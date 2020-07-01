Президентский рейтинг во Львове: 45,1% - за Порошенко, 11,1% - Зеленского, 8,1% - Гриценко, - опрос "Социса"

За пятого президента Петра Порошенко готовы отдать голоса 45,1% жителей Львова, которые примут участие в выборах и определился, за кого будут голосовать, за нынешнего президента Владимира Зеленского - 11,1%.

Об этом свидетельствуют данные исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", проведенного по заказу Эспрессо ТВ, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы выборы Президента проходили в ближайшее время, то за Петра Порошенко среди тех, кто определился и готовы голосовать, отдали голоса 45,1% львовян. За Владимира Зеленского - 11,1%, Анатолия Гриценко - 8,1%, Игоря Смешко - 6,5%, Андрея Садового - 6%, Юлию Тимошенко - 4,6%, Святослава Вакарчука - 4,4%, Олега Ляшко - 2,6%, Олега Тягнибока - 1,8% и Юрия Бойко - 1,6%. Стоит отметить, что на момент проведения исследования 20,6% опрошенных не могли определиться со своим выбором, а 5,3% заявили, что не примут участие в голосовании", - говорится в исследовании.

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Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" по заказу Эспрессо ТВ провел репрезентативное исследование в г.Львов с 17 по 23 июня 2020. Всего были опрошены 2000 респондентов. Исследование было проведено во всех административно-территориальных районах города и населенных пунктах, входящих во Львовского городской совет. Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение города на районы. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,4% (с вероятностью 0,95) Метод исследования: телефонный опрос Сати (computer assisted telephone interviews) с использованием планшетов.