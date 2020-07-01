Летом не будем возвращаться к кадровым вопросам правительства, пересмотр назначения Шкарлета возможен осенью, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада летом не будет летом рассматривать кадровые назначения в Кабинете Министров. Пересмотр назначения в.и.о. министра образования Сергея Шкарлета возможен уже осенью.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ. заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Это (назначение Сергея Шкарлета и.о. министра образования. - Ред.) также премьер назвал испытательным сроком. То есть уже сейчас летом мы не будем возвращаться к кадровым вопросам, уже будем это осенью после нескольких месяцев работы", - рассказала Кравчук.

На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что Рада не будет пересматривать назначение руководства министерства образования к осени, Кравчук заметила: "Сейчас я не вижу никаких сигналов, что будет представление (от Кабинета Министров. - Ред.). Он уже работает врио, пусть покажет ... тут, кстати, сейчас ВНО, затем вступительная кампания, затем с 1 сентября удаленная работа, будут конкретные примеры, как себя проявит, и тогда можно возвращаться к этому вопросу".

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Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.