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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве не утихает пневмония: только за прошедшие сутки госпитализировали 40 человек, - Кличко

В Киеве не утихает пневмония: только за прошедшие сутки госпитализировали 40 человек, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве госпитализировали 40 пациентов с диагнозом пневмония.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Отмечу, что в больницах столицы сегодня находятся 274 больных коронавирусом, в том числе 11 детей. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 66 жителей столицы. К сожалению, увеличивается количество больных в тяжелом состоянии. Их сегодня 48. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что не утихает и пневмония. С таким диагнозом в медучреждениях города лечатся 442 больных. Только за прошедшие сутки госпитализировали 40 пациентов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: За месяц в Украине количество случаев пневмонии выросло в 2 раза до более 4 тыс. больных за неделю, - Степанов. ВИДЕО

Напомним, 27 июня 2020 г. глава Минздрава Степанов сообщил, что в Украине в сутки фиксируется от 700 до 1000 новых случаев заболевания пневмонией, тогда как в мае количество заболевших было около 250-300 в сутки

карантин (16729) Киев (25563) Кличко Виталий (4642) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Это ваши масочки, Неснимаемые по многу часов.Пропитанные влагой от выдыхаемого воздуха, идеальный инкубатор для размножения болезнетворных бактерий. И часами легкие коктейлем из этих бактерий дышат.
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01.07.2020 13:03
+7
Достучитесь до презедента. Он точно поможет!
В Киеве не утихает пневмония: только за прошедшие сутки госпитализировали 40 человек, - Кличко - Цензор.НЕТ 585
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01.07.2020 12:53
+6
Цікаво скільки серед них "антіпрівівочнікафф" і свідків "світового заговору з КОВІДом"?
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01.07.2020 12:55
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01.07.2020 12:51 Ответить
Достучитесь до презедента. Он точно поможет!
В Киеве не утихает пневмония: только за прошедшие сутки госпитализировали 40 человек, - Кличко - Цензор.НЕТ 585
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01.07.2020 12:53 Ответить
Цікаво скільки серед них "антіпрівівочнікафф" і свідків "світового заговору з КОВІДом"?
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01.07.2020 12:55 Ответить
Сам лично видел вчера очередь из скорых помощей в маленькое инфекционное отделение КМКЛ 4
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01.07.2020 12:56 Ответить
Больше флешмобов и акций - смешных и многолюдных!
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01.07.2020 13:01 Ответить
Это ваши масочки, Неснимаемые по многу часов.Пропитанные влагой от выдыхаемого воздуха, идеальный инкубатор для размножения болезнетворных бактерий. И часами легкие коктейлем из этих бактерий дышат.
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01.07.2020 13:03 Ответить
Це якщо бактеріальна пневмонія. А КОВІД є вірусом. Поза межами клітини не розмножується...
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01.07.2020 13:16 Ответить
Так как раз начиная с конца мая, когда открыли транспорт, но заставили в нем всех ездить в масках, и наблюдается рост бактериальной пневмонии, в то время как обычно летом её вообще почти не болеют. Дежат рядышком в тех же палатах, что и ковиднутые. Для взаимного усиления эффекта, так сказать.
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01.07.2020 13:22 Ответить
А где в статье говорится, что речь идёт о ковидле? Написано об увеличении числа пневмоний, но не конкретизируется, каких именно!
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01.07.2020 19:24 Ответить
А де я написав, що у пацієнтів вірусна пневмонія? Я лише наголосив, що є 2 типи пневмонії (якщо ми говоримо про інфекції).
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01.07.2020 20:15 Ответить
Ну дык одни и те же маски люди носят сутками, ибо нищий не может позволить выбрасывать по 30 грн. в день на маску. Там такие коктейли из микробов получаются, что вполне пневмония - логичный результат.
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01.07.2020 13:06 Ответить
Сутками... Да вы, батенька, записной оптимист. Я наблюдал в метро мужика в заводской маске когда-то голубого цвета, которая была бледно-серой с отчетливо засаленными резинками. Я бы такое в руки не стал брать без перчаток, а оно на себя нацепило.
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01.07.2020 13:25 Ответить
вообще-то она стоит 9 грн.
Я ношу 1 маску 1 день в транспорте или магазине.
За неделю это 45 грн, за месяц 200
Вы считаете это сильно много? а на сигареты не хотите посчитать, сколько люди выкидывают???
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01.07.2020 17:42 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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01.07.2020 13:37 Ответить
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
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01.07.2020 14:40 Ответить
Какая же это НАХ "пневмония"?! Когда это у нас в разгар лета были массовые пневмонии???
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01.07.2020 14:24 Ответить
почему в запоре нема Вирусов хоть попой по землей катайся как при совке..НИ ШПРИЦОВ ни спидов))??
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01.07.2020 14:50 Ответить
 
 