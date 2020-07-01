Печерский суд перенес на 8 июля избрание меры пресечения Порошенко. ПОЛНОЕ ВИДЕО
В Печерском суде Киева проходит очередное заседание по делу пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания суда.
Ранее, 18 июня, заседание Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко было перенесено на 14:00 1 июля.
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Сумно. Чекаю на "Збір"
Я, правда, сильно сомневаюсь в результатах Даже судья Волк уже не тот Ссытся...
https://twitter.com/sergiy_taran
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1278354046869540864 2 ч
Кривавий пастор Турчинов оголосив про формування бази даних зрадників, які неминуче будуть покарані за продажність і зраду України. Цікаво, скільки суддів напишуть заяву про загрозу життю, як Зеленський писав на Федину? А сам Зеленський вже написав заяву на Турчинова?
Что делать пацанчику?!
предать - то в конце концов он обязательно предаст, потому что, всякая мысль-стремится
к завершению заложенных в ней возможностей. тчк
- Не жалей ты говорю, рыгов недобитых, Петя, кацапы вот кричат "хунта"..."хунта" - значит хунта, стань Пиночетом, собери их всех на НСК "Олимпийском", заставь расстаться с ворованным и в кутузку...а не то, они- оклимаются и через несколько годков - сожрут тебя Петя, так нет...это не по- европейски, не по -закону, нецивилизованно, вот у "слуг" теперь ..."по-закону"
НЕ С ПУТИНЫМ, НЕ С АГРЕССОРОМ А С ЭКС ПРЕЗИДЕНТОМ.
ПОРОХ СТРАШНЕЕ ВОЙНЫ И ВВ.
зебилья сядет немеряно - кому фартанёт..
переслідування патріотів та захисників України та одночасно повний карт-бланш для ригоАналів,заЖоп та інших запроданців,рашистських консерв та всієї п'ятої колони, повінь,море засране, біда кругом, інвесторів нема, ніхто з реальних спеціалістів з квартальною шоблою хАхлів-малороссів, трускавецьких проФФесіоналів, авантюристів та просто зрадників і рашистських консерв працювати не хоче...
попереду різке падіння доходів, девальвація, повна дупа...
кругом звільнення,скорочення,грошей нема...
прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...
ЗеБіли, це вже кінець епохи зубожіння і велике покращення, чи тільки їх початок?
Згадаємо, як ще було рік назад...
Відсутність впроваджень за такими звинуваченнями - прямий доказ мого твердження.
Всі ваші твердження про злочинність Порошенко примітивна лжа в стилі Гебельса.
Останнє не дивно бо вчителі цього німецького політика з кремля.
Йди маніпулюй в кацапщину - там грунт для цього більш придатний - раби.