РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9806 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 605 19

Cтоимость курса лечения "Ремдесевиром" при COVID-19 составит $2,340 для развитых стран, - Шимкив

Cтоимость курса лечения

Фармацевтический гигант Gilead, который выпускает препарат "Ремдесевир", включенный в протокол терапии при COVID-19, установил цену на одну ампулу и курс лечения.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, комментируя открытое письмо главного исполнительного директора Gilead Sciences Даниэля О'Дея. По его словам, стоимость одной ампулы составит $390, а пятидневного курса (6 ампул) - $2,340 для пациента.

"Это цены для развитых стран. Частные страховые компании в США заплатят $520 за ампулу. Для развивающихся стран цена ниже, в частности, в Индии это будет от $66 до $79 за ампулу. Конечно, все будет зависеть от дополнительных расходов на регистрацию и отдельных условий стран", - отметил Шимкив.

Глава совета директоров Darnitsa Group также добавил, что общая стоимость разработки составила около $1 млрд. Всего Gilead планирует выпустить 2 миллиона доз к концу года.

В открытом письме главного исполнительного директора Gilead Sciences Даниэля О'Дея также говорится, что цена одной ампулы "Ремдесивира" значительно ниже рыночной.

"В нормальных условиях мы бы иначе оценивали стоимость. Первые результаты исследования у госпитализированных пациентов с COVID-19 показали, что "Ремдесивир" сокращал время до выздоровления в среднем на четыре дня. Если взять пример Соединенных Штатов, то более ранние выписки из больницы позволят сэкономить примерно $12 000 на пациента. Это будет существенной экономией для системы здравоохранения страны", - отметил О'Дей.

"Ремдесивир" на сегодняшний день является единственным препаратом, который получил разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США для лечения COVID-19. Этот препарат уже одобрен для лечения коронавирусной болезни рядом стран, в частности, Японией, ЕС, США. Ремдесивир также включен Минздравом Украины в обновленный протокол по лечению COVID-19. Препарат был разработан в 2015 году биофармацевтической компанией Gilead и применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения SARS и MERS, которые входят в группу коронавирусных инфекций.

Автор: 

карантин (16729) Шимкив Дмитрий (155) Дарница (36) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Вот собственно и ответ отчего весь сыр-бор.
показать весь комментарий
01.07.2020 13:53
+5
Cтоимость курса лечения "Ремдесевиром" при COVID-19 составит $2,340 для развитых стран, - Шимкив - Цензор.НЕТ 8959
показать весь комментарий
01.07.2020 14:00
+5
скісняюсь запитити, а що таке сир-бор?
як росіяни це собі уявляють?
показать весь комментарий
01.07.2020 14:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот собственно и ответ отчего весь сыр-бор.
показать весь комментарий
01.07.2020 13:53 Ответить
Никаких болезней не существует. Это все выдумки рептилоидов, что бы косить бабло с людей
показать весь комментарий
01.07.2020 13:59 Ответить
скісняюсь запитити, а що таке сир-бор?
як росіяни це собі уявляють?
показать весь комментарий
01.07.2020 14:01 Ответить
Мені звідкіля знати як це кацапи уявляють?
показать весь комментарий
01.07.2020 14:59 Ответить
В них питай.
показать весь комментарий
01.07.2020 15:00 Ответить
Бідні не лікувались, бо бідні. Вмирали без допомоги лікарів. Виживали сильніші. Формувався колективний спадковий імунітет. Багаті, "потдутиє", "подтянутиє" і "натянутиє" нарвались, карочє, за шо баролісь, на то напаролісь. Штутучна вентиляція "до сраки", майбутні проблеми з легенями і ймовірна безплідність чоловіків(дані з Китаю). Судом і Гоморра для любителів розкошів
показать весь комментарий
01.07.2020 14:11 Ответить
Сколько стоил этот препарат год назад?
показать весь комментарий
01.07.2020 13:58 Ответить
сокращает время до выздоровления на 4 дня...4 дня, конечно, стоят больших денег в странах, где лежать в больнице очень дорого. Не потому ли у нас реформой супрун убивают нашу официально все-таки бесплатную медицину? нянечкам, врачам, как говорил Жванецкий, конечно платят, но ведь это не идет ни в какое сравнение со стоимостью пребывания в больнице так называемых развитых стран...
показать весь комментарий
01.07.2020 14:00 Ответить
Cтоимость курса лечения "Ремдесевиром" при COVID-19 составит $2,340 для развитых стран, - Шимкив - Цензор.НЕТ 8959
показать весь комментарий
01.07.2020 14:00 Ответить
Круто, за 50 тыс гр теперь можно на 4 дня раньше выйти с больницы! А если не дожил до этого дня?
показать весь комментарий
01.07.2020 14:00 Ответить
Тебя хотят чипировать. Даже бесплатно если что случиться не ведись на препараты!!
показать весь комментарий
01.07.2020 14:14 Ответить
Моєму знайомому три тижні лікування від коронавірусу у львівській лікарні обійшлось з його слів у 33 000 гривень і продовжує лікуватись.
показать весь комментарий
01.07.2020 14:01 Ответить
Зеленская находится на лечении уже 25 дней...
показать весь комментарий
01.07.2020 14:07 Ответить
Не ну вскукареки тех же, что пишут "вирус придумали рептилоиды чтобы чипировать людей" насчет 4 дней выглядит очень смешно. Они своим паранойным дефективным мозгом не могут в логику.

Если препарат действует на вирус то одному на 4 дня насморк меньше будет, а другому вместо 4 дней снизит риск отправиться на вентиляцию легких и на тот свет.
показать весь комментарий
01.07.2020 14:13 Ответить
Ремдесивир ранее разрабатывали для Эболы, и он провалился. Теперь компания пытается спасти тонущий бренд, натянув его на COVID-19. Но нормальных исследований как не было, так и нет. Очередной Тамифлю
показать весь комментарий
01.07.2020 14:19 Ответить
ні..
Таміфлю непоганий противірусний препарат,хоч для України дорогуватий.
-------------------------------------------------------------
"Ремдесивір" скорочував час до одужання в середньому на чотири дні. Якщо взяти приклад Сполучених Штатів, то більш ранні виписки з лікарні дозволять заощадити приблизно $12 000 на пацієнта. \\\

https://censor.net/user/82985

Моєму знайомому три тижні лікування від коронавірусу у львівській лікарні обійшлось з його слів у 33 000 гривень


тобто втрати від кожного 'курсу' в нашій лікарні - 2129 доларів ..


Не думаю..
Що хтось,крім депутатів і хабарників великого калібру на таке "підпишеться"
показать весь комментарий
01.07.2020 17:03 Ответить
Глава ради директорів Darnitsa Group також додав, що загальна вартість розробки становить близько $1 млрд. Загалом Gilead планує випустити 2 мільйони доз до кінця року.

це проблеми окремої фармкомпанії..

Питання лише у тому,що Цей препарат взагалі-то НЕ ЛІКУЄ Ковід.....
Щось типу баду...
показать весь комментарий
01.07.2020 17:06 Ответить
Грип в лікарні лікують тиждень, а якщо не лікуватись то будете хворіти аж 7 днів, вибирайте.
показать весь комментарий
01.07.2020 17:18 Ответить
Мій знайомий каже, що визнає медицину, коли треба забинтувати, загіпсувати, промити, відрізати чи надточити. Все решту це "развод на бабкі" Всі колись помруть і це можна зробити безкоштовно, без допомоги лікарів. Хоч багато хто вважає, що померти з допомогою високооплачуваних лікарів це дуже престижно.
показать весь комментарий
01.07.2020 20:14 Ответить
 
 