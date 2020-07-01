Совещание у Зеленского: Показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 58 чел. на 100 тыс. населения - правительство готовится ко второй волне эпидемии
Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 000 населения. Однако задействования аппаратов ИВЛ достаточно низкое - всего 6,5%.
Об этом сообщили Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которая состоялась под его председательством, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Глава государства положительно оценил уровень ухода за больными и защиты медиков.
"У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛов, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков надо защищать больше, ведь они - на передовой", - сказал Владимир Зеленский.
В то же время правительство готовится ко второй волне эпидемии.
Национальная полиция доложила, что за последние сутки вручила 484 протокола общественным заведениям, таким как рестораны, ночные клубы и другие, где зафиксированы нарушения карантина.
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В рамках американской государственно-частной программы PREDICT через оператора EcoHealth Alliance (руководитель Питер Дасзак), финансировавшейся Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней США (с 1984 г. директор - https://aillarionov.livejournal.com/1177452.html Антонио Фаучи , ныне - главный эпидемиолог США). Следует заметить, что одним из крупнейших доноров института Фаучи и его близким многолетним другом является Билл Гейтс. Сразу же после знаменитой публикации в Nature 2015 г. и Дасзак, и Фаучи, и Гейтс неоднократно выступали с предсказаниями о неизбежном и скором наступлении пандемии респираторного типа, вызываемой коронавирусами.
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence
В Черкассах от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет скончался хирург городской больницы №2 Олег Гайда. 18 июня эта же болезнь https://www.obozrevatel.com/society/nachalnik-lvovskogo-********-gospitalya-umer-ot-koronavirusa.htm унесла жизнь и его старшего брата , 58-летнего начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона полковника медицинской службы Ивана Гайды.
О смерти черкасского врача сообщил 1 июля на личной странице в Facebook его сын, также медик Игорь Гайда. "Умер мой отец. Нечего сказать. Только боль", - написал мужчина.
На странице покойного Олега Гайды еще есть сообщения, где люди желали ему скорейшего выздоровления и сочувствовали по поводу преждевременной утраты брата, который также стал жертвой пандемии коронавируса.https://www.obozrevatel.com/cherkasy/life/v-cherkassah-ot-covid-19-umer-hirurg-kotoryij-tolko-pohoronil-brata-vracha.htm
Я что-то такое и подозревал...
Другое дело, что полиция могла бы их штрафовать, но начинать нужно с себя лично.
В двадцать раз больше. Отсюда и повышение показателей выявленных больных. Так это еще при условии отмены карантина.