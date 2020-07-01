Совещание у Зеленского: Показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 58 чел. на 100 тыс. населения - правительство готовится ко второй волне эпидемии

Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 000 населения. Однако задействования аппаратов ИВЛ достаточно низкое - всего 6,5%.

Об этом сообщили Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которая состоялась под его председательством, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава государства положительно оценил уровень ухода за больными и защиты медиков.

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"У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛов, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков надо защищать больше, ведь они - на передовой", - сказал Владимир Зеленский.

В то же время правительство готовится ко второй волне эпидемии.

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Национальная полиция доложила, что за последние сутки вручила 484 протокола общественным заведениям, таким как рестораны, ночные клубы и другие, где зафиксированы нарушения карантина.