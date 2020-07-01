Граждан Турции и Нидерландов будут судить за незаконное приобретение с целью сбыта 47 кг кокаина
Прокуроры ОГП направили в суд обвинительный акт в отношении граждан Турции и Нидерландов по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).
Об этом говорится в обнародованном пресс-службой Офиса генпрокурора в среду сообщении, передает Цензор.НЕТ.
"В июле 2019 в ходе проведения ряда следственных (розыскных) действий, направленных на разоблачение противоправной деятельности указанных лиц было обнаружено и изъято наркотическое средство кокаин весом более 47 кг", - отметили в ОГП.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины.
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