
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01.07.2020 12:46 Ответить
шариков
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01.07.2020 12:49 Ответить
на фото - Украина с делениями по областям и (!) газотранспортной системой Украины))
СБУ викрила столичного блогера, який закликав до захоплення влади і зміни державних кордонів - Цензор.НЕТ 989
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01.07.2020 12:55 Ответить
но статейка - да, 2018 года и явно проросийской направленности
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01.07.2020 12:56 Ответить
кацап https://censor.net/user/310038, у тебя от правды снова обосранц случился))
Что характерно - кацап https://censor.net/user/310038 всегда поддерживает (да и постит их часто) фейки шарийско-кремлевской пропаганды, и нападаешь на тех - кто их критикует. Совпадение?
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01.07.2020 13:27 Ответить
Весь опж коралевская монтянша бондаренчиха…………………
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01.07.2020 13:07 Ответить
не
тут же ясно написано
не любил шмарклю
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01.07.2020 13:14 Ответить
НЕЕ ВОВОЧКА ПОРТНОВ ЕРМАК БАКАНОВ СЛУГИ НУ ЗАЧЕМ ТАК ЯВНО СВЕТИТЬСЯ ТО УБЛЮДКИ.....
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01.07.2020 12:37 Ответить
Шапошникова вам не достать Фсбу👌🇺🇦
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01.07.2020 12:37 Ответить
ЭТИ ?
СБУ разоблачила столичного блогера, призывавшего к захвату власти и изменению госграниц - Цензор.НЕТ 3154
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01.07.2020 12:38 Ответить
это Порошенковские тарговые партнеры, этих точно трогать низзя
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01.07.2020 12:52 Ответить
ух ты!!! а чем торгуют?
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01.07.2020 13:05 Ответить
Ненькой
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01.07.2020 19:30 Ответить
понял. а что ты делала, 21 апреля 2010 когда в Харькове подписывали "угоды"? был на барикадах, или сидел на бутылке молча?
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01.07.2020 19:48 Ответить
дарагая шо ты гародишь, какие паэты? про каких заек?
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01.07.2020 19:54 Ответить
то-то они при зелохе - развернулись и торгуют напрямую с рашкой..
ах да, там и герус, и ермак - прямые контракты с кремлем имеют, куда рабиновичам до них))
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01.07.2020 13:14 Ответить
вопрос пачему ани выжили и живут рядом с украинцами?
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01.07.2020 19:31 Ответить
И не только … допа , гепа ………
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01.07.2020 13:09 Ответить
картна маслом-жид о массон и вато массон
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01.07.2020 14:53 Ответить
100% зелене лайно
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01.07.2020 12:38 Ответить
Так. Те, що тут на сайті дереться про "України больше нєт!" без свиночолого гетьмана і котре закликає до соємайдану, щоб його свята свиня знову сіла на трон влади в Україні.
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01.07.2020 12:42 Ответить
Шмаркля форева? Бриллиантового зеленого раствор спиртовой 1% по 2 столовые ложки три раза в день лечит вавки в голове!!!
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01.07.2020 12:47 Ответить
Щось тобі це зовсім не допомогло...
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01.07.2020 12:49 Ответить
https://censor.net/user/46103, очень даже помогает - ещё ни один зеб не назвал хоть одного успеха Зелемойского.
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01.07.2020 12:52 Ответить
вот ты странный. а ему-то зачем? вавки у тебя - ты и лечи. человек добра тебе желает.
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01.07.2020 12:52 Ответить
Зеленка только зеленым помогает.))) Клин клином.)))
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01.07.2020 12:55 Ответить
законтаченные и шакаладно - барыжные жаждут власти........
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01.07.2020 12:53 Ответить
Классика кацапского жанра: "законтаченные". Вы без "фени" общаться умеете?
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01.07.2020 13:09 Ответить
чьих биоматериала будеш, лишнехромасомно-скрепного, законтаченно-апущенного, аль шакаладно-барыжного?
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01.07.2020 19:33 Ответить
Я ведь писал для неандертальцев, что на языке небелунгов не общаюсь! Почему каждая курица считает, что если на муре, то она блатная? Научись общаться, деточка!
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01.07.2020 23:00 Ответить
Говняный мониторчик.
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01.07.2020 12:38 Ответить
Це ноут.
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01.07.2020 12:41 Ответить
Порохобота поймали.
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01.07.2020 12:40 Ответить
Та не, я уверен что этот сепар во втором туре голосовал за Зелю
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01.07.2020 12:41 Ответить
зебил, там такой же как ты кацап - читающий про "злочины Пороха"
ты, дурбецало, даже смогло понять что оно призывало к свержению власти, читая статейки 2018 года))
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01.07.2020 12:59 Ответить
Myrotvorets News повідомив про російського агента впливу в Україні та його злочини

12:02 | 01.07.2020

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Як був викритий російський агент "Казбек".
В процесі дослідження https://ordilo.org/damp-e-mail-boris-ramail-ru-yakyi-nalezhyt-b-rapoportu-p/ дампу електронної пошти радника суркова-путіна https://myrotvorets.center/criminal/rapoport-boris-yakovlevich/ Бориса Рапопорта в поле зору співробітників Центру "Миротворець" потрапило його листування з особою, яка називає себе Рашидович Казбек (e-mail: [email protected]).
Про це повідомляє https://myrotvorets.news/zradnytstvo-andriia-portnova-za-materi/ MyrotvoretsNews .
Масштаби підривної антиукраїнської діяльності цього "Казбека" в інтересах Кремля вразили навіть нас - фахівців з багаторічним досвідом контррозвідувальної, розвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, які мають на своєму рахунку низку виявлених агентурних мереж ворога і агентів різного калібру.
Лише уявіть собі:
через "Казбека" в Кремль потрапляли плани оперативно-розшукових заходів правоохоронних органів України щодо осіб, в яких був зацікавлений Кремль;
"Казбек" в інтересах Кремля організовував в Україні потужні цільові інформаційні кампанії з дискредитації органів Державної влади України та Державних діячів нашої країни;
за погодженням з Кремлем і задля забезпечення інтересів російського агресора, "Казбек" створював в Україні т.з. правозахисні громадські об'єднання;
в інтересах Кремля за безпосереднього сприяння "Казбека" в Україні приймалися відповідні судові рішення на шкоду інтересам нашої Держави.
І це далеко не весь перелік напрямів системної, свідомої, злочинної діяльності цього "Казбека" в інтересах російського агресора на знищення України.
Довідково: Пошта [email protected], дамп якої вивчався співробітниками Центру "Миротворець", використовувалася її власником як додаткова. Тобто, це своєрідний архів частини з всього масиву електронних листів, які надсилалися на його службову пошту ([email protected]), і які Б.Рапопорт вважав особливо важливими.
Іншими словами: Рапопорт зі своєї службової пошти у Кремлі регулярно пересилав на свою приватну пошту деякі листи для подальшого зберігання.
Так хто ти, Казбек Рашидович?
Встановити "Казбека", який думав, що він найхитріший і найрозумніший з усіх "казбеків" Всесвіту, виявилося достатньо просто.
Як відомо з теорії контррозвідувальної діяльності, всі агенти "паляться" на дрібницях і на каналах зв'язку. Казбек не був виключенням.
Так, в імені своєї адреси електронної пошти [email protected] "Казбек" дав нам три зачіпки:
1. Він користується IPhone.
2. Ім'я або прізвище "Казбека" скоріше за все починаються з літери "А". (Можливі й інші варіанти, але, згідно з дослідженнями, які викладені у спецільній літературі, в 73% випадків одна літера в електронній адресі або перша літера імені або прізвища).
3. Набір з семи цифр може означати номер якогось телефону великого міста. З огляду на масштабність напрямів підривної діяльності "Казбека" проти України і його охоплення зв'язками, скоріше за все це місто - Київ.
Ми почали свої дослідження з телефону 4112148, і з першої ж спроби потрапили в ціль, бо
"Google знає все"
Як виявилося, в м. Києві стаціонарний телефон 411-21-48 http://spra.vkaru.net/streets/380/44/53741/13/page11/ встановлено на Оболоні за адресою: вул. Маршала Тимошенко, буд. 13/А, кв. 186. Цей номер телефону, за даними з відкритих джерел, належить особі на ім'я Портнова Т.В. (http://archive.vn/wip/0n1vy архів ). https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2-5-1024x601.jpg СБУ разоблачила столичного блогера, призывавшего к захвату власти и изменению госграниц - Цензор.НЕТ 8444
Аналітична система https://youcontrol.com.ua/ YouControl допомогла нам з'ясувати, що за адресою ВУЛ. ТИМОШЕНКА, БУД.13А, КВ.186, М.КИЇВ https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=39161383# зареєстровано ФОП Портнов Андрій Володимирович. https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2-7-1024x640.jpg СБУ разоблачила столичного блогера, призывавшего к захвату власти и изменению госграниц - Цензор.НЕТ 8444
На цю ж адресу на Оболоні також https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=15769098 зареєстровано ГО "Інвестиційна Україна" (Код ЄДРПОУ: 33638917), з керівником і одним з засновників якої, Володимиром Макаром, ми теж зустрілися в досліджуваному дампі пошти Рапопорта. Але про це пізніше. https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2-8-1024x704.jpg СБУ разоблачила столичного блогера, призывавшего к захвату власти и изменению госграниц - Цензор.НЕТ 8444
Отже, власником e-mail: [email protected] з ніком "Казбек Рашидович" виявився відомий всім зрадник Батьківщини, який одним з перших втік з України з початком російської агресії, Андрій Портнов: відомий рейдер, депутат ВРУ 5 та 6 скликання і заступник голови Адміністрації іншого відомого всім зрадника Батьківщини - Віктора Януковича.
Зауважимо, що подальші наші дослідження дампу пошти Рапопорта повністю підтвердили цей висновок. Коло виявлених нами осіб, тематика листування, зміст документів, які надсилалися в Кремль, вказують на зрадника А.Портнова.
Сказати, що ми були здивовані отриманим результатом? Зовсім ні. Все було очікувано і передбачувано.
До речі, А.Портнов користується IPhone, а ім'я його починається на літеру "А". 🙂
Але і це ще не все. "Прогнавши" номер 4112148 по дампу пошти Б. Рапопорта, наші прекрасні дослідниці встановили, що для зв'язку з посадовцями Кремля зрадник Батьківщини А.Портнов користувався ще двома електронними скриньками. Ось вони: https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/06/signal-2020-06-29-084657-1024x576.jpeg СБУ разоблачила столичного блогера, призывавшего к захвату власти и изменению госграниц - Цензор.НЕТ 8444
Отже, Іван Демидов, Андрій Андрєєв, Рашидович Казбек, https://myrotvorets.news/prodovzhiemo-doslidzhuvaty-derzhavnoho/ Земліхан Огли - це все встановлені Центром "Миротворець" ніки, які використовував, а може й досі використовує, Андрій Портнов для зв'язку зі своїми господарями в Кремлі.
Це був ВСТУП.
Матеріалів, що прямо свідчать про Державну зраду А. Портнова, дослідники Центру «Миротворець» «накопали» стільки, що йому підозра про Державну зраду мала б бути вручена ще позавчора. Всі вони про те, як одна нелюдь, разом із своїми поплічниками, ініціативно або під безпосереднім керівництвом Кремля крок за кроком допомагають російському агресору знищувати Україну та її народ.
З огляду на це ми прийняли рішення про публікацію наших досліджень про Державну зраду А.Портно
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01.07.2020 12:41 Ответить
Дерьмак?
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01.07.2020 12:41 Ответить
Таких блохєрів-повен твіттер.
Тим часом Миротворець виявив докази співпраці Портнова з москальськими спецслужбами :
https://myrotvorets.news/zradnytstvo-andriia-portnova-za-materi/amp/?__twitter_impression=true Агент "Казбек" та його злочини проти України (ч.1)

Але якщо крупніший агент сидить біля Зєлі й частково виконує функції президента,й повністю-міністра МЗС,то кому це цікаво ?
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01.07.2020 12:46 Ответить
СБУ разоблачила столичного блогера, призывавшего к захвату власти и изменению госграниц - Цензор.НЕТ 1660
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01.07.2020 12:48 Ответить
На одного пророссийского придурка стало меньше.
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01.07.2020 12:58 Ответить
Беркут від хабаду навіть легально рекламує нову країну на території України з її столицею в Дніпрі, і нічого, його ніхто не ловить сайти не закриває. СБУ осліпло, владу заціпило. https://kievgid.org/o-starte-v-ukraine-zavetnogo-evreyskogo-proekta-nebesnyiy-ierusalim/
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01.07.2020 12:59 Ответить
На нього вже подавали запит у 2019, Генпрокуратура відхилила, хоча з яким формулюванням невідомо. https://dostup.pravda.com.ua/request/shchodo_rozsliduvannia_faktiv_na
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01.07.2020 13:41 Ответить
Голобородько?
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01.07.2020 13:29 Ответить
Щось незрозуміле. Ту статтю що на скріншоті, написав Олександр Халдей, він з Саратова, зараз мабуть в Москві, і він не проросійський, а російський блогер. За змістом це такий собі плач Ярославни з приводу втрати росіянами України, і хоча стаття природньо антиукраїнська, ніяких закликів до повалення чогось, чи згадок про Конституцію немає. Здається СБУ просто вішає всім лапшу на вуха викладаючи рандомні скріншоти, але чогось навіть прізвище блогера не називає.
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01.07.2020 13:32 Ответить
шарий-придурок.
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01.07.2020 13:39 Ответить
Ну молодцы, это для СБУ прогресс после героического захвата точки по разливу контрафактного спирта.

У Рабиновича даже есть Рабинович ТВ, вещает через спутник. А у владыки Павла целая Лаврская колокольня. У Медведчука 4 телеканала. Так что смешная СБУ, сиди в будке и не гавкай.
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01.07.2020 13:51 Ответить
говновлогер на донате
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01.07.2020 14:52 Ответить
 
 