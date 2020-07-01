Кабмин предлагает Раде усилить ответственность собственников общественных мест за неношение масок посетителями
Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде усилить административную ответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду, 1 июля.
По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, документ устанавливает специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины, а также ответственность юридических лиц, собственников зданий и сооружений и общественного транспорта за нахождение граждан в общественных местах без маски.
Министр отметил, что для физических лиц штрафы будут несколько ниже действующих, а для юрлиц - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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У критому ринку багато павільонів закрито, багато надписів "Аренда. Продаж".
Дві продавчині 50+ на м'ясі:
- ...с Госрезерва все маски продали...
- Да что там маски! Главное, зерно все распродали!
Не знаю, за кого будуть голосувати, але те, що інформація пішла в маси - це добре.
Додам: пані були дуже злі.
До речі - в ряду, де зазвичай стоять кореянки з корейськими салатами, стоїть одна!!!
Такого ніколи не було.
Це капець, пані та панове (((
У меня нет маски пошел ее купить, но чтобы ее купить я должен зайти в магазин без маски! судя по твоему воплю человек без маски должен помереть на улице потому что..... караул соплюшка скорчила рожу и прошла без маски!!
" шо типо забыла маску "
1 Маска не 100% защита и даже вообще не защита! она просто уменьшает (значительно уменьшает) выделение болезнетворных микробов из рта и носа! уменьшает а не 100% прекращает! хотишь 100% защиту ходи в скафандре
2 Маску тканевую неззя носить постоянно если точнее каждые 2 часа надо менять или дизинфицировать! кто то это делает?!!
3 Кроме дыхания микробы распространяются и через касания т.е. надо не токо маску а и зашитный костюм! ты ходишь в защитном костюме?!!
так что про угрозу жизни ты сильно загнул!!
все рівно задо..уя..
має бути 'на порядок'