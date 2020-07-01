Рейтинг партий во Львове: 43% жителей за "ЕС", 12,5% - "Голос", 8% - "Слугу народа", 7% - "Самопомич", 5,5% - "Свободу", 5,3% - "Батькивщину", - опрос "Социса"

Партии "Европейская Солидарность", "Голос", "Слуга народа", "Самопомич", ВО "Свобода" и ВО "Батькивщина" преодолевают пятипроцентный электоральный барьер по результатам опроса жителей Львова.

Об этом свидетельствуют данные исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", проведенного по заказу Эспрессо ТВ, передает Цензор.НЕТ.

"Среди политических сил лидерство возглавляет партия "Европейская Солидарность". Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, за нее готовы отдать голоса 43% тех, кто определился и пойдет на выборы. На втором месте - партия "Голос" 12,5%. Партию "Слуга народа" готовы поддержать 8% львовян, Объединение "Самопомич" - 7%, ВО "Свобода" - 5,5%, ВО "Батькивщина" 5,3%. Другие партии набирают менее 5% проходного барьера. На момент проведения исследования 20,4% опрошенных не могли определиться со своим выбором в данном вопросе, а 4,9% заявили, что не примут участие в голосовании", - говорится в исследовании.

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Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" по заказу Эспрессо ТВ провел репрезентативное исследование в г.Львов с 17 по 23 июня 2020. Всего были опрошены 2000 респондентов. Исследование было проведено во всех административно-территориальных районах города и населенных пунктах, входящих во Львовского городской совет. Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение города на районы. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,4% (с вероятностью 0,95) Метод исследования: телефонный опрос Сати (computer assisted telephone interviews) с использованием планшетов.