СБУ разоблачила столичного блогера, призывавшего к захвату власти и изменению госграниц. ФОТО

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили пророссийского блогера, который подстрекал граждан к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя в стране.

Об этом сообщает Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"По данным предварительного следствия, пропагандист систематически распространял в интернете деструктивные материалы. На персональных страницах в соцсетях он провоцировал разжигание межнациональной розни, призывал к нарушению общественного порядка и массовым беспорядкам. Часть из этих статей он получал из российских пропагандистских ресурсов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что распространенные блогером публикации содержат публичные призывы к насильственному захвату государственной власти, изменению границ территории и государственной границы Украины, а также разжигание национальной ненависти и вражды.

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В целом правоохранители провели 3 обыска по месту жительства фигуранта производства и его родных. Во время следственных действий изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты "Яндекс-деньги" и накопители информации с антиукраинскими материалами.

Следователи органов безопасности объявили провокатору о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Материалы уголовного производства направлены в суд.