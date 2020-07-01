Рейтинг партий во Львове: 43% жителей за "ЕС", 12,5% - "Голос", 8% - "Слугу народа", 7% - "Самопомич", 5,5% - "Свободу", 5,3% - "Батькивщину", - опрос "Социса"
Партии "Европейская Солидарность", "Голос", "Слуга народа", "Самопомич", ВО "Свобода" и ВО "Батькивщина" преодолевают пятипроцентный электоральный барьер по результатам опроса жителей Львова.
Об этом свидетельствуют данные исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", проведенного по заказу Эспрессо ТВ, передает Цензор.НЕТ.
"Среди политических сил лидерство возглавляет партия "Европейская Солидарность". Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, за нее готовы отдать голоса 43% тех, кто определился и пойдет на выборы. На втором месте - партия "Голос" 12,5%. Партию "Слуга народа" готовы поддержать 8% львовян, Объединение "Самопомич" - 7%, ВО "Свобода" - 5,5%, ВО "Батькивщина" 5,3%. Другие партии набирают менее 5% проходного барьера. На момент проведения исследования 20,4% опрошенных не могли определиться со своим выбором в данном вопросе, а 4,9% заявили, что не примут участие в голосовании", - говорится в исследовании.
Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" по заказу Эспрессо ТВ провел репрезентативное исследование в г.Львов с 17 по 23 июня 2020. Всего были опрошены 2000 респондентов. Исследование было проведено во всех административно-территориальных районах города и населенных пунктах, входящих во Львовского городской совет. Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение города на районы. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,4% (с вероятностью 0,95) Метод исследования: телефонный опрос Сати (computer assisted telephone interviews) с использованием планшетов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
P.S. Для когось моторола і гіві - також цінності і «рускій мір» рідний.
Тьі єлементарной причинно-следственной связи не видишь, но при єтом гордишься своим курятником. Очень по расейски. В Европу и Америку каждьій день приезжало / уезжало десятки тьісяч людей, потому скорость распространения вируса там вьіше плюс тестируют там больше. В твоем мухосранске разве что за хлебом в соседнее село ездят.
Я вже втомився від популізму. Можна скільки завгодно на чорне говорити біле, а на біле чорне, але правда від того не зміниться.
Его поступки - это его лицо.
На 31.12.2018 - внешний долг 50,5 млрд дол., ЗВР - 20,8 млрд дол., разница минус 30,7 млрд дол.
За пять лет КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ стал должен почти в ДВА раза больше, чем был должен до этого.
на 31.12.2013 20 415,71 -4130.48 - 16.83%
на 31.12.2014 7 533,33 - 12882.38 - 63.10%
P.S. На жаль, вставити сюда мінфінівський графік не можу.
І так, ще ВВП можете глянути і стан казначейських рахунків.
Адже спочатку війни в нас не вірив взагалі ніхто, лише пророкували югославський сценарій і повний крах.
Крім аграріїв є ще інші напрямки, на котрих ми конкурентноздатні. Той же Львів претворився в один суцільний IT кластер.
ИТ-отрасль - это конечно хорошо, но с точки зрения экономики - это всего лишь заробитчане, работающие в основном на иностранные компании и не платящие в нашей стране никаких налогов.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-ischerpala-kvoty-na-postavku-v-evrosojuz-357260/
янукович пришел - звр. в млрд. долларов.- 34 576,00
янукович уходит - звр. в млрд. долларов. - 20 415,71
- 14 лярдов за 3 года.
Коли вам вкидують мовне питання, то тільки для того, щоб посіяти ненивисть до інших.
А щодо державної мовної політики - тут дійсно так, єдина державна мова - українська.
Якби так завжди голосували, то ми би вже Польщу випереджали.
Ми вже існуємо в реальності, поганій, яка є наслідком дефективного вибіру.
У вас немає жодних підстав заперечувати можливість кращого варіанту.
Міськрада Львова: Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 23,81% (20 місць)
Самопоміч - 16,67% (14 місць)
Свобода - 14,29% (12 місць)
Батьківщина - 10,71% (9 місць)
Громадянська позиція - 9,52% (8 місць)
УКРОП - 7,14% (6 місць)
Радикальна партія Олега Ляшка - 5,95% (5 місць)
Громадянський рух «Народний контроль» - 5,95% (5 місць)
Народний Рух - 5,95% (5 місць).
Серед всіх фракцій нема не єдиної антиукраїнської, "УКРОП" на час останніх виборів ще не був продажним - прокремлівським. Ну а тепер реально може пролізти до міськради Львова антиукраїнська партія продажних ЗЕбілів капітулянтів.