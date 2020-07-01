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Государство впервые за значительный период погасило все долги перед шахтерами госшахт, - Шмыгаль

Государство впервые за значительный период погасило все долги перед шахтерами госшахт, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина погасила все долги перед шахтерами государственных шахт. По его словам, впервые за значительный период у государства нет долгов перед ними.

Об этом глава Кабмина сообщил в ходе заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вопрос зарплат украинским шахтерам. Еще в прошлую пятницу Минэнергетики выплатило дополнительные почти 340 млн гривен шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт. Почти 40 тысяч работников получили надлежащую зарплату", - сказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После встречи в Офисе президента шахтеры отказались остановить забастовку до протокольного решения, - Волынец

Напомним, в конце марта стало известно, что Кабмин погасил долги перед шахтерами за 2019 и февраль 2020 года: шахтерам поступили средства в сумме 327 млн ​​гривен.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами; речь шла о погашении задолженности в течение марта и апреля.

шахтеры (655) заработная плата (2400) Шмыгаль Денис (2694)


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Топ комментарии
+3
Шмыгаль сказал.
Интересно, а шахтёры за то в курсе, что им зарплату погасили?
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01.07.2020 14:07
+2
Впервые за последний год?
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01.07.2020 14:08
+1
Проблема в том, что шахтеры хотят посадить на вилу Геруса. А герус будет против. И его не отдадут. Деньги во всем этом вторичны. Шатуна заказывали? Он пришел.
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01.07.2020 14:08
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Шмыгаль сказал.
Интересно, а шахтёры за то в курсе, что им зарплату погасили?
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01.07.2020 14:07 Ответить
https://twitter.com/fucking_silence

https://twitter.com/fucking_silence Гриша з Донбасу https://twitter.com/fucking_silence @fucking_silence https://twitter.com/fucking_silence/status/1278202667890860032 5 ч

Позиція Зеленського - не допускати заборгованості із зарплат шахтарям у майбутньому, - офіс перзидента. поэтому местные олухи с "Краснолиманской", голосовавшие за Зе, сидят без денег с ноября))
жриТЕ
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01.07.2020 14:21 Ответить
Щахтёр в ЗЕлёном лесу ищет ёлку.
Навстречу медведь, - ты чего тут шастаеш, чумазый?
- Ёлку ищу.
- Нет ёлок, все вырубили.
- Ну тогда хотя бы дай сосну.
- Ну сосни.
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01.07.2020 14:51 Ответить
Проблема в том, что они до сих пор государственные
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01.07.2020 14:07 Ответить
Проблема в том, что шахтеры хотят посадить на вилу Геруса. А герус будет против. И его не отдадут. Деньги во всем этом вторичны. Шатуна заказывали? Он пришел.
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01.07.2020 14:08 Ответить
Впервые за последний год?
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01.07.2020 14:08 Ответить
При зеленій владі це звучить як подвиг.
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01.07.2020 14:12 Ответить
01.07.2020.
Представители МВД начали силовые действия против забастовщиков государственных и частных шахта под Офисом президента Украины.
"Сотрудники полиции забрали имущество шахтеров - палатки. Препятствуют установлению палаток под АП", - написал Волынец.
На видео и фото, что выложил Волынец, происходит оттеснения митингующих полицией и автомобилями МВД.
Напомним, с 30 июня 2020 г шахтеры из разных регионов начали бессрочные акции в Киеве. Они требуют погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности, Андрея Геруса, и возврат долгов государственной "Центрэнерго", которое является подконтрольным олигарху Коломойскому.

Государство впервые за значительный период погасило все долги перед шахтерами госшахт, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1116

..
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01.07.2020 14:13 Ответить
Ніхрена в ахметки не получиться
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01.07.2020 14:17 Ответить
от чего-то за ахметку я спокоен )))) он себе тихо бздит и в политику не лезет...но его щупальца раскиданы давно и удачно... и где надо выжмут последнее из пересічних... и рабов
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01.07.2020 14:24 Ответить
это все ренегаты и пьятая калона! судить всех по закону линця!!!
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01.07.2020 14:16 Ответить
Це ким потрібно бути і як газдувати, щоби мати заборгованість на державній шахті? Зробіть їм європейську зарплату, нехай шахтарі в ОРДО завісяться від заздрощів. Матимемо користі більше ніж від декількох нових дивізій
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01.07.2020 14:28 Ответить
Готовьтесь пенсионеры, скоро ваш выход, это вашей пенсией перекрыли долги перед шахтерами😀
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01.07.2020 14:29 Ответить
 
 