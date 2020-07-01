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Президентский рейтинг во Львове: 45,1% - за Порошенко, 11,1% - Зеленского, 8,1% - Гриценко, - опрос "Социса"

Президентский рейтинг во Львове: 45,1% - за Порошенко, 11,1% - Зеленского, 8,1% - Гриценко, - опрос

За пятого президента Петра Порошенко готовы отдать голоса 45,1% жителей Львова, которые примут участие в выборах и определился, за кого будут голосовать, за нынешнего президента Владимира Зеленского - 11,1%.

Об этом свидетельствуют данные исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", проведенного по заказу Эспрессо ТВ, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы выборы Президента проходили в ближайшее время, то за Петра Порошенко среди тех, кто определился и готовы голосовать, отдали голоса 45,1% львовян. За Владимира Зеленского - 11,1%, Анатолия Гриценко - 8,1%, Игоря Смешко - 6,5%, Андрея Садового - 6%, Юлию Тимошенко - 4,6%, Святослава Вакарчука - 4,4%, Олега Ляшко - 2,6%, Олега Тягнибока - 1,8% и Юрия Бойко - 1,6%. Стоит отметить, что на момент проведения исследования 20,6% опрошенных не могли определиться со своим выбором, а 5,3% заявили, что не примут участие в голосовании", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 34,6% - за Зеленского, 20% - Бойко, 16,1% - Порошенко, - опрос Центра Разумкова

Президентский рейтинг во Львове: 45,1% - за Порошенко, 11,1% - Зеленского, 8,1% - Гриценко, - опрос Социса 01
Президентский рейтинг во Львове: 45,1% - за Порошенко, 11,1% - Зеленского, 8,1% - Гриценко, - опрос Социса 02

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" по заказу Эспрессо ТВ провел репрезентативное исследование в г.Львов с 17 по 23 июня 2020. Всего были опрошены 2000 респондентов. Исследование было проведено во всех административно-территориальных районах города и населенных пунктах, входящих во Львовского городской совет. Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение города на районы. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,4% (с вероятностью 0,95) Метод исследования: телефонный опрос Сати (computer assisted telephone interviews) с использованием планшетов.

Автор: 

Гриценко Анатолий (1408) Зеленский Владимир (20434) Львов (4585) опрос (2832) Порошенко Петр (19605) рейтинг (1639) социология (530) СОЦИС (71)


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Топ комментарии
+53
Жаль, что у нас Львов только один, а всё остальное - Кривой Рог.
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01.07.2020 14:16
+35
Львовяне меньше всего пострадали от кацапской имперской оккупации, поэтому на сегодняшний день во Львове проживает самый адекватный народ.
К сожалению, чем восточнее, тем кацапы больше поработали над местным населением.
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01.07.2020 14:20
+32
Президентский рейтинг во Львове: 45,1% - за Порошенко, 11,1% - Зеленского, 8,1% - Гриценко, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 3368
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01.07.2020 14:22
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Правила форума Совет форумчан
Жаль, что у нас Львов только один, а всё остальное - Кривой Рог.
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01.07.2020 14:16 Ответить
Кріварожици!
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01.07.2020 14:17 Ответить
Не жаль, а к счастью!
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01.07.2020 14:25 Ответить
к счастью? к какому? жить в лыныры/дыныры? )
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01.07.2020 23:49 Ответить
Сині сумують за СРСР. Червоні - ні. (c)

Президентский рейтинг во Львове: 45,1% - за Порошенко, 11,1% - Зеленского, 8,1% - Гриценко, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 8140
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01.07.2020 14:37 Ответить
класс, горжусь патрийотами - барыга, клоун и политический заробитчанин в приоритете
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01.07.2020 14:17 Ответить
Дрочи на Юльку молча! ))
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01.07.2020 14:23 Ответить
рыго-соевых ботов видать за версту - за последние 10 лет свое природное хамство так и не научились прятать
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01.07.2020 14:27 Ответить
Газ па піццот?
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01.07.2020 14:28 Ответить
Избиратели Юльки прото эталонные интиллегенты с высшим образованием! Жаль только про ширку с рыгами они не помнят...
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01.07.2020 14:32 Ответить
"эталонные интИллЕгенты с высшим образованием" ( ) потому такими и являются, что не оперируют слухами и сплетнями.
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01.07.2020 14:42 Ответить
Президентский рейтинг во Львове: 45,1% - за Порошенко, 11,1% - Зеленского, 8,1% - Гриценко, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 5563
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01.07.2020 14:57 Ответить
видать за версту - они на посту !
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01.07.2020 14:33 Ответить
тюлькорастам не подобається, але капітельмаші ніхто не вірить, крім упоротих сектантів
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01.07.2020 16:29 Ответить
правда , она всегда у хамовитых глазах, смотрится как хамство
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01.07.2020 18:09 Ответить
"Социс" по заказу Эспрессо ТВ

Погано працюють, згідно методички вони сотню десь згубили!)))
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01.07.2020 14:17 Ответить
Г+Г по замовленню Зєлоха інакші дані малює?
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01.07.2020 14:18 Ответить
Пророчество по поводу козла и признания что голосовал за зеленскага...сбывается...😃
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01.07.2020 14:17 Ответить
Киев тоже планомерно к этому движется.
Но, конечно, пока отстает от Львова...
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01.07.2020 14:18 Ответить
Львовяне меньше всего пострадали от кацапской имперской оккупации, поэтому на сегодняшний день во Львове проживает самый адекватный народ.
К сожалению, чем восточнее, тем кацапы больше поработали над местным населением.
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01.07.2020 14:20 Ответить
Все гораздо проще: у них от постоянно горящей свалки адекватно мозги задурманены.
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01.07.2020 14:27 Ответить
НЕ вірно! Галичани Дуже навіть постраждали від окупації совка в 1939-1955...і по 1989.....тому-то і включають мозок на виборах...а взагалі,
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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01.07.2020 16:24 Ответить
Согласен на все 100%.Знаю по своему опыту,что так и есть
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01.07.2020 17:18 Ответить
Надо чтоб по всей Украине такой рейтинг!
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01.07.2020 14:21 Ответить
Дураков в Украине не много....
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01.07.2020 14:24 Ответить
Президентский рейтинг во Львове: 45,1% - за Порошенко, 11,1% - Зеленского, 8,1% - Гриценко, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 5988
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01.07.2020 14:25 Ответить
Ті на кого завжди треба рівнятися, щоб позбавитися рабства та совка.
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01.07.2020 14:21 Ответить
Львов -это не вся Украина. Демократия- это власть большинства
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01.07.2020 14:22 Ответить
и это через год - к выборам будет меньше чем у юща был
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01.07.2020 14:25 Ответить
https://censor.net/user/4133 Демократия- это власть большинства

Президентский рейтинг во Львове: 45,1% - за Порошенко, 11,1% - Зеленского, 8,1% - Гриценко, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 7733
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01.07.2020 14:25 Ответить
Самокритично.
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01.07.2020 16:35 Ответить
НЕВЖЕ ЗА СИВОЧОЛОГО ГОЛОСУВАТИ НЕ БУДУТЬ????
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13.08.2020 14:08 Ответить
Большинство,безотвенное, легкоуправляемое стадо.
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01.07.2020 14:26 Ответить
вот, что ты безенчук знаешь за демократию? или просто слово нравится?!
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01.07.2020 14:28 Ответить
Демократия это в первую очередь соблюдение прав человека. А власть большинства это охлократия.
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01.07.2020 14:28 Ответить
Охлокра́тія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. οχλοκρατία, (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Ochlocratia); від όχλος - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BF натовп і κρατία - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 влада ) - вироджена форма https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F демократії , заснована на мінливих примхах натовпу. Охлократія характерна для перехідних і кризових періодів.
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01.07.2020 14:36 Ответить
Это то что ты написал. Мнение народа важно. Важны права. Они не зависят от "примх".
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01.07.2020 14:37 Ответить
какие права? Вы о чем, собственно? Право выбора-это не то? Я, кстати, совсем не адепт Зе. Но львовская идеология не моя
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01.07.2020 14:44 Ответить
Право выбора, а не власть выбора.
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01.07.2020 14:46 Ответить
т.е все проголосовали, пришли люди с оружием и поставили на царство своего кумира?
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01.07.2020 14:56 Ответить
Кацапська ідеологія - твоя.
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01.07.2020 15:09 Ответить
В Евросоюзе типа не голосуют, не избирают большинством?
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01.07.2020 15:17 Ответить
"кто был ничем, тот станет всем" большинство Бланка сифилисного ""дерьмом как был ,дерьмом остался"- практика жизни
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01.07.2020 18:14 Ответить
Президентский рейтинг во Львове: 45,1% - за Порошенко, 11,1% - Зеленского, 8,1% - Гриценко, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 3368
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01.07.2020 14:22 Ответить
а минув же тільки рік... і всі здобуткі курці в жо...
але ж прикольно і абинепорошенко і новыелица і карлсонвернулся )))))))
(дурдом)
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01.07.2020 14:29 Ответить
Выпьешь еще грамм триста стекломоя, закусишь рошенкой - и не такое померещится!
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01.07.2020 14:30 Ответить
Скорее всего такой рейтинг уже по всей Украине. Народ прозревает от Зе шмаркли.
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01.07.2020 14:23 Ответить
и от его слуг - ой коломойского - ошибочка вышла
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01.07.2020 14:26 Ответить
Почему-то избиратели клована в Кривой-Рог отдыхать не едут, едут во Львов!
Украина тянет Львов в парашу, но кто-нибудь слышал или видел как Львов хочет в Польшу и ему надоело кормить идиотов (и это правда) с Киева и Днепра?
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01.07.2020 14:26 Ответить
Львов что-то знает
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01.07.2020 14:26 Ответить
Как и в 1991 году, когда только там большинство проголосовало за Черновола.
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01.07.2020 15:17 Ответить
Технологія розколу країни працює, на жаль, і соціологи в ній беруть участь.
Все по кацапським лекалам: вони хочуть показати, що західна частина країни повністю відмінна від іншої України, і Україну потрібно роз'єднати.
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01.07.2020 14:26 Ответить
До чого тут соціологи? Ми дійсно відмінні від вас. Між закарпатцем і словаком спільного у 10 разів більше, ніж між нами і мешканцем Кривого Рогу. Це факт, я не розумію чому це потрібно заперечувати? Просто висновок у вас якийсь дебільний... чому роз'єднувати? Може просто настав час для решти країни перейти від лайна під назвою УРСР до незалежної України? Може вже час у Харкові, Одесі, Кривому Розі ставати українцями і тоді ця відмінність буде невільована?
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01.07.2020 14:39 Ответить
Это Россия раскалывает. Навязывает мову, виру и Европу. Настоящий украинец говорит на русском, идет в РПЦ и дружит с россиянами, он их младший братик.
Вот донбасяне и Крым - настоящие украинцы, а остальные раскольники.
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01.07.2020 14:43 Ответить
Кацапи? Ну а чому вони не праві? Якщо ти розмовляєш російською, святкуєш Пабєдобєсіє, ходиш до Московської сєкти, дивишся кацапські фільми, сидиш у їх соц.мережах, то какая между вами разница? От чим ти тоді відрізняєшся від мешканця Тамбову?
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01.07.2020 14:46 Ответить
Поэтому львовяне, которые хотят в Европу и говорить на украинском раскольники. Они мешают поглощению Украины Россией.
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01.07.2020 14:47 Ответить
Це ще називають етнічна ідентичність, складовою якої ще є менталітет...
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01.07.2020 14:48 Ответить
Все правильно. Але, схоже, всі забули про плани кацапів поділити Україну на кілька частин. Скоро зебіли для основної частини України виберуть мертвечука, захід України не погодиться, і вуаля... Все, що зараз відбувається, можна розглядати під цим кутом. Грошей кацапи у це вливають неміряно. Вибір Львова правильний, але чому виокроемлювати Львів? Чи буде таке ж по Львівській області, по Тернополю, Тернопільській області, Маріуполю, Донецькій області? Занадто вже багато зараз соціології, часто з напрочуд дебільними запитаннями, за якими стирчать вуха козломордих...
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01.07.2020 14:56 Ответить
Настоящий украинец целует москаля в зад. А кто против - раскольник.
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01.07.2020 14:45 Ответить
Антирейтинг Порося продолжает быть самым высоким в Украине из всех кандидатов.
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01.07.2020 14:32 Ответить
за порошенка, который имел бизнесы с медведчуком и ахметовым 41, а за Тягнибока 1.8?

Львов точно не пригород Кривого Рога?

Надо было включать в опрос януковича - может там уже все 146%?
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01.07.2020 14:43 Ответить
не мрій кацап.
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01.07.2020 14:43 Ответить
мене це також здивувало...подібно, разумковщина працює добре... а взагалі, руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.07.2020 16:31 Ответить
Так, але до наступу кацапів залишилось недовго і доведеться вибирати: підтримати діючого Зебіла і нікчему у масштабній війні із РФ, чи знищувати "Слуг" як посібників окупанта і державних зрадників... Завдяки 73%, це буде не простий вибір...
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01.07.2020 14:43 Ответить
Зараз актуально оплачувати опитування гарячим чоколадом. Через секунду боти сайту мій коментар приберуть.
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01.07.2020 15:12 Ответить
Зеленський і гриценко?
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01.07.2020 15:14 Ответить
Была лучшего мнения о львовянах. Оказывается одел вишиванку, ляпнул что-на на украинском языке и будь ты хоть трижды агент ФСБ, предатель Украины, но Львов твой. Какие доверчивые люди, рады очаровываться.
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01.07.2020 15:25 Ответить
Навпаки. Самі адекватні українці.
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01.07.2020 15:40 Ответить
Зато остальные были очарованы ролью в телесериале настолько, что выбрали в президенты акторишку, который играл эту роль. Настолько умный ход, что так и хочется сказать "так вам и надо!".
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01.07.2020 16:30 Ответить
Как вам мало нужно. Я например с Альфы Центавры. Вы поверили?
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01.07.2020 16:37 Ответить
упоротые садомазохисты у них стыбрил мародер а они и рады
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01.07.2020 17:03 Ответить
Львовянам - респект.
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01.07.2020 17:56 Ответить
Це перемога!
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02.07.2020 03:46 Ответить
того и косит львов COVID-19))
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13.08.2020 14:07 Ответить
 
 