В Киеве не утихает пневмония: только за прошедшие сутки госпитализировали 40 человек, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве госпитализировали 40 пациентов с диагнозом пневмония.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Отмечу, что в больницах столицы сегодня находятся 274 больных коронавирусом, в том числе 11 детей. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 66 жителей столицы. К сожалению, увеличивается количество больных в тяжелом состоянии. Их сегодня 48. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что не утихает и пневмония. С таким диагнозом в медучреждениях города лечатся 442 больных. Только за прошедшие сутки госпитализировали 40 пациентов.

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Напомним, 27 июня 2020 г. глава Минздрава Степанов сообщил, что в Украине в сутки фиксируется от 700 до 1000 новых случаев заболевания пневмонией, тогда как в мае количество заболевших было около 250-300 в сутки