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Новости Коронавирус и карантин
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Совещание у Зеленского: Показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 58 чел. на 100 тыс. населения - правительство готовится ко второй волне эпидемии

Совещание у Зеленского: Показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 58 чел. на 100 тыс. населения - правительство готовится ко второй волне эпидемии

Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 000 населения. Однако задействования аппаратов ИВЛ достаточно низкое - всего 6,5%.

Об этом сообщили Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которая состоялась под его председательством, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава государства положительно оценил уровень ухода за больными и защиты медиков.

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"У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛов, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков надо защищать больше, ведь они - на передовой", - сказал Владимир Зеленский.

В то же время правительство готовится ко второй волне эпидемии.

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Национальная полиция доложила, что за последние сутки вручила 484 протокола общественным заведениям, таким как рестораны, ночные клубы и другие, где зафиксированы нарушения карантина.

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
Какая вторая волна? Если ещё и первая не закончилась! Зеля что ты там нюхаешь? И вобще то что ты нюхаеш это законно?
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01.07.2020 12:45
+16
ща приЗЕденыш порешает, нужно просто остановить вирус-вирус стоп!
Совещание у Зеленского: Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос до 58 чел. на 100 тыс. населения - правительство готовится ко второй волне эпидемии - Цензор.НЕТ 432
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01.07.2020 12:46
+15
Значит зелёные барыги опять хотят увеличить продажи масок с наценкой в 10-100 раз
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01.07.2020 12:45
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В метро безкарно ходять жебраки, які за добу можуть все заразити Пасажир сів, доїхав і вийшов (ризик мінімальний) жебрка же цілий день переносить віруси по вагонам і поїздам. Це що владі не відомо. А їх олігофрнеи пасажири щей оспають грошами. Типу більше дайте нам Пекла! Отже, влада, або тупа, або в підтанцьовці у фінансового розробника ковидла Білла Гейтса. Крім словоблуддя в медіа нічого влада нічого не зробила самі поїдуть гріти сідниці а вам тут - хоч поздихайте. Чомусь засекретили загальну смертність в Україні по місяцми за 2020 рік. Це все дуже підозріло.
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01.07.2020 13:17 Ответить
Нажал было "Нравится". Но потом дочитал до Билла Гейтса... Нет, не соласен.
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01.07.2020 13:25 Ответить
Билл Гейтс и его жена Мелинда в вирусологии не рубят, но они входят в международню корпорацию СЕРІ которая включает в себя очень много фармкорпораций в том числе NIH, Имперский колледж в Лондоне, Японские корпорации, вот они то и создали штам искусственного вируса для его распространения, и получения баснословных прибылей от вакцинации. Кроме того Билл Гейтс (с разрешения Трампа) профинансировал на 2,2 млрд долларов ВООЗ, которая както не заметила вспышек короновируса. Таким образом налицо созданная искусственно пандемия, о которой еще в 2015 писали в журнале Природная Медицина( Nature) Работы международной исследовательской группы велись, в частности, по усилению функции (gain-of-function) шипообразного S-белка коронавируса, полученного от летучих мышей и по своей природе не способного заражать человека, с целью придания такому коронавирусу способности инфицировать людей велись работы международной группы, и д-р Барик так прокоментировал полученный им штам вируса «Этот вирус является настолько высокопатогенным, что методы лечения, разработанные против исходного вируса SARS в 2002 году, и препараты ZMapp, используемые для борьбы с Эболой, не способны нейтрализовать и контролировать этот конкретный вирус».

В рамках американской государственно-частной программы PREDICT через оператора EcoHealth Alliance (руководитель Питер Дасзак), финансировавшейся Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней США (с 1984 г. директор - https://aillarionov.livejournal.com/1177452.html Антонио Фаучи , ныне - главный эпидемиолог США). Следует заметить, что одним из крупнейших доноров института Фаучи и его близким многолетним другом является Билл Гейтс. Сразу же после знаменитой публикации в Nature 2015 г. и Дасзак, и Фаучи, и Гейтс неоднократно выступали с предсказаниями о неизбежном и скором наступлении пандемии респираторного типа, вызываемой коронавирусами.
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01.07.2020 14:15 Ответить
Спасибо. В таких случаях обычно хочется узнать источник этого текста. Ссылочку будьте добры.
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01.07.2020 14:31 Ответить
https://www.nature.com/articles/nm.3985
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence
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01.07.2020 14:52 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3187038.html Без коментарів

Нарада у Зеленського: Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс до 58 осіб на 100 тис. населення - уряд готується до другої хвилі епідемії - Цензор.НЕТ 2446
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01.07.2020 13:19 Ответить
Згноят государство, надо "что-то " делать, а то превратимся в цыган. Вова, очнись или испортишь себе жизнь, иди..., пока не поздно, без шуток. 😎
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01.07.2020 13:22 Ответить
В Черкассах от COVID-19 умер хирург, который только похоронил брата-врача

В Черкассах от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет скончался хирург городской больницы №2 Олег Гайда. 18 июня эта же болезнь https://www.obozrevatel.com/society/nachalnik-lvovskogo-********-gospitalya-umer-ot-koronavirusa.htm унесла жизнь и его старшего брата , 58-летнего начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона полковника медицинской службы Ивана Гайды.

О смерти черкасского врача сообщил 1 июля на личной странице в Facebook его сын, также медик Игорь Гайда. "Умер мой отец. Нечего сказать. Только боль", - написал мужчина.
На странице покойного Олега Гайды еще есть сообщения, где люди желали ему скорейшего выздоровления и сочувствовали по поводу преждевременной утраты брата, который также стал жертвой пандемии коронавируса.https://www.obozrevatel.com/cherkasy/life/v-cherkassah-ot-covid-19-umer-hirurg-kotoryij-tolko-pohoronil-brata-vracha.htm
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01.07.2020 13:25 Ответить
Еврейская мафия уничтожает жизнь в Украине Украинцев для того, чтобы Украинцы выехали и заселить в Украину евреев!
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01.07.2020 13:25 Ответить
Об этом сообщили Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которое состоялось под его председательством.

Я что-то такое и подозревал...
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01.07.2020 13:25 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3187343.html Одна из величайших побед Зеленского за год - фактическая (неформальная) отмена безвиза

Нарада у Зеленського: Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс до 58 осіб на 100 тис. населення - уряд готується до другої хвилі епідемії - Цензор.НЕТ 351

Нарада у Зеленського: Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс до 58 осіб на 100 тис. населення - уряд готується до другої хвилі епідемії - Цензор.НЕТ 6541
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01.07.2020 13:30 Ответить
в данном случае, все вопросы к нашим гражданам. Которые принципиально не ходят в масках в транспорте и магазинах.
Другое дело, что полиция могла бы их штрафовать, но начинать нужно с себя лично.
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01.07.2020 17:50 Ответить
Яка друга хвиля? Вони графік бачили? Спаду не було й близько. Може так статися, що це тільки початок першої хвилі.
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01.07.2020 13:32 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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01.07.2020 13:35 Ответить
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
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01.07.2020 14:55 Ответить
ДЛЯ некоторых 58% на 100 - ЭТО не показатель, ДЛЯ них подавай 100% на 100 - ВОТ тогда уже будет общий писец - "зверек" такой есть!.
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01.07.2020 13:47 Ответить
Эти зебилы понимают, что в апреле в сутки делали 300-500 тестов, а в июне 6000-10000.
В двадцать раз больше. Отсюда и повышение показателей выявленных больных. Так это еще при условии отмены карантина.
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01.07.2020 13:48 Ответить
Пардоньте спросить, а сколько населения в Украине от чего считали
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01.07.2020 14:31 Ответить
зеля должен показать своим хозяевам что он авторететный в стране, если шо и в стойло загнать может своих баранов. Иначе денег не дадут. Вот и отрабатывает номер уродуя страну.Ему нужна ослабленная страна которую можно продать оптом. Другого на ум не приходит.
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01.07.2020 14:55 Ответить
Нарада на тему : як загнати економіку України у ще більшу сраку
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01.07.2020 15:08 Ответить
правительство???))))))) ваЗЕлиновский малоПИД,,,роский Сброд......
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01.07.2020 15:35 Ответить
Ну, а типерь хором : "праклятые соросята!"
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01.07.2020 16:23 Ответить
жду когда осляра заболеет и сдохнет
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01.07.2020 17:08 Ответить
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