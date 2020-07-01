Кабмин предлагает Раде усилить ответственность собственников общественных мест за неношение масок посетителями

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде усилить административную ответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду, 1 июля.

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, документ устанавливает специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины, а также ответственность юридических лиц, собственников зданий и сооружений и общественного транспорта за нахождение граждан в общественных местах без маски.

Министр отметил, что для физических лиц штрафы будут несколько ниже действующих, а для юрлиц - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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