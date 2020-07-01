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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин предлагает Раде усилить ответственность собственников общественных мест за неношение масок посетителями

Кабмин предлагает Раде усилить ответственность собственников общественных мест за неношение масок посетителями

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде усилить административную ответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду, 1 июля.

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, документ устанавливает специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины, а также ответственность юридических лиц, собственников зданий и сооружений и общественного транспорта за нахождение граждан в общественных местах без маски.

Министр отметил, что для физических лиц штрафы будут несколько ниже действующих, а для юрлиц - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Автор: 

Кабмин (14027) карантин (16729) маска (166) Малюська Денис (322) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+3
тебе такому умному простой вопрос на логику!
У меня нет маски пошел ее купить, но чтобы ее купить я должен зайти в магазин без маски! судя по твоему воплю человек без маски должен помереть на улице потому что..... караул соплюшка скорчила рожу и прошла без маски!!
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01.07.2020 14:38
+2
ну несколько всем известных истин!
1 Маска не 100% защита и даже вообще не защита! она просто уменьшает (значительно уменьшает) выделение болезнетворных микробов из рта и носа! уменьшает а не 100% прекращает! хотишь 100% защиту ходи в скафандре
2 Маску тканевую неззя носить постоянно если точнее каждые 2 часа надо менять или дизинфицировать! кто то это делает?!!
3 Кроме дыхания микробы распространяются и через касания т.е. надо не токо маску а и зашитный костюм! ты ходишь в защитном костюме?!!

так что про угрозу жизни ты сильно загнул!!
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01.07.2020 15:00
+1
Рагуль , ты читать не умеешь

" шо типо забыла маску "
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01.07.2020 14:41
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https://twitter.com/kaktota83571856 kak-to-tak @kaktota83571856

У критому ринку багато павільонів закрито, багато надписів "Аренда. Продаж".
Дві продавчині 50+ на м'ясі:
- ...с Госрезерва все маски продали...
- Да что там маски! Главное, зерно все распродали!
Не знаю, за кого будуть голосувати, але те, що інформація пішла в маси - це добре.
Додам: пані були дуже злі.
До речі - в ряду, де зазвичай стоять кореянки з корейськими салатами, стоїть одна!!!
Такого ніколи не було.
Це капець, пані та панове (((
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01.07.2020 14:24 Ответить
В Маркетопте молодая соплюшка сказала , шо типо забыла маску , скорчила жалостливую харю и ее пропустили . Внаглую , на глазах у всех
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01.07.2020 14:32 Ответить
тебе такому умному простой вопрос на логику!
У меня нет маски пошел ее купить, но чтобы ее купить я должен зайти в магазин без маски! судя по твоему воплю человек без маски должен помереть на улице потому что..... караул соплюшка скорчила рожу и прошла без маски!!
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01.07.2020 14:38 Ответить
Рагуль , ты читать не умеешь

" шо типо забыла маску "
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01.07.2020 14:41 Ответить
Маркетопт поставил под угрозу жизни других покупателей . Это называется терроризм .
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01.07.2020 14:49 Ответить
ну несколько всем известных истин!
1 Маска не 100% защита и даже вообще не защита! она просто уменьшает (значительно уменьшает) выделение болезнетворных микробов из рта и носа! уменьшает а не 100% прекращает! хотишь 100% защиту ходи в скафандре
2 Маску тканевую неззя носить постоянно если точнее каждые 2 часа надо менять или дизинфицировать! кто то это делает?!!
3 Кроме дыхания микробы распространяются и через касания т.е. надо не токо маску а и зашитный костюм! ты ходишь в защитном костюме?!!

так что про угрозу жизни ты сильно загнул!!
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01.07.2020 15:00 Ответить
напиши это в своих мемуарах , которые нихто не будет читать
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01.07.2020 15:05 Ответить
Міністр зазначив, що для фізичних осіб штрафи будуть дещо нижчими за чинні

все рівно задо..уя..
має бути 'на порядок'
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01.07.2020 16:33 Ответить
Как вы уже достали!!!!
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01.07.2020 17:52 Ответить
 
 