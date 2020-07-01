На борьбу с коронавирусом в Украине уже потрачено более 3,2 млрд грн бюджетных средств. ИНФОГРАФИКА

Министерство финансов постоянно мониторит бюджетные расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID 19.

Как информимрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

По данным Госказначейства, по состоянию на 25 июня 2020 года, за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 3,25 млрд грн: 911 млн грн из госбюджета и 2 336 млн грн из местных бюджетов.

За июнь потрачено 624 млн грн на предотвращение и противодействие коронавирусу.

На инфографике приведена структура кассовых расходов на закупку товаров и услуг для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

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Также в Кабмине напомнили о возможности всем желающим участвовать в мониторинге бюджетных расходов на веб-портале использования публичных средств и на веб-портале бюджета для граждан.