Государство впервые за значительный период погасило все долги перед шахтерами госшахт, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина погасила все долги перед шахтерами государственных шахт. По его словам, впервые за значительный период у государства нет долгов перед ними.
Об этом глава Кабмина сообщил в ходе заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Вопрос зарплат украинским шахтерам. Еще в прошлую пятницу Минэнергетики выплатило дополнительные почти 340 млн гривен шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт. Почти 40 тысяч работников получили надлежащую зарплату", - сказал премьер.
Напомним, в конце марта стало известно, что Кабмин погасил долги перед шахтерами за 2019 и февраль 2020 года: шахтерам поступили средства в сумме 327 млн гривен.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами; речь шла о погашении задолженности в течение марта и апреля.
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Интересно, а шахтёры за то в курсе, что им зарплату погасили?
https://twitter.com/fucking_silence Гриша з Донбасу https://twitter.com/fucking_silence @fucking_silence https://twitter.com/fucking_silence/status/1278202667890860032 5 ч
Позиція Зеленського - не допускати заборгованості із зарплат шахтарям у майбутньому, - офіс перзидента. поэтому местные олухи с "Краснолиманской", голосовавшие за Зе, сидят без денег с ноября))
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Навстречу медведь, - ты чего тут шастаеш, чумазый?
- Ёлку ищу.
- Нет ёлок, все вырубили.
- Ну тогда хотя бы дай сосну.
- Ну сосни.
Представители МВД начали силовые действия против забастовщиков государственных и частных шахта под Офисом президента Украины.
"Сотрудники полиции забрали имущество шахтеров - палатки. Препятствуют установлению палаток под АП", - написал Волынец.
На видео и фото, что выложил Волынец, происходит оттеснения митингующих полицией и автомобилями МВД.
Напомним, с 30 июня 2020 г шахтеры из разных регионов начали бессрочные акции в Киеве. Они требуют погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности, Андрея Геруса, и возврат долгов государственной "Центрэнерго", которое является подконтрольным олигарху Коломойскому.
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