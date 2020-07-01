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Граждан Турции и Нидерландов будут судить за незаконное приобретение с целью сбыта 47 кг кокаина

Граждан Турции и Нидерландов будут судить за незаконное приобретение с целью сбыта 47 кг кокаина

Прокуроры ОГП направили в суд обвинительный акт в отношении граждан Турции и Нидерландов по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой Офиса генпрокурора в среду сообщении, передает Цензор.НЕТ.

"В июле 2019 в ходе проведения ряда следственных (розыскных) действий, направленных на разоблачение противоправной деятельности указанных лиц было обнаружено и изъято наркотическое средство кокаин весом более 47 кг", - отметили в ОГП.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины.

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наркотики (2145) Нидерланды (1585) Турция (3379) Офис Генпрокурора (2473)


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Шо? Всех?
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01.07.2020 13:02 Ответить
"Граждан Турции и Нидерландов будут судить за незаконное приобретение с целью сбыта 47 кг кокаина".
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01.07.2020 13:03 Ответить
УП на гівно сходить заманюючі читачів. Певно і Цензор піде по тому ж шляху якщо буде писати про іноземних наркоманів ігноруючи те що зараз відбуваеться в Києві біля ДБР.
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01.07.2020 13:04 Ответить
Шо? Опять?
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01.07.2020 13:07 Ответить
А де законно придбати можна не сказали?
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01.07.2020 13:22 Ответить
 
 