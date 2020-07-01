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Летом не будем возвращаться к кадровым вопросам правительства, пересмотр назначения Шкарлета возможен осенью, - "слуга народа" Кравчук

Летом не будем возвращаться к кадровым вопросам правительства, пересмотр назначения Шкарлета возможен осенью, -

Верховная Рада летом не будет летом рассматривать кадровые назначения в Кабинете Министров. Пересмотр назначения в.и.о. министра образования Сергея Шкарлета возможен уже осенью.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ. заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Это (назначение Сергея Шкарлета и.о. министра образования. - Ред.) также премьер назвал испытательным сроком. То есть уже сейчас летом мы не будем возвращаться к кадровым вопросам, уже будем это осенью после нескольких месяцев работы", - рассказала Кравчук.

На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что Рада не будет пересматривать назначение руководства министерства образования к осени, Кравчук заметила: "Сейчас я не вижу никаких сигналов, что будет представление (от Кабинета Министров. - Ред.). Он уже работает врио, пусть покажет ... тут, кстати, сейчас ВНО, затем вступительная кампания, затем с 1 сентября удаленная работа, будут конкретные примеры, как себя проявит, и тогда можно возвращаться к этому вопросу".

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Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.

Кабмин (14027) Кравчук Евгения (367) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+8
Уряд Зе треба міняти спочатку щотижня, а потім щодня. Тоді всі побачать, що Зе жорстко налаштований🐸😄
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01.07.2020 13:18
+7
Восени на виборах народ пошле на... вас усіх оптом.
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01.07.2020 13:18
+4
Будемо далі деградувати...зелене лайно починає смердіти і дуже неприємно..буде біда..
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01.07.2020 13:26
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Правила форума Совет форумчан
Уряд Зе треба міняти спочатку щотижня, а потім щодня. Тоді всі побачать, що Зе жорстко налаштований🐸😄
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01.07.2020 13:18 Ответить
осенью штурмовик ВСУ будет расстреливать длинную колонну ЗЕбилов, бегущих в Ростов.

на сей раз тука Кровавого Пастора не дрогнет !
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01.07.2020 13:28 Ответить
рука
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01.07.2020 13:29 Ответить
Якби у турчинова були яйця він би ввів воєнний стан, розстріляв би терористів в Криму та на Донбасі і досі був в.о. Президента. Але на жаль турчинов це істота без яєць, тому він і перебуває в політиці так довго, будучи безхребетним слизняком то у медведчука, то у тимошенки, то у порошенки!
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01.07.2020 13:38 Ответить
хочешь "пощупать" яйца Пастора ?

не советую, они у него тоже кровавые.....
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01.07.2020 13:41 Ответить
Часто щупаєш ((
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01.07.2020 14:38 Ответить
турчинов трус і трепло, тому путін і захопив Крим та Донбас!
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01.07.2020 15:49 Ответить
Восени не буде пального для цього штурмовика, а зебіли будуть бігти в різні країни.
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01.07.2020 13:29 Ответить
Вчора слухав лекцію Олександра Савченка, екс директора ****, він каже що восени буде досягнуто дна кризи в Україні і почнеться невелике зростання. Також Савченко прогнозує зміну уряду восени! Влада Зеленського може восени знову змінити уряд, щоб повісити на Шмигаля та його уряд всі провали в економіці та боротьбі з коронавірусом і призначити новий уряд для покращення рейтингу влади! Заява депутата правлячої партії "Слуга Народу" підтверджує прогноз Савченка, про те що влада Зеленського готує осінню зміну уряду Шмигаля на новий. Олександр Савченко звернув увагу на цікаву тенденцію, що кожен наступний уряд діючої влади гірший за попередній, так було за всіх Президентів! Тобто восени нас очікує чергове погіршення якості уряду.

https://www.facebook.com/officialsavchenko/?__tn__=kC-R&eid=ARD8JaSw2rUiHNtm7Gs3Brb3mM7OmPQzgDG4uOSGCQMmNjllspy6PIlumBLZOzCCMjwCltOhIuOMzcLy&hc_ref=ARTiIdDHg9VEtx9VfyQJPocOphr62S1cBHMklKvfGtSBqQ7cYDegr5a3P_jrvxKKr54&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARAJXG44WX1a-MJwUjyYLJUsWXa4OcZiBSPMUVJKe_V913t8DCYHX2UzDI5CP3H6-hZORCTE5acRkyXuK7TygEZ466eSWy6Mj7KnmtUn4h4rddAXKH5sQyqXgdsm_blgtmPiqIYXxUtVF491wrfQRc84GH4Fluqx4ul92i39FCaisilaAKRs_uVqpdCfB0dfpAI3Os3fs1_HhPq8X2loQAyUmFqfmYjNr99TXZ3BCETfpTjlm89hwH1FDmMEJaJYr5IOj4mL7mW5ZUJBs9mE5PGu5njfcS_T0MdHdZDOMcScLPIVuhhNgnTVyCGdfSDsXfftchn77NhdstJIy7BBQ0Vq1QDnly7Tv1jotHXOvtxtXrY Олександр Савченко був в ефірі.
https://www.facebook.com/officialsavchenko/videos/405268600389640/?__xts__%5B0%5D=68.ARAJXG44WX1a-MJwUjyYLJUsWXa4OcZiBSPMUVJKe_V913t8DCYHX2UzDI5CP3H6-hZORCTE5acRkyXuK7TygEZ466eSWy6Mj7KnmtUn4h4rddAXKH5sQyqXgdsm_blgtmPiqIYXxUtVF491wrfQRc84GH4Fluqx4ul92i39FCaisilaAKRs_uVqpdCfB0dfpAI3Os3fs1_HhPq8X2loQAyUmFqfmYjNr99TXZ3BCETfpTjlm89hwH1FDmMEJaJYr5IOj4mL7mW5ZUJBs9mE5PGu5njfcS_T0MdHdZDOMcScLPIVuhhNgnTVyCGdfSDsXfftchn77NhdstJIy7BBQ0Vq1QDnly7Tv1jotHXOvtxtXrY&__tn__=-R 21 год · https://www.facebook.com/officialsavchenko/#

ОСТАННІ СОЦОПИТУВАННЯ.
ХТО ПЕРЕМОЖЕ НА СТРОКОВИХ ТА ДОСТРОКОВИХ ВИБОРАХ?
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAJXG44WX1a-MJwUjyYLJUsWXa4OcZiBSPMUVJKe_V913t8DCYHX2UzDI5CP3H6-hZORCTE5acRkyXuK7TygEZ466eSWy6Mj7KnmtUn4h4rddAXKH5sQyqXgdsm_blgtmPiqIYXxUtVF491wrfQRc84GH4Fluqx4ul92i39FCaisilaAKRs_uVqpdCfB0dfpAI3Os3fs1_HhPq8X2loQAyUmFqfmYjNr99TXZ3BCETfpTjlm89hwH1FDmMEJaJYr5IOj4mL7mW5ZUJBs9mE5PGu5njfcS_T0MdHdZDOMcScLPIVuhhNgnTVyCGdfSDsXfftchn77NhdstJIy7BBQ0Vq1QDnly7Tv1jotHXOvtxtXrY&__tn__=%2ANK-R #урокиекономікитаполітики
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01.07.2020 13:35 Ответить
твій Олександр Савченк відомий ..овнюк !

іди звідси !
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01.07.2020 14:09 Ответить
Олександр Савченко найбільш відомий український економіст, банкір, фінансіст та науковець. Екс директор ****, екс заступник Голови НБУ, радник кількох міністрів, йшов на Голову НБУ в команді кандидата в Президенти Анатолія Гриценка.
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01.07.2020 15:51 Ответить
Восени на виборах народ пошле на... вас усіх оптом.
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01.07.2020 13:18 Ответить
Будемо далі деградувати...зелене лайно починає смердіти і дуже неприємно..буде біда..
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01.07.2020 13:26 Ответить
мерзота
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01.07.2020 13:37 Ответить
до осені зелені ще так обісс"руться, що вже не до цього лайна ригівського буде
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01.07.2020 13:38 Ответить
Женечка, не будь така категорична, бо через місяць прийдеться робити із рота гузицю!
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01.07.2020 13:47 Ответить
Але звільнити його треба негайно!
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01.07.2020 13:53 Ответить
Пусть сначала напаскудит а потом уволим будто мы не при чем
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01.07.2020 13:57 Ответить
 
 