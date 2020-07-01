Государство впервые за значительный период погасило все долги перед шахтерами госшахт, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина погасила все долги перед шахтерами государственных шахт. По его словам, впервые за значительный период у государства нет долгов перед ними.

Об этом глава Кабмина сообщил в ходе заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вопрос зарплат украинским шахтерам. Еще в прошлую пятницу Минэнергетики выплатило дополнительные почти 340 млн гривен шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт. Почти 40 тысяч работников получили надлежащую зарплату", - сказал премьер.

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Напомним, в конце марта стало известно, что Кабмин погасил долги перед шахтерами за 2019 и февраль 2020 года: шахтерам поступили средства в сумме 327 млн ​​гривен.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами; речь шла о погашении задолженности в течение марта и апреля.