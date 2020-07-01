Cтоимость курса лечения "Ремдесевиром" при COVID-19 составит $2,340 для развитых стран, - Шимкив
Фармацевтический гигант Gilead, который выпускает препарат "Ремдесевир", включенный в протокол терапии при COVID-19, установил цену на одну ампулу и курс лечения.
Об этом на своей странице в Facebook написал председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, комментируя открытое письмо главного исполнительного директора Gilead Sciences Даниэля О'Дея. По его словам, стоимость одной ампулы составит $390, а пятидневного курса (6 ампул) - $2,340 для пациента.
"Это цены для развитых стран. Частные страховые компании в США заплатят $520 за ампулу. Для развивающихся стран цена ниже, в частности, в Индии это будет от $66 до $79 за ампулу. Конечно, все будет зависеть от дополнительных расходов на регистрацию и отдельных условий стран", - отметил Шимкив.
Глава совета директоров Darnitsa Group также добавил, что общая стоимость разработки составила около $1 млрд. Всего Gilead планирует выпустить 2 миллиона доз к концу года.
В открытом письме главного исполнительного директора Gilead Sciences Даниэля О'Дея также говорится, что цена одной ампулы "Ремдесивира" значительно ниже рыночной.
"В нормальных условиях мы бы иначе оценивали стоимость. Первые результаты исследования у госпитализированных пациентов с COVID-19 показали, что "Ремдесивир" сокращал время до выздоровления в среднем на четыре дня. Если взять пример Соединенных Штатов, то более ранние выписки из больницы позволят сэкономить примерно $12 000 на пациента. Это будет существенной экономией для системы здравоохранения страны", - отметил О'Дей.
"Ремдесивир" на сегодняшний день является единственным препаратом, который получил разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США для лечения COVID-19. Этот препарат уже одобрен для лечения коронавирусной болезни рядом стран, в частности, Японией, ЕС, США. Ремдесивир также включен Минздравом Украины в обновленный протокол по лечению COVID-19. Препарат был разработан в 2015 году биофармацевтической компанией Gilead и применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения SARS и MERS, которые входят в группу коронавирусных инфекций.
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як росіяни це собі уявляють?
Если препарат действует на вирус то одному на 4 дня насморк меньше будет, а другому вместо 4 дней снизит риск отправиться на вентиляцию легких и на тот свет.
Таміфлю непоганий противірусний препарат,хоч для України дорогуватий.
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"Ремдесивір" скорочував час до одужання в середньому на чотири дні. Якщо взяти приклад Сполучених Штатів, то більш ранні виписки з лікарні дозволять заощадити приблизно $12 000 на пацієнта. \\\
https://censor.net/user/82985
Моєму знайомому три тижні лікування від коронавірусу у львівській лікарні обійшлось з його слів у 33 000 гривень
тобто втрати від кожного 'курсу' в нашій лікарні - 2129 доларів ..
Не думаю..
Що хтось,крім депутатів і хабарників великого калібру на таке "підпишеться"
це проблеми окремої фармкомпанії..
Питання лише у тому,що Цей препарат взагалі-то НЕ ЛІКУЄ Ковід.....
Щось типу баду...