На борьбу с коронавирусом в Украине уже потрачено более 3,2 млрд грн бюджетных средств. ИНФОГРАФИКА
Министерство финансов постоянно мониторит бюджетные расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID 19.
Как информимрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
По данным Госказначейства, по состоянию на 25 июня 2020 года, за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 3,25 млрд грн: 911 млн грн из госбюджета и 2 336 млн грн из местных бюджетов.
За июнь потрачено 624 млн грн на предотвращение и противодействие коронавирусу.
На инфографике приведена структура кассовых расходов на закупку товаров и услуг для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
Также в Кабмине напомнили о возможности всем желающим участвовать в мониторинге бюджетных расходов на веб-портале использования публичных средств и на веб-портале бюджета для граждан.
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от если бы смету этих расходов )))))) да список подаренного от слова даром меценатами))))
У критому ринку багато павільонів закрито, багато надписів "Аренда. Продаж".
Дві продавчині 50+ на м'ясі:
- ...с Госрезерва все маски продали...
- Да что там маски! Главное, зерно все распродали!
Не знаю, за кого будуть голосувати, але те, що інформація пішла в маси - це добре.
Додам: пані були дуже злі.
До речі - в ряду, де зазвичай стоять кореянки з корейськими салатами, стоїть одна!!!
Такого ніколи не було.
Це капець, пані та панове (((
"Корона" еще толком и не "начиналась,а денег "вже нема". А к осени что запоете, зеленопузые?😕